Praha - Hokejový útočník Ondřej Kaše má za sebou nejvydařenější sezonu v kariéře. Prosadil se trvale do kádru Anaheimu, dařilo se mu střelecky a v nabitém kádru si vybojoval i dostatečný prostor na ledě. Dvaadvacetiletý hráč ale věří, že v příštím ročníku NHL budou jeho výkony ještě lepší.

"Přiznávám, že jsem ani nečekal, že to bude z osobního hlediska takové. Z týmového si myslím, že je velká škoda, že jsme vypadli brzy. Měli jsme dojít dál než do prvního kola play off," řekl Kaše novinářům na slavnostním vyhlášení ankety Zlatá hokejka.

Svými výkony se poprvé v hlasování prosadil do elitní desítky a nakonec obsadil 8. místo. "Měl jsme dobrou letní přípravu a říkal jsem si, že musím zamakat na koncovce. Hlavně ze začátku bylo vidět, že jsem všechno cpal do brány, a občas tak padly i náhodné góly. To každému trošku zvedne sebevědomí, začne si víc věřit a dávat víc gólů," řekl Kaše, který v 70 utkáních včetně play off nasbíral 20 branek a přidal 18 asistencí.

Odchovanec Kadaně si pochvaloval přístup trenéra Randyho Carlylea, který jej hned na začátku přípravy upozornil, že od něj čeká více, než předváděl. "Byl to trošku varovný signál a hned první nebo druhý zápas v sezoně jsem dal gól. Pochválil mě, přišla kladná reakce a to mě hodně nakoplo do celé sezony," pochvaloval si.

Přestože často nastupoval ve třetí formaci, dostal šanci i v elitních dvou útocích a zahrál si i po boku kapitána Ryana Getzlafa. "Posledních deset patnáct zápasů jsem byl hodně vytížený. Občas jsem nastoupil i v první lajně a myslím si, že se to týmu vyplatilo," uvedl Kaše, který odehrál za Ducks druhou sezonu. První rok se v zámoří prokousával v AHL a bojoval i se zdravotními problémy.

Momentálně se Kaše už připravuje na další sezonu, na kterou ale ještě nemá smlouvu. Tříletý nováčkovský kontrakt mu totiž vypršel. "Doufám, že brzy přijde, a věřím, že se poté posunu do druhé nebo první pětky," přál si Kaše, který je takzvaným chráněným hráčem a může jednat jen s Anaheimem.

"Zatím je to oťukávání. Nechávám to ale na agentech, je to jejich práce. Aleš Volek by měl nejlépe vědět, jak mě ohodnotit," uvedl. "Jakou smlouvu bych nejradši podepsal? Sen je podepsat raketu na co nejvíce let," smál se útočník, jenž v minulé sezoně vydělal 720.000 dolarů. "

V příštím ročníku by se v NHL mohl potkat s o rok mladším bratrem Davidem, který podepsal smlouvu s Philadelphií. "Byl by to asi hodně specifický zápas. Myslím si ale, že bychom si to oba užili. Zatím jsme proti sobě hráli jen jednou asi v deváté třídě a vyhrál on," vzpomínal Kaše, který tehdy oblékal dres Chomutova a bratr David Kadaně.

Spíše než proti sobě by si ale jednou rád s bratrem zahrál společně za reprezentaci, což by udělalo radost i rodičům. "Kdybychom nastoupili proti sobě, tak ani nevím, komu by fandili. Asi by si přáli, aby se nám oběma dařilo. Sen rodičů je, abychom hráli oba NHL a oba se potkali v reprezentaci," dodal Kaše.