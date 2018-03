Plzeň - Olomoučtí hokejisté po vyřazení Zlína v předkole play off již ve čtvrtfinále přes úvodní překvapivou výhru v sérii nestačili na vítěze základní části Plzeň. Čtyřikrát za sebou s ní prohráli a sezona pro ně skončila. Trenér Zdeněk Venera ji přesto považuje za celkově úspěšnou a těší ho stabilizace skromného klubu v nejvyšší soutěži.

"Vyřazení od mužstva, jako je Plzeň, se dá skousnout. Samozřejmě jsme chtěli jít dál. Muselo by se ale k tomu sejít spoustu věcí a to se nesešlo. Zatím to na nejlepší čtyřku prostě není a Plzeň byla lepší. Předčila nás hlavně v útočné fázi. Má tam hráče, kteří umí dát gól. My jsme v efektivitě zaostávali," komentoval čtvrtfinálové vyřazení šedesátiletý kouč. "Co se týká nasazení, nemůžeme týmu nic vytknout. Postoupit může jenom jeden tým a Plzeň byla lepší," dodal Venera.

Po základní části skončili Kohouti na osmém místě a stejná příčka jim bude patřit i po skončení ročníku. "Snažili jsme se být po základní části co nejvýš, vyhrávat co nejvíc zápasů a v součtu to dopadlo takto. Samozřejmě skákat do stropu z toho nebudu. Na nejlepší čtyřku prostě zatím nemáme," zhodnotil reálnou sílu olomouckého týmu.

"Myslím si, že můžeme být ale celkově spokojeni. Olomouc patří k těm skromnějším mužstvům. Na nejvyšší příčky by samozřejmě každý rád pomýšlel, ale tam je trochu delší cesta," doplnil bývalý obránce.

Hlavním nedostatkem dobře organizované hry Hanáků je nedostatečná střelecká úspěšnost. "Máme pověst defenzivního týmu, přestože jsme stříleli hodně. Ty střely prostě nejsou efektivní. Nedáme z toho góly, což nás brzdí," uvedl Venera, jehož tým si naopak celou sezonu mohl zakládat na výborně zvládnuté hře v oslabení. "Co se týká těch statistik, tak jsme také měli nejméně přesilovek. Myslím si, že kluci to v celé sezoně odmakali a do těch zápasů dávali všechno," ocenil kouč nasazení.

Podceňovaní Kohouti se mohli spolehnout i na několik individualit. "Určitě musím pochválit Honzu Knotka. Parádně chytal celou sezonu Braňo (Konrád). Hodně byl po svém příchodu cítit Zbyněk Irgl v ofenzivě," jmenoval Venera některé důležité opory. "Nerad bych ovšem hráče jednotlivě vyzdvihoval. Tohle mužstvo to má založené na kolektivním výkonu. Je to dobrá parta," zdůraznil Venera důležitou vlastnost mužstva, které vedl třetí sezonu za sebou.

Se svým působením na olomoucké střídačce může být spokojený. "Olomouc je v extralize čtvrtou sezonu. Základním úkolem bylo vyhnout se baráži a nějakým způsobem klub stabilizovat v extralize. A to si myslím, že se za ty sezony povedlo, když se po té první baráži už potom nehrála ani jednou. Dvakrát jsme byli v play off a jednou hráli play out," připomněl Venera, jemuž končí na Hané smlouva. "Zatím nevím, co bude dál," přiznal držitel tří stříbrných extraligových medailí.

Na podobně vysoké mety zatím podle něj klub není připraven. "Olomoucký hokej před sebou má ještě dlouhou cestu, aby nějak postoupil do té špičky a byl na tom třeba jako Plzeň, Kometa, Třinec, Hradec a další. Jestli u toho budu i já a jaké jsou plány před novou sezonou, to zatím nebudu komentovat," řekl Venera.