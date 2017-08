Brno - Módní veletrhy Styl a Kabo, které se uskuteční od soboty do pondělí, jsou v nejlepší ekonomické kondici od krize. Letos přijede přes 250 vystavovatelů, kteří předvedou téměř 800 značek. Vzhledem k tomu, že veletrh oslaví 25. výročí existence a koná se po padesáté, představí své kolekce i přední čeští a slovenští návrháři a lidé uvidí poprvé v Česku aktuální kolekci světové ikony módního designu Vivienne Westwoodové. Letos otevře butik v Praze v Pařížské ulici, řekla dnes na tiskové konferenci ředitelka veletrhů Gabriela Císařová.

"Nových vystavovatelů máme letos přes 60, vzrostl počet českých výrobců na 75. Podíl zahraničních vystavovatelů je 36 procent," řekla Císařová. Veletrh se bude opět konat v pavilonu P a V, aby měli vystavovatelé více prostoru. "Kabo se dále rozrůstá a do menšího pavilonu jako dřív už by se nevešlo," uvedla Císařová.

Novinkou mezi vystavovateli jsou české návrhářky, které představí svoje kolekce. Jde o Ladu Vyvialovou a duo E.daniely. "Dosud návrháři představovali kolekce pouze na přehlídkách. Ale nyní se snaží dostat do maloobchodu, tudíž chtějí nabízet kolekce obchodníkům, kteří na veletrhy chodí," řekla Císařová. Návrháři obvykle šijí na míru, nejvýše mají svůj vlastní butik. Nyní se chtějí někteří dostat do butiků po České republice, kde mají prodejci více značek. "Návrhářky tak mohou svoje oblečení dostat k většímu množství lidí," řekla Císařová.

Na jubilejním festivalu bude i více přednášek. Ellen Haeserová z Nizozemska nebude přednášet o trendech příští sezony, ale o tom, jak je potřeba módu vnímat více jako hodnotu, jak nové kousky doplňovat starými. "Je to apel na obchodníky a zároveň zdůraznění toho, že lidé si musí zvyknout, že za kvalitu a lidskou práci se platí," řekla Císařová. Na programu je také přednáška o tom, jak politická situace a migrace lidí ovlivňuje návrhářství a výrobu plavek. "Jedna přednáška bude i o tom, jak lidé komunikují pomocí oblečení," doplnila Císařová.

K výročí veletrhů se podařilo do Brna přivézt i výstavu paličkovaných krajek. "Jmenuje se Lace is Grace a bude na ní téměř 3000 krajek od tvůrců a tvůrkyň z pěti zemí. Nejmladší krajkářce je sedm let a nejstarší 93," řekla Císařová.

Veletrh je určený pro odbornou veřejnost a začíná každý den v 9:00.