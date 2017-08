Venezuelské volby do nového Ústavodárného shromáždění. Lidé čekají u volební místnosti v Caracasu.

Venezuelské volby do nového Ústavodárného shromáždění. Lidé čekají u volební místnosti v Caracasu. ČTK/AP/Ariana Cubillos

Caracas - Účast v nedělních volbách do Ústavodárného shromáždění ve Venezuele byla nejméně o milion voličů nižší, než uvádí tamní vláda. Prohlásil to v Londýně výkonný ředitel firmy, která po technologické stránce hlasování zajišťovala. Předsedkyně venezuelské volební komise to odmítla a pohrozila firmě právními důsledky. Volební účast už dříve zpochybnila opozice, která volby bojkotovala jako nedemokratické.

"Odhadujeme, že rozdíl mezi skutečnou účastí a tou, kterou oznámily venezuelské úřady, je minimálně jeden milion hlasů," prohlásil dnes Antonio Mugica, šéf firmy Smartmatic. Dodal, že za výsledky voleb se tak nemůže zaručit a že není pochyb o tom, že byly zmanipulované. K tomuto závěru došli pracovníci jeho firmy po dvoudenní analýze výsledků.

Předsedkyně venezuelské volební komise Tibisay Lucenová tvrzení firmy Smarmatic odmítla jako "nezodpovědné a ničím nepodložené." K výsledkům voleb podle Lucenové měla přístup pouze volební komise.

Venezuelská volební komise po nedělních volbách oznámila, že se jich účastnilo přes osm milionů voličů. Podle opozice byla účast méně než poloviční a státní zaměstnanci navíc prý dostali účast ve volbách příkazem pod pohrůžkou ztráty zaměstnání. Opozice v této souvislosti připomněla, že o dva týdny dříve se v neoficiálním referendu, svolaném opozicí, vyslovilo přes sedm milionů lidí proti vzniku Ústavodárného shromáždění.

Předseda venezuelského parlamentu Julio Borges po oznámení firmy Smartmatic prohlásil, že poslanci požádají o vyšetření volebních výsledků. Dodal, že oznámení firmy jen potvrdilo to, co už předtím tvrdila opozice a někteří nezávislí analytici.

Jeden z pěti členů národní volební komise Luis Emilio Rondón dnes v reakci na oznámení firmy Smartmatic odmítl záměrné manipulace, nicméně přiznal, že organizátoři voleb neměli dostatek požadovaných kontrol. Zopakoval také svou dřívější výzvu, aby komise zveřejnila všechny hlasovací listiny z voleb.

Podle bývalého člena volební komise Vicenta Díaze byly při nedělních volbách porušeny všechny kontrolní mechanismy obvyklé při předchozích volbách. Nejhorší podle něj bylo, že volební komise umožnila volit i jinde než v příslušných volebních okrscích. Lidé z oblastí, kde se konaly protesty, mohli volit i jinde. To podle Díaze mohlo způsobit "vícečetná hlasování".

Firma Smartmatic vznikla v roce 2000 ve Venezuele a nyní sídlí v Londýně. Technologicky zajišťovala už více než desítku voleb ve Venezuele, ale také v řadě jiných zemí světa, včetně například Belgie, Estonska, Filipín či amerického státu Utah.

Ústavodárné shromáždění má poprvé zasednout ve čtvrtek v budově parlamentu, který po volbách z roku 2015 ovládá opozice. Ta už dala najevo, že její poslanci mandáty vykonávat nepřestanou a budovu neopustí. Očekávají se tak střety v budově parlamentu i v ulicích, kam opozice svolala demonstrace.

Nový venezuelský zákonodárný orgán bude mít podle právních expertů výjimečné pravomoci. Opozice se obává, že zruší parlament a odvolá generální prokurátorku, která v posledních měsících kritizuje vládu a nejvyšší soud za neústavní kroky.

Vznik orgánu inicioval prezident Nicolás Maduro, podle něhož je nutný ke stabilizaci situace v zemi. V ní už od dubna téměř každý den lidé demonstrují proti vládě, kterou viní z autoritářství a z ekonomické krize. Protesty si vyžádaly už přes sto obětí. Podle opozice se novým orgánem prezident jen snaží upevnit svou moc a obejít tak demokraticky zvolený parlament.