Praha - Obránce Jan Bořil po vyřazení ve 4. předkole Ligy mistrů s APOELem Nikósie litoval, že se fotbalisté Slavie v úvodu sezony nevídaně trápí v koncovce. Červenobílí nedali kyperskému soupeři ve dvou zápasech ani gól a po prohře 0:2 venku a bezbrankové remíze v Edenu vytouženou základní skupinu nevybojovali.

"Je to veliké zklamání. Uteklo nám prvních deset minut u nich na Kypru a doma jsme to chtěli napravit, ale vepředu jsme bezzubí a nedáme gól. To nás stálo postup," řekl Bořil novinářům.

"Máme jistou Evropskou ligu, ale chtěli jsme do Ligy mistrů, když jsme ji měli na dosah. Dělali jsme pro to vše. Jenže když nedáme góly, tak nemůžeme postoupit," konstatoval Bořil.

Slavia v osmi soutěžních zápasech této sezony dala jen pět branek, z toho tři z penalty. Nyní už potřetí za sebou vyšla gólově naprázdno. "Už jsme trochu nervózní, že jsme nedali gól ze hry. Chybí nám trochu klid a máme smůlu," řekl Bořil.

Situaci jeho týmu zkomplikovala nevolnost útočníka Milana Škody, který nemohl nastoupit. "Máme tam jiné útočníky. Milan je zkušený a velký a má výbornou hlavu, tak jsme to na něj chtěli víc centrovat. Ale udělalo se mu špatně. Tak nastoupili jiní, popasovali se s tím dobře, jen chyběl ten gól," řekl Bořil, který byl v úterý premiérově povolán do národního týmu.

"Je krásné, že jsem dostal pozvánku do repre. Ale nevnímal jsem to tolik, protože jsem se soustředil na tento zápas," uvedl. "Bohužel to nevyšlo. Oni měli kvalitu a zkušeně to uhráli, ale dalo se s nimi v pohodě hrát. Jen se hraje na góly. My dlouho v pohárech nebyli, tak sbíráme zkušenosti. Věřím, že nás to i tak posune dál," dodal Bořil.

Připustil, že ho už místy vyvádělo z klidu zdržování soupeře v podobě častého polehávání a musel se hodně ovládat. "Byl to extrém, už jsem chytal nervy a chtěl jsem do někoho zajet. Zklamal mě rozhodčí, že s tím něco nedělal. Hned je pouštěl zpátky do hry. A vůbec nechtěl, abychom s ním komunikovali. Ale nemyslím, že by nás tím rozhodili. Pomohlo jim to tím, že šetřili čas a nepouštěli nás do tlaku," dodal.