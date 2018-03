Praha - Na desátý triumf v anketě Fotbalista roku si bude muset brankář Petr Čech minimálně rok počkat, protože za rok 2017 dala odborná porota přednost Vladimíru Daridovi. Záložník Herthy Berlín byl z premiérového triumfu sám překvapen, o to víc si ale váží toho, že porazil právě Čecha a dostal se do vybrané společnosti.

"Je to strašně krásné ocenění a pro mě obrovská čest, že se mohu dostat mezi fotbalisty, kteří tohle ocenění dostali přede mnou. Strašně si toho vážím," řekl Darida novinářům. "A že za mnou skončil Petr, je o to cennější. Je to pro mě velké překvapení. Ale na fotbale je hezké, že čím víc mu věnujete, tak vám to pak krásně vrací. Tohle je ocenění za všechnu tu dřinu a zároveň motivace, abych se snažil dál," dodal.

Sám měl ještě jiného favorita. "Konkurence byla opravdu velká, protože i další kluci měli super sezonu. Já bych dal hlas asi Tondovi Barákovi," ocenil Darida výkony celkově čtvrtého Baráka, záložníka italského Udine.

Během večera prožil Darida hned několik emocí. "Bylo jich opravdu hodně. Překvapení, radost, dojetí, nervozita, hned na začátku mě dostalo loučení s Tomášem Rosickým a medailonek o jeho kariéře. Byl to speciální večer," popisoval Darida, který byl vždy částečně považován za Rosického nástupce a v pondělí večer získal cenu pro Fotbalistu roku během galavečera, na kterém se loučil s kariérou právě Rosický.

"S Tomášem bych se ale nechtěl srovnávat. Jsme přeci jen trochu typově jiní hráči. Ale kdybych dokázal to co on, tak bych byl jen rád," prohlásil sedmadvacetiletý odchovanec Plzně. "Jako malý jsem snil o tom, že jednou budu hrát za Viktorku, ale nikdy by mě nenapadlo, že budu mít cenu pro Fotbalistu roku," dodal.

Triumf ho překvapil navzdory tomu, že už během den přicházely náznaky, že si půjde pro cenu. "Padalo tam, ať se hezky učešu a připravím, tak jsem tušil, že na podium asi půjdu. Ale stejně mě první místo překvapilo," připustil s tím, že v kariéře zažil i lepší sezony. "Třeba tu první v Herthě, která vyšla mě i klubu. Tuto sezonu přeci jen trochu pokazilo zranění v závěru roku," dodal.

Zatímco v Herthě ho kvůli ocenění čekají zřejmě jen gratulace, v národním týmu to bude během nadcházejícího turnaje v Číně pravděpodobně vděčným tématem žertů. "Asi určitě budu terčem vtípků. Teď nesmím na tréninku zkazit balon, jinak si to vyslechnu," smál se Darida.