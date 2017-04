Liberec - Hokejisté Liberce a Brna otevřou v pátek na severu Čech závěrečnou kapitolu extraligové sezony. Bílí Tygři, kteří dokázali opět po roce vyhrát základní část, budou usilovat o to, aby si mohli ponechat i Masarykův pohár. Kometa naopak samostatnou českou extraligu přes dvě finálové účasti (2012 a 2014) nevyhrála, na titul čeká brněnský klub od roku 1966. Páteční první finále začne v 17:20, v sobotu opět v Liberci od 17 hodin.

Před Bílými Tygry je poslední krok k úspěšné obhajobě. V pondělí měli volno spojené s dobrovolnou regenerací, aby nabrali sílu po náročném semifinále s Chomutovem. Od úterka už tým najel na přípravný režim pro finále. "Kluci si potřebovali trochu orazit, teď už ale směřujeme vše k sérii s Kometou," řekl trenér Filip Pešán.

Klíčové podle něj budou opět maličkosti. "Myslím, že rozhodnou detaily, spousta malých věcí. Stejně jako tomu bylo v předchozích sériích s Plzní a Chomutovem. Ale o které jde, to vám neřeknu," uvedl Pešán.

Velkou zbraní Brňanů je útok s řadou zvučných jmen v čele se zkušeným Martinem Eratem. "Nevím, s čím na nás Kometa vyrukuje, ale souhlasím s tím, že ofenzivu a jména v týmu mají neskutečná. Ale když jsem viděl zápasy s Hradcem Králové, tak byl vidět spíše defenzivní výkon na obou stranách," připomněl Pešán, že Kometa dokáže přepnout do obranného režimu, jenž bývá v play off zásadní.

"Soupeř má velmi dobré beky, ale myslím, že my je máme ještě o chloupek lepší. Nebral bych to však vůbec jako souboj Radima Šimka s Ondrou Němcem, ale jako souboj Liberce s Kometou," doplnil Pešán.

Kometa byla v dosavadním průběhu sezony ve vzájemných zápasech výrazně úspěšnější a připsala si 10 z celkových 12 bodů. "Minulý rok nás čtyřikrát v základní části porazila Sparta a my jsme vyhráli titul. Možná i toto vědomí by nám mohlo pomoci. Hokej v play off je ale úplně jiný, opravdu rozhodují detaily a ten, kdo je provádí lépe a dělá méně chyb, vyhraje," prohlásil kapitán Severočechů Branko Radivojevič.

Zlepšené výkony soupeře od doby, kdy začalo jít do tuhého, slovenského útočníka vůbec nepřekvapily. Očekával, že až v play off ukáže Brno skutečnou sílu a pozvedne svou hru na vyšší úroveň. "Prezentovali to tak, že se snaží dostat do play off. Mají zkušený mančaft, navíc Marek Čiliak se dostal do výborné formy a my na něho budeme muset něco vymyslet," podotkl Radivojevič.

Kometě zatím vycházely začátky obou sérií na ledě soupeřů: se Spartou vyhrála ve čtvrtfinále oba zápasy v Praze, jedno vítězství si přivezla i v úvodu semifinále z Hradce Králové. "Cíl a ambice jsou pro každý zápas stejné - chceme vyhrát. Sehráli jsme velice dobré série se Spartou i Hradcem, věříme ve své schopnosti," řekl na setkání s novináři trenér Brna Kamil Pokorný.

Zároveň dobře vnímá kvality Liberce. "Loňský mistr má velkou sílu a dobře organizovanou hru. Na určité partie budeme muset zareagovat. Budeme se ale chtít prezentovat svojí hrou," dodal Pokorný.

Kometa se musí ve finále obejít bez zraněného beka Jana Štencla a chybí i útočníci Jan Káňa s Tomášem Vincourem. Citelná bude i absence útočníka Martina Nečase, který odcestoval s reprezentační osmnáctkou na světový šampionát. "Vypadnutí hráče ze základu je pro nás pochopitelně oslabením. Máme varianty, jak Nečasovu absenci vyřešit. Nebudu je ale komentovat," odmítl Pokorný napovědět Liberci.

