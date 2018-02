Caracas - Ekonomická krize ve Venezuele se v posledním roce natolik zhoršila, že zoufalí rodiče odkládají děti do sirotčinců, protože je nemají čím nakrmit. Vyplývá to z reportáže, kterou přinesl tento týden deník The Washington Post. Podle amerického deníku, který oslovil desítku venezuelských dětských domovů, jsou v této jihoamerické zemi stovky dětí odložených z ekonomických důvodů. Statistiky neexistují, autoritářská vláda totiž popírá, že je v zemi humanitární krize.

"Nemohou nakrmit své děti. A tak je odkládají, ne proto, že by je neměli rádi, ale právě proto, že je rádi mají," řekla reportérovi deníku The Washington Post sociální pracovnice v dětském domově Fundana v Caracasu, kde loni přijali 144 dětí většinou z ekonomických důvodů. Přitom o rok dříve jich bylo jen 24.

Zoufalí rodiče nechávají děti i v nemocnicích či na veřejných místech. Například tříletou holčičku z domova Fundana nechala matka loni v metru s batůžkem oblečení a cedulkou, na níž byla prosba, aby ji někdo nakrmil.

"Nevíte, jaké to je, vidět vaše děti hladovět," začala smutné vyprávění dvaatřicetiletá Angélica Pérezová, která do zařízení Fundana odložila tříletého syna a dvě dcery ve věku pět a 14 let. Před několika měsíci přišla o práci švadleny a nyní chce hledat práci v sousední Kolumbii a s vydělanými penězi se pro děti vrátit.

Právě Kolumbie je hlavním cílem venezuelských uprchlíků. Jen v posledních dvou letech tam uteklo podle neoficiálních údajů přes milion lidí. Asi 200.000 z nich v posledních třech měsících pokračovalo do Ekvádoru, jehož hranice s Kolumbii překračuje v poslední době na tři tisíce Venezuelanů denně. S přílivem uprchlíků z Venezuely se potýká i Brazílie.

Venezuela je už několik let v hluboké ekonomické krizi, v níž se tamním obyvatelům nedostává základních potravin a léků. Značný podíl na současné ekonomické situaci má řízená socialistická politika současné vlády, která se navíc nedokázala vypořádat s propadem cen ropy na světových trzích.

Katolická humanitární organizace Cáritas nedávno informovala, že během loňského roku zemřelo ve Venezuele každý týden pět až šest dětí kvůli nedostatku potravy. Organizace odhadla, že letos hrozí smrt podvýživou asi 280.000 venezuelských dětí. Podle nevládních organizací je 60 procent dětí v zemi podvyživených.