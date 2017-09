Praha - Egyptská strana oddaluje závěr vyšetřování červencového útoku na turisty v Hurgadě, po kterém zemřela Češka, řekla v rozhovoru pro ČTK velvyslankyně České republiky v Egyptě Veronika Kuchyňová - Šmigolová. Podle velvyslankyně Egypťané tuší, že se potvrdí, že šlo o teroristický čin islamisty, což by mohlo způsobit úbytek turistů. Česká a egyptská diplomacie také pokračují v jednáních o tom, jak odškodnit pozůstalé po zavražděné ženě.

Egypťan, který letos 14. července na pláži v Hurgadě zabil dvě německé turistky a pobodal několik dalších lidí včetně 36leté Češky, byl zadržen okamžitě po útoku. Vyšetřování pokračuje, Egypťané jsou v kontaktu s českou policií a Češi zároveň komunikují s Němci, kteří rovněž mají zájem na objasnění motivů útočníka, uvedla Kuchyňová - Šmigolová.

Na egyptské straně velvyslankyně pozoruje snahu pomoct, ale zároveň věc pozdržet. "Slovně jsou velmi vstřícní a chtějí nám pomoct. Na druhou stranu, oni se obávají toho, že výsledkem vyšetřování bude, že se jedná o teroristický čin nějakého islamisty. A to z jejich pohledu není v jejich zájmu, protože to by mohlo odlákat turisty," uvedla velvyslankyně. "Trochu tento závěr oddalují, i když také tuší, že to takto bylo," podotkla.

Abdar Rahmán Šaabán abú Kúra, jak útočníka identifikují egyptské bezpečnostní zdroje, údajně sympatizuje s teroristickou organizací Islámský stát (IS). Agentura AP uvedla, že IS Egypťana přímo pověřil tím, aby napadl cizince.

Na začátku srpna egyptský žalobce rozhodl, že muže vyšetří psychiatři. "Budou vyšetřovat, budou zkoumat toho člověka, budou dělat další výslechy. Připravme se na to, že to bude trvat poměrně dlouho," popsala svá očekávání ohledně dalšího průběhu vyšetřování velvyslankyně.

Rychlé objasnění útoku Česko od Egypta požadovalo v nótě, stejně jako odškodné pro rodinu zabité ženy. "Egyptská strana přijala myšlenku, že by té rodině mělo být nějakým způsobem alespoň minimálně kompenzováno to, že její členka, matka od dítěte, byla zabita v Egyptě," uvedla Kuchyňová - Šmigolová. "V celku z logických důvodů nechtějí, aby se tomu říkalo odškodnění, protože to by byl precends pro všechny lidi, kterým se v Egyptě něco stane," poznamenala.

Obavy z bezpečnostních rizik podle velvyslankyně velký vliv na zájem lidí o dovolenou v Egyptě nemají. "Tím, jak se teroristické útoky stávají všude možně po světě, tak letos naopak byl v Egyptě strmý nárůst, včetně našich turistů," uvedla.

Doplnila, že Egypťané si dobře uvědomují, že cestovní ruch jejich ekonomika potřebuje, a proto se starají o bezpečnost. "Více se kontroluje při vstupu do hotelu, více se chrání pláže, letoviska jsou opravdu bezpečná," míní. Dobře zabezpečené jsou také nejznámější památky. "Nedoporučovala bych zejména individuální výlety do pouště, do méně civilizovaných a méně obydlených krajin, tam by se člověk mohl k něčemu připlést," doporučila velvyslankyně.