Otazník visí i nad startem klíčové opory Ondřeje Němce, který kvůli zranění nedohrál poslední semifinále s Hradcem Králové. Kouč se k jeho stavu nevyjádřil. Kometa postrádá také trenéra Petra Hakena, jenž je s národním týmem do 17 let v Rusku.

Útočník Hynek Zohorna, který v prodloužení rozhodl o postupu do finále, označil Liberec za tým s výborně propracovaným herním systémem. "Kvalitně brání, hodně přistupují k soupeři už v útočným pásmu. Bude to hodně těžké, musíme si vypomáhat. Hlavně nesmíme ztrácet puky ve středním pásmu. Liberec vyniká rychlými brejky, kterými trestal v semifinále Chomutov," všiml si Zohorna.

Statistické údaje před zápasy finále play off extraligy - 14. a 15. dubna: -------- Bílí Tygři Liberec (po základní části 1.) - HC Kometa Brno (6.). Začátky: pátek 17:20 (ČT sport), pátek 17:00 (ČT sport). Vzájemné zápasy v sezoně: 1:5, 4:3 v prodl., 0:3, 1:2 (nejproduktivnější hráči: Jozef Kováčik 2 branky + 2 asistence - Milan Bartovič, Lukáš Vantuch, Ondřej Vitásek všichni 1+1). Bilance vzájemných zápasů v play off extraligy: dosud spolu nehrály. Nejproduktivnější hráči v play off: Dominik Lakatoš 12 zápasů/10 bodů (6+ 4) - Jakub Krejčík 10/9 (3+6). Nejproduktivnější hráči týmu v základní části: Petr Jelínek 51/37 (17+20) - Marek Kvapil 49/40 (15+25). Statistiky brankářů v play off: Ján Lašák průměr 2,64 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 90,23 procenta, Roman Will 1,49, 92,94 a dvakrát udržel čisté konto - Marek Čiliak 1,22 a 95,50 a třikrát udržel čisté konto. Statistiky brankářů v základní části: Roman Will 1,69, 93,47 a sedmkrát udržel čisté konto, Ján Lašák 1,92, 92,07 a třikrát udržel čisté konto - Karel Vejmelka 2,50, 90,49 a třikrát udržel čisté konto, Marek Čiliak 2,48 a 90,08, Pavel Jekel 1,99 a 92,68. Zajímavosti: - Liberec, který hraje extraligu od roku 2002, po loňském premiérovém titulu postoupil do finále podruhé v historii. Letos získá čtvrtou medaili ještě po bronzech z let 2005 a 2007. - Kometa se může vyrovnat s 12 tituly nejúspěšnějšímu celku historie domácí nejvyšší soutěže Jihlavě. Na kontě má 11 triumfů (1955-1958, 1960-1966). Šestkrát získali Brňané stříbro (1954, 1968, 1969, 1971, 2012 a 2014) a čtyřikrát bronz (1959, 1967, 1970 a 2015). - Liberec získal loni Prezidentský pohár pro vítěze základní části i mistrovský titul. To se po zisku trofeje, která se uděluje od sezony 2009/10, povedlo předtím pouze Třinci v roce 2011. Bílí Tygři nyní mohou tento úspěch zopakovat. Zlato po výhře v základní části dokázaly vybojovat v samostatné české extralize od sezony 1993/94 vedle Liberce a Třince také pětkrát Vsetín (1994/95, 1996/97, 1997/98, 1998/99 a 2000/01) a dvakrát Sparta (1999/2000 a 2001/02). Dříve ve federální lize se to povedlo třikrát Pardubicím (1972/73, 1986/87, 1988/89) a jednou Košicím (1985/86) a Jihlavě (1990/91). - V kádru Liberce je 20 hráčů, kteří se během sezony podíleli na loňském triumfu - brankář Ján Lašák, obránci Lukáš Derner, Tomáš Havlín, Tomáš Mojžíš, Michal Plutnar, Martin Ševc, Radim Šimek, Ondřej Vitásek a útočníci Michal Bulíř, Adam Dlouhý, Petr Jelínek, Lukáš