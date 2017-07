Londýn - Venus Williamsová se dnes ve Wimbledonu pokusí přidat rodinné jméno podvanácté za posledních 17 let na trofej pro vítězku. Sedmatřicetileté americké tenistce se od 15:00 ve finále postaví Garbiňe Muguruzaová, jenž by naopak ráda do seznamu šampionek vrátila po 23 letech španělskou vlajku.

Venus Williamsová zvedla nad hlavu slavný talíř pro vítězku Wimbledonu už pětkrát, naposledy v roce 2008. Nyní je ve finále 20 let po premiéře v turnaji a 17 let od zisku prvního titulu. Muguruzaová si zahrála finále předloni a prohrála s její mladší sestrou Serenou, která ovládla slavný turnaj sedmkrát.

Sedminásobná grandslamová vítězka Williamsová je nejstarší finalistkou Wimbledonu po Martině Navrátilové, které bylo v roce 1994 jen o několik měsíců víc. V případě triumfu se Venus stane nejstarší grandslamovou šampionkou v open éře, jež se počítá od roku 1968. Předčila by sestru Serenu, která v pětatřiceti letech vyhrála lednové Australian Open.

Na okruhu WTA se obě finalistky střetly čtyřikrát a Venus Williamsová vede ve vzájemné bilanci 3:1. Letos spolu hrály jednou, na římské antuce vyhrála po boji Muguruzaová.

O vítězích se dnes v All England Clubu rozhodne i ve čtyřhrách. V mužském deblu se o titul utkají Lukasz Kubot a Marcelo Melo s Oliverem Marachem a Mate Pavičem. Do ženského finále postoupily páry Chan Hao-ching, Monica Niculescuová a Jekatěrina Makarovová, Jelena Vesninová.