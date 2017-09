Praha - Velká část krajů zatím nemá hotový soupis nelegálně stojících billboardů v ochranném pásmu kolem silnic I. třídy. Sčítání poutačů, které mají od září jejich majitelé odstraňovat podél dálnic a silnic I. třídy, rovněž komplikují nejasnosti v kompetencích, kdo má tato zařízení následně odstraňovat. Vyplývá to z ankety ČTK.

Například Moravskoslezský kraj evidenci billboardů nevede, neboť sčítání poutačů prý kraji nepřísluší. "Zakrývání nelegálních billboardů u silnic 1. třídy má podle Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v kompetenci Ředitelství silnic a dálnic," řekla ČTK jeho mluvčí Miroslava Chlebounová. V jiných krajích zase čekají, až jim soupis dodá právě ŘSD. Jasno má však Jihočeský kraj, který se připravuje na odstranění několika stovek poutačů.

Podle ministerstva dopravy je ale odstraňování billboardů v kompetenci krajů. "Krajské úřady totiž vykonávají působnost správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy," reagoval pro ČTK mluvčí ministerstva Tomáš Neřold.

Náměstek olomouckého hejtmana Jan Zahradníček (ANO) dnes ČTK řekl, že krajský úřad od Ředitelství silnic a dálnic dosud nedostal seznam billboardů, které v Olomouckém kraji stojí v ochranném pásmu silnic 1. třídy a které by měly být odstraněny. Hejtmanství podle Zahradníčka plánuje majitele billboardů nejprve vyzvat k jejich demontáži. "Pokud tak neučiní, pak může dojít k tomu, že to (zakrývání) budeme zajišťovat s pomocí firem, ale bude se to dávat k úhradě subjektům (majitelům billboardů)," podotkl Zahradníček. Na soupis od ŘSD rovněž čekají v Karlovarském kraji.

Jiné kraje naopak se sčítáním reklamních poutačů již začaly. "Aktuálně probíhá kontrola billboardů u silnic 1. třídy, které spadají pod správu Ústeckého kraje. Jsme ovšem zatím ještě na začátku veškerého mapování a shromažďujeme informace," řekla ČTK mluvčí samosprávy Lucie Dosedělová. V roce 2016 krajský úřad vydal dvě povolení k umístění poutačů, dvě žádosti zamítnul a také vydal zhruba 20 výzev k odstranění billboardů.

Naopak v Libereckém kraji úřad s evidencí poutačů ještě nezačal. "Na podzim letošního roku plánujeme společnou kontrolu silnic I. třídy v kraji se zástupci policie. Na základě zjištění budeme postupovat podle zákona," uvedla mluvčí kraje Markéta Žitná. Podle ní ale úřad zařízení stojící bez platných povolení odstraňuje průběžně od roku 2006. "V případě, že reklamy nebyly odstraněny, na vlastní náklady nechal krajský úřad reklamy zakrývat a odstraňovat," uvedla. Například v letech 2006 až 2009 bylo odstraněno zhruba 240 reklam. "Druhá masivní vlna odstraňování reklam se konala v letech 2015 a 2016, kdy bylo odstraněno 90 reklam," dodala.

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic 1. třídy vyžaduje novela zákona o pozemních komunikacích, která majitelům reklamních ploch nařizuje z bezpečnostních důvodů jejich odstranění, pokud jsou blíž než 250 metrů od dálnic a 50 metrů od silnic první třídy. Podle novely zákona měly k 1. září od silnic v Česku zmizet 3000 z celkem 25.000 poutačů. ŘSD zatím jen u dálnic napočítalo více než 1100 ilegálně stojících billboardů.

Někteří provozovatelé poutače již začali odstraňovat, jiní jen reklamní sdělení nahradili státní vlajkou. Tvrdí, že tím změnili charakter ploch, které již nadále nejsou reklamním zařízením tak, jak je definuje zákon.

Reklamní zařízení podle zákona o pozemních komunikacích může zobrazovat nejen klasickou reklamu, tedy sdělení s cílem dosažení zisku, ale může šířit i nekomerční informace, třeba kulturní, politické nebo vzdělávací.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vypsalo výběrové řízení na firmy, které budou zakrývat nelegální billboardy v ochranném pásmu dálnice D1. Soutěž je rozdělená na tři části, celkem silničáři za zakrytí poutačů nabízejí zhruba 3,7 milionu korun. Vyplývá to z Věstníku veřejných zakázek. Zakrytí billboardů je prvním krokem, po něm budou silničáři zařízení odstraňovat a náklady vymáhat po majitelích zařízení.