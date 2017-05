Paříž - Hokejisté Ruska jsou v této sezoně neoblíbeným soupeřem českého týmu, který porazili ve všech vzájemných zápasech v seriálu Euro Hockey Tour. Trenér Josef Jandač však věří, že ve čtvrtečním čtvrtfinále mistrovství světa se jeho svěřencům podaří bilanci změnit a navážou tak na výsledek přípravného zápasu před Světovým pohárem, kdy Češi v Praze sbornou porazili 2:1 po samostatných nájezdech. To byla jediná česká výhra z šesti vzájemných soubojů v sezoně.

"Věřím, že jak to někdy bývá, že to v tom důležitém zápase vyjde," řekl Jandač, který musel s hráči i členy realizačního týmu čekat na jméno soupeře až do posledních utkání základní části. Večerní výhry Kanady nad Finskem a Německa nad Lotyšskem rozhodly o tom, že se Češi utkají s Ruskem v Paříži.

Tým se už s předstihem rozhodl, že bude ve středu trénovat v Paříži a až poté by se případně vlakem přesunul do Kolína nad Rýnem. I s ohledem na vyrovnanost ve skupině A se Češi připravovali na možné souboje se Švédskem, Ruskem i USA. "Zápasy máme nahrané a videokouč nám je připravoval," uvedl Jandač.

V kvalitě potenciálních soupeřů neviděl rozdíl. "Všichni mají vysokou kvalitu. Rusové tady byli až do dneška docela nekompromisní, vůbec nedostávají branky. Mají velmi silné mužstvo. Amerika totéž," řekl. Sborná je zatím nejlépe střílejícím týmem na šampionátu a až do dnešní prohry 3:5 s USA měla i nejlepší defenzivu.

"Pro nás může být malinko výhoda, že jsme s nimi hráli v Budějovicích a bylo to dobré utkání. Tolik hráčů už jim nepřijelo. Víme, že proti nim můžeme podat dobrý výkon," řekl útočník Michal Řepík a poukázal na prohru se sbornou na Českých hrách na konci dubna 3:4 po samostatných nájezdech. Oba týmy však v utkání šetřily hlavní hvězdy z NHL Jakuba Voráčka, Jevgenije Kuzněcova nebo Artěmije Panarina.