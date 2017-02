Praha - Veřejné finance skončily podle odhadů České národní banky loni v přebytku 0,1 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Letos by přebytek veřejných financí měl stoupnout na 0,4 procenta HDP a v roce 2018 na 0,8 procenta HDP. Vyplývá to ze shrnutí Zprávy o inflaci, které dnes zveřejnila ČNB.

Loni byly veřejné finance v deficitu 0,6 procenta HDP, což byla jedna z nejnižších hodnot v EU. Ta požaduje, aby deficit veřejných financí byl pod třemi procenty HDP.

Ministerstvo financí očekává v prognóze z tohoto týdne, že veřejné finance se za loňský rok dostanou do přebytku 0,5 HDP. Podle ministerstva ČR dosáhla přebytku veřejných financí poprvé. Za výsledkem je především hospodaření státu, rozpočet loni vykázal přebytek 61,8 miliardy korun. MF dále upozornilo, že pomohlo i hospodaření místních samospráv.

Zlepšovat by se měl podle ČNB i celkový vládní dluh, který je tvořen dluhem vlády a dluhy zdravotních pojišťoven, mimorozpočtových fondů a místních rozpočtů. Loni jeho podíl k HDP klesl podle odhadů centrální banky na 37,6 procenta, letos by to mělo být 36,3 procenta a v roce 2018 34,5 procenta HDP. Podle kritérií pro přijetí eura by vládní dluh neměl překročit 60procentní hranici. V absolutní výši by ale dluh mohl podle odhadů ČNB růst.

Česká národní banka v nové prognóze, kterou představila ve čtvrtek, zhoršila odhad vývoje české ekonomiky v letošním i příštím roce na 2,8 procenta. Loňský růst banka odhaduje na 2,4 procenta. V předchozí listopadové prognóze počítala ČNB v letech 2017 a 2018 s růstem 2,9 procenta a v roce 2016 s růstem 2,8 procenta.

Saldo veřejných financí se počítá z rozdílu příjmů a výdajů ministerstev a dalších státních úřadů, měst a obcí, vybraných příspěvkových organizací, státních i jiných mimorozpočtových fondů a firem, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných ústavů, zdravotních pojišťoven, asociací a svazů zdravotních pojišťoven a Centra mezistátních úhrad.