Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 1. zápas: Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec, 15. března v Hradci Králové. Brankář Roman Will z Liberce (uprostřed) dostává gól v prodloužení. ČTK/Taneček David

Hradec Králové - Ani velmi dobrý výkon brankáře Romana Willa, který si připsal 37 úspěšných zákroků, nepomohl hokejistům Liberce k výhře v prvním čtvrtfinále play off extraligy na ledě Hradce Králové. Mountfield vyhrál 3:2 v prodloužení, když v 63. minutě skončil za Willovými zády puk, který se nešťastně odrazil od spoluhráče Ladislava Šmída.

"Takové góly padají. Bohužel dnes padnul nám. Věřím, že příště takový dáme my," řekl Will po zápase novinářům.

Liberec v předkole play off jasně přehrál Spartu 3:0 na zápasy a i na východě Čech začal aktivně. Už ve 2. minutě se navíc dostal do vedení. "Od začátku měla hra výborné tempo. Měli jsme předtím pauzu, což ale platí i pro Hradec. Byl to dobrý hokej, play off, ve kterém se nikdo nešetří," podotkl pětadvacetiletý brankář.

Hodně práce měl Will zejména ve druhé třetině, kdy hráli Východočeši tři přesilové hry za sebou, krátce i v pěti proti třem. Mezi 21. a 34. minutou byl poměr střel 12:1 ve prospěch domácích.

"Chytalo se mi dobře a myslím, že i kluci přede mnou hráli výborně. Střely byly většinou z úhlů a prostor před brankou kluci dobře vyčistili. Říkám to vždy, pro gólmana je lepší, když na něj jdou střely, než kdyby tam jen stál," uvedl Will.

Liberec navíc velký tlak domácích utlumil vyrovnávací brankou, když potrestal vyloučení Rudolfa Červeného. "Měli jsme nějaké šance a věřili jsme, že můžeme vyhrát. Každý věří. Byl to dobrý hokej. Nic se neděje, prohráli jsme první zápas, ale v žádném případě jsme neprohráli sérii. Jdeme do toho dál," zdůraznila opora Bílých Tygrů.