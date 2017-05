Do Síně slávy hudebních cen Anděl byla členy Akademie populární hudby zvolena zpěvačka Věra Špinarová (na snímku z 28. července 2013). Zemřela letos 26. března ve věku 65 let.

Praha - Zpěvačka Věra Špinarová dnes byla členy Akademie populární hudby in memoriam uvedena do Síně slávy hudebních cen Anděl. Oblíbená interpretka a majitelka nenapodobitelného hlasu zemřela letos v březnu ve věku 65 let. Několik dní předtím zkolabovala při koncertu v Čáslavi, měla zástavu srdce. Posledního rozloučení v Ostravě se zúčastnily tisíce jejích příznivců. Ocenění převzal v pražském Lucerna Music Baru její syn a producent Adam Pavlík.

Zastupitelé města Ostravy 10. května in memoriam udělili Špinarové Cenu města Ostravy za zpěvaččin mimořádný přínos městu v oblasti kultury. Rodačka z Pohořelic u Brna byla po celý život spjata s ostravskou hudební scénou.

Rázovitá žena s originálním sytým hlasem patřila ke stálicím tuzemské populární hudby. Proslavily ji písně jako Meteor lásky, Bílá jawa 250, Raketou na Mars, Měj mě rád nebo Jednoho dne se vrátíš. Mezi špičku domácí populární scény ji katapultovala nahrávka Music box z roku 1969, o tři roky později vydala své první album Andromeda. Poté vystupovala se skupinami Speciál a Notabene. Vydala 13 desek.

U příležitosti jejích 65. narozenin vyšla kompilace s názvem Zóna lásky. Uzavírá ji titulková melodie Ennia Morriconeho z filmu Tenkrát na západě, kterou textař Zbyšek Malý nazval Jednoho dne se vrátíš. "Herec Jiří Sovák mi před mnoha léty řekl: 'Kdyby měl každý zpěvák v repertoáru jednu jedinou píseň, u které by už při vyslovení jejího názvu bylo všem jasné, kdo ji zpívá, mohl by být šťastný. A vám se to podařilo. Když se řekne Jednoho dne se vrátíš, každý ví, že je to Špinarka'," řekla tehdy ČTK zpěvačka.