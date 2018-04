Šanghaj - Nizozemský pilot Max Verstappen z Red Bullu se omluvil za zavinění kolize se Sebastianem Vettelem, po které se pilot stáje Ferrari a vedoucí jezdec průběžného pořadí mistrovství světa formule 1 propadl ve Velké ceně Číny ze třetího místa až na osmé.

Dvanáct kol před koncem se Verstappen pokusil čtyřnásobného šampiona předjet a oba po kolizi dostali smyk. Dvacetiletý nizozemský pilot byl poté potrestán desetisekundovou penalizací, což pro něj v konečném pořadí znamenalo pokles ze čtvrtého na páté místo.

Verstappen přitom nemusel vůbec riskovat, protože na rozdíl od Ferrari stihly oba vozy Red Bullu při safety caru vyměnit gumy. Stejně jako jeho týmový kolega Daniel Ricciardo, který chytrý tah dokázal proměnit ve vítězství, tak byl výrazně rychlejší než ostatní soupeři.

"Viděl jsem, že má problémy s gumami, tak jsem ho zkusil předjet," popsal incident Verstappen v rozhovoru pro Sky Sports. "Byla to samozřejmě moje chyba, tohle jsem nechtěl. Ano, měl jsem počkat, to by asi bylo nejlepší řešení, ale zpětně se všechno hodnotí hrozně snadno," dodal.

Vettel měl pro Verstappena pochopení. "Už sice není nováček, ale tohle se vám může stát i po 300 závodech," uvedl německý pilot. "Neměl jsem v úmyslu vzdorovat, protože byl rychlejší a já nechtěl ohrozit svůj výsledek. Proto jsem mu tam nechal i trochu místa," dodal.

"Rozumím tomu, že v závodě se podobná rozhodnutí nedělají snadno, ale musíte myslet i na to, abyste nehavarovali. Vždyť klidně mohl ulomit přední křídlo nebo píchnout gumu. Měli jsme štěstí, že jsme oba mohli pokračovat," přidal Vettel.

Verstappen navíc moc dobře ví, o čem pilot Ferrari mluvil, protože před týdnem v Bahrajnu ve druhém kole při pokusu o předjetí Hamiltona poškodil vůz a závod pro něj vzápětí skončil. Britský pilot tehdy na jeho adresu prohlásil, že nejezdí s dostatečným respektem k ostatním.