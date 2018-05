New York - Velká porota v New Yorku obvinila amerického filmového producenta Harveyho Weinsteina ze znásilnění a zločinného sexuálního jednání. Oznámil to ve středu manhattanský prokurátor Cyrus Vance. Podle amerických médií Weinsteinovi hrozí nejméně pět, ale možná až 25 let vězení.

Weinsteina, který se minulý týden dobrovolně přihlásil na policii, nařklo ze sexuálních útoků víc než 70 žen včetně hereček Salmy Hayekové či Gwyneth Paltrowové. Spoluzakladatel filmových studií Miramax a The Weinstein Company vinu popírá a tvrdí, že ve všech případech byl sexuální kontakt dobrovolný.

Obvinění vznesené newyorskou porotou se týká případu, o němž podala svědectví herečka Lucia Evansová. Ta vyšetřovatelům řekla, že ji Weinstein v roce 2004 přinutil k orálnímu sexu. Vzhledem k povaze tohoto obvinění se na případ nevztahuje promlčecí lhůta. Identita další Weinsteinovy údajné oběti, jejímž případem se dnes soud zabýval, není známa, protože o činu nepromluvila veřejně.

Producent ve středu před velkou porotou odmítl vypovídat. Jeho advokáti argumentovali tím, že jejich mandant neměl dostatečný přístup ke spisům, a tudíž ani možnost na přípravu k procesu.

Policie šestašedesátiletého Weinsteina minulý týden propustila na kauci jednoho milionu dolarů (22 milionů korun). Před svým propuštěním musel odevzdat pas a souhlasit s tím, že bude nosit elektronické zařízení monitorující jeho pohyb.