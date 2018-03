Lety (Písecko) - Firma Agpi odvezla z vepřína v Letech na Písecku posledních 330 prasat. Vepřín koupil stát za 450,8 milionu korun. Na místě, kde za války stával koncentrační tábor pro Romy, vznikne památník romského holokaustu. O podíl na vzniku památníku projevila zájem norská strana, řekla ČTK mluvčí ministerstva kultury Simona Cigánková. Jedná se s ní o podpoře z takzvaných norských fondů ve výši milion eur (asi 25 milionů korun). Demolice vepřína vyjde odhadem na 110 milionů. Za 1,5 milionu se uskuteční archeologický průzkum.

Firma zatím peníze od státu nedostala. Ani zatím nerozhodla, zda chov obnoví jinde, řekl ČTK místopředseda představenstva Agpi Jan Čech.

Video: Firma Agpi odvezla z vepřína v Letech posledních 330 prasat 14.03.2018, 15:20, autor: Václav Koblenc, zdroj: ČTK

Ve 13 halách bylo původně na 13.000 prasat, firma zvířata postupně vozila na jatka masokombinátů v Písku, Plané nad Lužnicí a Příbrami. Dvě nákladní auta, v nichž byla prasata ve třech patrech, dnes poslední zvířata odvezla do masokombinátu Planá nad Lužnicí.

"Je to pro firmu vážná záležitost, jsou to poslední zvířata, bude i nostalgie. Předání areálu potom bude důležitý moment ve vztahu k událostem, které se tam za války děly, ale stěhování zvířat s tím táborem nemá nic společného," řekl Čech. Předání areálu označil za symbol.

Stát by měl areál převzít do konce března, přesné datum zatím není stanoveno. Podle Čecha záleží na tom, kdy se uskuteční změna v katastru nemovitostí. Peníze od státu za převod areálu, 450,8 milionu Kč, by měla firma dostat do 30 dní od zanesení změny do katastru.

Památník bude spravovat Muzeum romské kultury v Brně, jehož zřizovatelem je ministerstvo kultury. Muzeum nyní vede debaty o podobě památníku, který má připomínat bývalý tábor. Propojí současnou kulturní památku Lety, kterou tvoří repliky tří dřevěných baráků, a sochu od akademického sochaře Zdeňka Hůlky stojící v místě hromadných hrobů. Vznikne i infocentrum s výstavním prostorem, kde by návštěvníci získali informace o táboře a romském holokaustu.

Vepřín o rozloze 7,1 hektaru se stavěl od roku 1972. O vykoupení vepřína a vybudování důstojného pietního místa se mluvilo přes 20 let.

Agpi má asi 100 zaměstnanců, v Letech jich pracovalo devět. Společnost dala všem výpověď a nabídla jim jinou práci; dva pracovníky si nechává, ostatní nabídku nepřijali. Firma uvažuje, že chov obnoví jinde.

Akcionáři Agpi na valné hromadě loni schválili převod areálu na stát.

Proti usnesení valné hromady Agpi o převodu vepřína na stát ale podal žalobu ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích minoritní akcionář firmy. Také Ústavní soud přijal v lednu stížnost proti usnesení minulé vlády o odkupu vepřína.