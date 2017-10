Překážkový dostih 127. Velká pardubická steeplechase (6900 m, šestiletí a starší koně, dotace 5,000.000 Kč) 8. října v Pardubicích. Zvítězil No Time To Lose v sedle s žokejem Janem Kratochvílem.

Pardubice - Velkou pardubickou steeplechase vyhrál kůň No Time To Lose v sedle s šestadvacetiletým žokejem Janem Kratochvílem a zajistil desátý trenérský úspěch Josefu Váňovi. V cílové rovině předčil dlouho vedoucího francouzského soupeře Urgent de Gregaine s žokejem Felixem de Gilesem. No Time To Lose i Kratochvíl zvítězili ve slavném dostihu poprvé.

"Úžasný," rozplýval se Kratochvíl a oči mu zářily štěstím. "Ještě úžasnější. Doběhli jsme první a za to jsme moc rádi," prohlásil Váňa.

Za No Time To Lose doběhli do cíle 6900 metrů dlouhé trati jediná klisna ve startovním poli Delight My Fire a další Váňovi svěřenci Zarif a Ange Guardian. Favorizovaný obhájce vítězství Charme Look se dlouho držel v popředí, ale nakonec dostih nedokončil, žokej Marek Stromský ho zadržel. Do cíle se v náročných podmínkách, za deště a na měkké trati dostalo jen osm koní z devatenácti.

Nestartoval další z francouzských koní Virtus d'Estruval, v jehož sedle se měl objevit čtyřnásobný vítěz Velké pardubické Jan Faltejsek. Žokeje, který před rokem triumfoval s Charme Lookem, však zastavily potíže se zády a Virtus d'Estruval byl následně ze startovní listiny škrtnut.

Na Taxisově příkopu padli Templář a Pareto, následná Irská lavice se stala osudnou dalšímu koni z Francie Songe d'Estruvalovi. Zato No Time To Lose obávaný čtvrtý skok dostihu zvládl hladce. "Takhle jsem ještě neletěl. Až jsem se bál, že půjdu přes hlavu, ale ukázal, že to je výborný skokan," řekl Kratochvíl.

Do čela se posléze posunul Urgent de Gregaine, který stále zrychloval, dobře skákal a v náběhu do cílové roviny měl už velmi nadějný náskok. Za ním se hnal Ange Guardian v sedle s Josefem Váňou mladším.

"Francouz byl daleko a vypadalo to, že budu bojovat o čtvrté páté peníze, že to bude úspěch" myslel si Kratochvíl, kterému nevyšel Havlův skok.

Ve finiši ale nakonec zbylo nejvíce sil osmiletému hnědákovi No Time To Lose. U bariéry se dokázal protlačit do čela a zvítězil o půldruhé délky. "Nejsem typ, co se vzdává. Jakmile jsme skočili na trávu, tak jsem pod sebou ucítil sílu a kůň letěl. Koukal jsem po očku po Francouzovi, uviděl jsem ho před sebou, zkusil to na posledním skoku a vyšlo to," řekl Kratochvíl.

Dostihové stáji Paragan vydělal vítězný kůň dva miliony korun. "Sám jsem to nechápal, ale prognózy takové byly a potvrdilo se, že na to má. Ve finiši byli koně zamazaní od bláta a ani jsem sám nevěděl, že to je náš kůň. Až v cílové rovince jsem viděl bílý nápisek z naší stáje a řekl jsem: to snad není možné!" radoval se majitel koně Michal Gančarčík v rozhovoru pro Českou televizi.

"Byla skvělá atmosféra, výborné publikum a měli jsme velkou šanci. Nástup byl možná razantní, ale druhé místo je výborné," řekl žokej De Giles.

Váňa jako trenér triumfoval po šesti letech od svého posledního jezdeckého prvenství s Tiumenem. Čtyřiašedesátiletého žokeje, osminásobného vítěze slavného dostihu, letos nepustily do sedla potíže s kyčli.

Velká pardubická steeplechase (6900 m, šestiletí a starší koně, dotace 5,000.000 Kč): 1. No Time To Lose (ž. Kratochvíl, tr. Váňa st., stáj Paragan), 2. Urgent de Gregaine (ž. De Giles), 3. Delight My Fire (ž. Lovén), 4. Zarif (ž. Bartoš), 5. Ange Guardian (ž. Váňa ml.), 6. Universe Of Gracie (ž. Kousek). Výrok: jistě 1 1/2 - 8 - 16 - 11 - 7. Čas: 9:39,98.

Další dostihy:

I. Player (ž. Novák) - Mahony - Modřín,

II. Izynka (ž. Matuský) - Silk - Dunáta,

III. Medic (ž. Liška) - Nancy - Kornelius,

IV. Kindly Boy (ž. Novák) - Canton - Avec Charme,

V. Mirax (ž. Myška) - Marcus Aurelius - Waikita

VI. Vicody (ž. Bartoš) - Tzigane du berlais - Art and co,

VII. Loire (ž. Bartoš) - Theophilos - Tarant.