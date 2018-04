Praha - Nový český velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka dostal vízum a nastoupí na ambasádu v Moskvě během května. Na dotaz ČTK to dnes uvedlo ministerstvo zahraničí. Po roce Česko obsadí také post velvyslance ve Švýcarsku. Ambasádu v Bernu bude řídit kariérní diplomat Ladislav Škeřík.

"Můžeme potvrdit, že velvyslanci Pivoňkovi víza udělena byla a do úřadu by měl nastoupit v průběhu května," řekla ČTK mluvčí ministerstva Irena Valentová. Pivoňkův předchůdce Vladimír Remek opustil české zastoupení v Moskvě na začátku roku. Vypršelo mu čtyřleté funkční období, které je u velvyslanců běžné, a odešel do důchodu. Kariérní diplomat Pivoňka, který letos oslaví 49. narozeniny, dříve vedl českou ambasádu v Ázerbájdžánu a byl také zástupcem českého velvyslance v Kyjevě.

Rok po odvolání Karla Borůvky z postu velvyslance ve Švýcarsku nastoupí na uvolněné místo Ladislav Škeřík, který dosud vedl Diplomatický servis, což je organizace ministerstva odpovědná za správu a pronájem budov zastupitelským úřadům jiných zemí. Osmapadesátiletý Škeřík v minulosti vedl česká velvyslanectví na Kypru, v Portugalsku či v Brazílii. Škeřík bude z Bernu pečovat také o vztahy s Lichtenštejnskem.

Škeříkova předchůdce Borůvku loni v dubnu na návrh vlády odvolal prezident Miloš Zeman. Důvodem bylo nevhodné vystupování Borůvkovy manželky na sociálních sítích. Alena Borůvková ve svých příspěvcích opakovaně útočila na zaměstnance ministerstva, novináře a úředníky.

V budoucnu se očekává také změna na postu velvyslance na Slovensku. Současná velvyslankyně Livia Klausová bude po čtyřech letech v čele ambasády končit. "Odchod stávající velvyslankyně potvrzen je, ale s ohledem na proces jmenování velvyslanců, který probíhá ve vyhrazeném režimu, nic bližšího sdělit nemůžeme," řekla ČTK Valentová.

Noví čeští velvyslanci nastoupí v nejbližší době také ve Vatikánu nebo v Srbsku. Pavla Vošalíka, který vedl ambasádu ve Vatikánu téměř deset let, nahradí bývalý náměstek ministerstva za KDU-ČSL Václav Kolaja. Náměstek ministryně obrany pro nakládání s majetkem ministerstva Tomáš Kuchta se stane velvyslancem v Srbsku.