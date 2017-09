Praha - Prezident Miloš Zeman vyzval při dnešním setkání české velvyslance v zahraničních zemích, aby se zaměřili na ekonomickou diplomacii. Varoval před příchodem další ekonomické krize. Diplomatům řekl, ať si nehrají na tvůrce světové politiky, ale starali se o drobnou trpělivou černou práci, kterou mají v popisu práce. V projevu se také postavil za visegrádskou skupinu (V4 - ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko) či setrvání jednotek NATO v Afghánistánu. Zeman dále oznámil, že v úterý 12. září do Prahy přiletí německý prezident Frank-Walter Steinmeier.

Zeman před diplomaty, kteří se do Prahy sjeli v pondělí na každoroční týdenní schůzku, chválil spolupráci mezi svou kanceláří a vládou. Dalším pozitivem pro diplomacii je podle něj současná dobrá ekonomická situace. "Já bych apeloval na velvyslance, aby udělali maximum pro to, aby byla dobrá i v budoucnu, protože občas dostáváme signály, že opět přijde velká ekonomická krize, dokonce větší než ta v roce 2008," řekl Zeman a odkázal na japonského premiéra Šinza Abeho.

Ekonomická diplomacie se má podle Zemana projevovat pomocí českým exportérům, aby se prosadili na zahraničních trzích, a podporou toho, aby případný přebytečný kapitál ze zahraničí směřoval do Česka. "Ale bohužel někteří velvyslanci si hrají spíše na tvůrce světové politiky. Chtěl bych upozornit, že to dokážu pochopit u velmoci. Ale u malé či střední země jako ČR to působí naprosto směšně," uvedl.

Zeman pravděpodobně narážel na krok velvyslance v Pekingu Bedřicha Kopeckého, který v půlce února podepsal dopis diplomatů z několika západních zemí. Čínu v něm vyzvali k dodržování lidských práv. Lidové noviny tehdy informovaly, že Zemana překvapilo, že o Kopeckého kroku nevěděl, i když má jinak vztahy s Čínou plně pod kontrolou. Podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka nebyl dopis konzultován. Zeman dnes neadresně uvedl, že podobné kroky spíš zhoršují vztahy s danou zemí.

Prezident také kritizoval snižování důležitosti V4. Uskupení přirovnal k Beneluxu či Severské radě, ve které se sdružují země severní Evropy. "Je to užitečné uskupení, které může uvnitř EU přispět k českým zájmům," řekl. Za klíčový zájem ČR pak označil otázku migrace. Pokud se podle něj země vzdá práva rozhodovat o tom, koho přijme na své území, přichází o suverenitu. Migraci z muslimských zemí v té souvislosti označil za kulturně nekompatibilní. "Jsem ochoten čelit obviněním z rasismu a xenofobie," dodal.

Na Pražském hradě dnes krátce promluvil i český ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). Zemanovi poděkoval za vzájemnou komunikaci. Řekl, že si nedovede představit úspěšnou politiku České republiky, kdyby spolu nebyli schopni mluvit. "Nic není samozřejmost, že se nám to daří. Že se dokážeme bavit o takových věcech, jako jsou velvyslanci," řekl a dodal, že si váží, že se jsou schopni dohodnout. Lidové noviny přitom v pondělí uvedly, že se Zeman snaží na post velvyslance v Jižní Koreji protlačit bývalého ministra dopravy Gustava Slamečku. Když byl odmítnut, prezident naopak zablokoval nominaci lidoveckého náměstka ministra zahraničí Václava Kolaju na velvyslance ve Vatikánu a požaduje, aby vláda požádala o agrément pro jeho bývalého šéfa protokolu Jindřicha Forejta, napsaly Lidové noviny. Forejt je ale údajně pro Vatikán po aféře s kompromitujícím videem nepřijatelný.

Český prezident také očekává, že do Česka přijede maďarský prezident János Áder. Zeman při projevu před velvyslanci uvedl, že se snaží, aby Česká republika měla dobré vztahy se svými sousedy. "V úterý přiletí do České republiky německý prezident Frank-Walter Steinmeier, čekám na jednak setkání prezidentů visegrádské čtyřky, jednak na návštěvu prezidenta Ádera v České republice," řekl Zeman. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček později doplnil, že návštěva Steinmeiera by se měla konat 12. září. "Oficiální oznámení s podrobnostmi zveřejníme v pátek ráno. Mohu sdělit, že se návštěva plánuje na úterý 12. září," sdělil ČTK.

Německý protějšek pozval Zeman k návštěvě Hradu letos v únoru poté, co byl Steinmeier zvolen prezidentem. V blahopřejném dopise tehdy ocenil jeho přínos k česko-německým vztahům. Vzpomněl také na společné setkání ze září 2014.

Zeman v dopise dodal, že si letos Česká republika a Německo připomínají 25 let od podpisu smlouvy o dobrém sousedství a 20 let od podpisu česko-německé deklarace. Steinmeierova návštěva by podle něj přispěla k důstojnému připomenutí těchto dvou významných výročí. Zároveň ocenil vysokou úroveň spolupráce v ekonomické i politické oblasti i mezi příhraničními regiony.

Před rokem v srpnu Česko navštívila německá kancléřka Angela Merkelová, která se tehdy setkala se Zemanem i premiérem Bohuslavem Sobotkou (ČSSD).