Praha - Basketbalový reprezentant Jan Veselý hodlá i v další sezoně pokračovat ve Fenerbahce Istanbul, se kterým letos získal euroligový titul. Ačkoli se spekulovalo o jeho možném návratu do zámořské NBA, na sociálních sítích Veselý i jeho agent Alexander Raškovič potvrdili setrvání v Turecku.

"Sága pokračuje," napsal Veselý na twitteru k fotce, na které pózuje v dresu Fenerbahce po boku své snoubenky a trofeje pro euroligové šampiony. "Jan Veselý se opět přidá k Fenerbahce a zůstane pro sezonu 2017/18," přidal Raškovič.

Sedmadvacetiletý český pivot přišel do Fenerbahce v roce 2014 poté, co se tři roky snažil výrazněji prosadit v NBA, kam byl draftován v roce 2011 jako šestka. V dresech Washingtonu a Denveru se mu to ale nedařilo. Naopak v Istanbulu se stal miláčkem fanoušků, třikrát za sebou pomohl týmu do Final Four Euroligy a letos z toho byl dokonce celkový triumf. O rok dříve byl zařazen do ideální sestavy Euroligy.

Loni podepsal novou smlouvu na tři roky s tím, že může v létě odejít do NBA. Spekulovalo se o tom, že o něj mají zájem ve Philadelphii, Dallasu a Brooklynu, ovšem podle informací iDnes.cz měly kluby čas jen do 15. července, do kdy platila klauzule o možnosti odejít. A ta zůstala nevyužita. Nyní by tak případný zájemce ze zámoří musel českou hvězdu draze vykoupit. Reálnější je tak varianta, že se pro Veselého možnost odejít do NBA otevře zase až v červnu 2018.

Setrvání Veselého je pro Fenerbahce o to příjemnější zpráva, že udržel alespoň jednu z důležitých opor. Do NBA totiž naopak odešli pivot Ekpe Udoh a střelec Bogdan Bogdanovič. Veselý se tak stane jedničkou na pivotu, kde ho bude doplňovat nová posila Nicoló Melli a veterán Pero Antič.