Krenželok, Dominik Lakatoš, Jan Ordoš, Jan Plodek, Branko Radivojevič, Daniel Špaček, Jan Stránský, Jakub Valský a Jaroslav Vlach. - Slovenský gólman Ján Lašák má zlato v české extralize i z roku 2005 s Pardubicemi a je i mistrem světa z Göteborgu 2002. Zlato z MS má také bek Tomáš Mojžíš z roku 2010 z Kolína nad Rýnem. V mistrovském kádru Plzně z roku 2013 se objevil na začátku sezony 2012/13 i obránce Martin Ševc, který pak odešel do švédské Skelleftey. - V jiných zahraničních soutěžích triumfovali dva liberečtí hráči. Bek Martin Ševc vyhrál čtyřikrát švédskou ligu - v letech 2006, 2009 a 2011 s Färjestadem a v roce 2013 se Skellefteou. Obránce Adam Jánošík vyhrál v roce 2015 slovenskou extraligu s Košicemi. - V juniorské WHL triumfoval v roce 2006 s celkem Vancouver Giants slovenský útočník Mário Bližňák a o rok později se stejným klubem získal i Memorial Cup v celé CHL. V OHL získal titul Branko Radivojevič v roce 1999 s Belleville. - Kapitán Komety Leoš Čermák hrál v Liberci v letech 2003 až 2008, mezitím krátce působil v sezoně 2006/07 ve Slavii. Útočník Vojtěch Němec je odchovancem Liberce, ale naposledy tam hrál v juniorce v sezoně 2005/06. Obránce Tomáš Bartejs působil v Liberci v letech 2008 až 2010 ve starším dorostu a juniorech a útočník Jan Hruška nastupoval za libereckou juniorku v letech 2004 až 2006. - Obránce Ondřej Němec z Komety vyhrál extraligu v roce 2009 s Karlovými Vary a je i mistrem světa z roku 2010 z Kolína nad Rýnem. Útočník Martin Zaťovič získal také zlato před osmi lety s Energií. Trenér a majitel Komety Libor Zábranský starší získal jako hráč tituly se Vsetínem v roce 1999 a se Spartou o dva roky později. - Útočník Marek Kvapil z Komety má dva triumfy v KHL, kde vyhrál Gagarinův pohár v letech 2012 a 2013 s Dynamem Moskva, a je i mistrem světa z roku 2010. Obránce Jozef Kováčik získal titul ve slovenské extralize v roce 2008 se Slovanem Bratislava, Peter Trška se stejným klubem v roce 2012. Útočník Marcel Haščák triumfoval na Slovensku v roce 2011 s Košicemi a Kamil Brabenec o dva roky později se Zvolenem. - Útočník Komety Martin Erat slavil zatím jen juniorský triumf. Je mistrem světa hráčů do 20 let z roku 2001, ve stejném roce vyhrál v zámořské juniorské WHL titul s Red Deer i Memorial Cup pro vítěz celé CHL. - Devětatřicetiletý Čermák má ve sbírce v extralize tři stříbra a tři bronzy, na první triumf čeká. - Liberecký útočník Jan Stránský oslaví v neděli 27. narozeniny. - Bílí Tygři v letošním play off vyhráli doma pět ze šesti zápasů. Podlehli na vlastním ledě jen v pátém čtvrtfinále Plzni (3:5). - Kometa v letošním play off vyhrála venku čtyři z pěti utkání. Prohrála jen druhé semifinále v Hradci Králové (0:3). - Liberec je v play off druhým nejlepším týmem v přesilových hrách za Plzní s úspěšností rovných 20 procent. Využil 12 z 60 početních výhod. Kometa je pátá s úspěšností 16,67 procenta (7 využitých přesilovek z 42). - Kometa má nejlepší oslabení v play off s úspěšností 88,89 procenta (5 inkasovaných gólů z 45 oslabení), Liberec je až sedmý s úspěšností 80 procent (10 gólů z 50 oslabení).