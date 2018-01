Berlín/Bonn - Německo dnes udělalo důležitý krok ke vzniku další velké koalice sociální demokracie (SPD) a konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové. Sociální demokraté totiž na svém sjezdu v porýnském Bonnu souhlasili se zahájením koaličních rozhovorů. Merkelová jejich rozhodnutí přivítala. Vyjednávání mají začít v příštích dnech a trvat zhruba dva týdny. Obnovená koalice CDU/CSU a SPD by podle nejčastějších odhadů mohla vzniknout v březnu, jisté to ale ještě zdaleka není.

V sociální demokracii panují na pokračování velké koalice značně odlišné názory, což ukázalo i dnešní hlasování, v němž se pro zahájení koaličních rozhovorů vyslovilo 362 delegátů, a proti nim 279.

Rozhodnutí předcházela několikahodinová diskuze, v níž koaliční rozhovory prosazovalo hlavně vedení strany, a proti se stavěli zejména mladí sociální demokraté a řadoví delegáti. V jejich sporu šlo především o to, jestli SPD prosadila dost programových priorit v sondovacích rozhovorech, které koaličnímu vyjednávání předcházely, a také o to, jestli stranu účast na další velké koalici nepoškodí.

Předseda strany Martin Schulz vyjádřil přesvědčení, že SPD ve vládě může zlepšovat životy lidí například v oblasti školství, zdravotnictví nebo pečovatelských služnách. Navíc podle něj sociální demokracie v dalších vyjednáváních prosadí i jiné priority, včetně snazšího slučování rodin běženců s doplňkovou ochranou.

Další důvod, proč by SPD měla být v příští vládě, vidí Schulz v evropské politice. Evropou, včetně Česka, se podle něj prohnala pravicová vlna, kterou může německá vláda se sociální demokracií zastavit. Navíc podle něj vůbec neexistuje záruka, že v Německu nebudou posilovat strany na pravém okraji politického spektra, když SPD do vlády nepůjde.

Vyjednávání o konkrétní podobě koaliční smlouvy by mělo začít během několika dnů. Když SPD a CDU/CSU dospějí k dohodě, což má trvat zhruba dva týdny, bude ji ještě muset schválit vnitrostranické referendum sociálních demokratů. Jeho souhlas je ale podle pozorovatelů nejistý, protože řadoví členové strany jsou k pokračování velké koalice ještě skeptičtější než delegáti, kteří hlasovali na sjezdu dnes.

Pokud by sociální demokraté, jejichž dnešní krok kritizovala Levice i Alternativa pro Německo, v referendu skutečně řekli ne, dostala by se německá politika do složité situace. Východiskem z ní by byla buď menšinová vláda CDU/CSU, kterou ale Merkelová zatím jasně odmítá, protože ji nepovažuje za stabilní, nebo předčasné volby, v nichž by už konzervativní unii také mohl vést někdo jiný než dlouholetá šéfka vlády, kterou oslabil jak výsledek CDU/CSU ve volbách, tak krach prvního vyjednávání o vládě se svobodnými demokraty (FDP) a Zelenými.

Vytvoření vlády ve spolkové republice ještě nikdy netrvalo tak dlouho jako po zářijových parlamentních volbách. SPD, která v nich stejně jako CDU/CSU utrpěla výrazné ztráty, chtěla jít po hlasování původně do opozice, nakonec ale svůj názor změnila. Velká koalice Německu vládla ve dvou z posledních tří volebních období.