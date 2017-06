Praha - Velmi silné bouřky, které mají ukončit současná vedra, zasáhnou dnes zejména východní polovinu Čech, na ostatním území by tak silné být neměly. Po půlnoci budou bouřky a přeháňky slábnout a přecházet do deště, přičemž v Ústeckém a Libereckém kraji bude vydatný. Hladiny tamních řek by tak mohly stoupnout. Informoval o tom dnes Český hydrometeorologický ústav, který upřesnil svou předchozí výstrahu před bouřkami.

Silné a velmi silné bouřky se budou podle meteorologů tvořit dnes odpoledne a večer v teplém vzduchu před frontou a na studené frontě. Doprovázet je může přívalový déšť, silný vítr a krupobití. Ve východní polovině Čech může při lijáku ojediněle spadnout kolem 50 milimetrů srážek a nelze vyloučit nárazy větru kolem 90 kilometrů v hodině, uvedl ČHMÚ.

Po půlnoci meteorologové očekávají na většině území trvalý déšť, který by měl pokračovat až do čtvrtečního odpoledne. Poté budou srážky od jihozápadu slábnout.

Meteorologové uvedli, že nejvíce srážek spadne ve čtvrtek zřejmě v Ústeckém a Libereckém kraji, a to až 60 milimetrů. V souvislosti s tím nelze vyloučit, že hladiny zejména menších toků tam ve středu večer a ve čtvrtek, případně v noci na pátek překročí první stupeň povodňové aktivity.

Meteorologové dnes současně zmenšili oblast, kde platí zvýšené riziko vzniku požárů. Oproti předchozí výstraze se podle nich snížilo nebezpečí požárů v Jihočeském kraji, nadále ale hrozí požáry v Jihomoravském a Zlínském kraji a na Třebíčsku. Lidé by proto neměli v přírodě rozdělávat oheň, vypalovat trávu či odhazovat cigaretové nedopalky na zem.