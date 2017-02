Praha - Strana práv občanů (SPO) by podle svého předsedy Jana Veleby měla kandidovat do sněmovních voleb společně s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury. Veleba to řekl na dnešním volebním sjezdu strany. Se spoluprácí s SPD souhlasí i čestný předseda strany prezident Miloš Zeman. SPD chce jít ale do voleb sama, řekl ČTK Okamura.

Sjezd dnes volí nové vedení. Funkci po poledni obhájil Veleba. Strana chce také obnovit pozici prvního místopředsedy strany. Jediným kandidátem na ni je dosavadní místopředseda Marian Keremidský.

Veleba dnes řekl, že dnešní sjezd považuje za velice důležitý kvůli okolnostem, za kterých se koná, a to mimo jiné kvůli podzimním sněmovním volbám a blížícím se prezidentským volbám. Předpokládá, že Zeman se jich opět bude účastnit. Zeman chce své rozhodnutí oznámit za měsíc.

Veleba řekl, že názor jeho, předsednictva i Zemana ohledně sněmovních voleb je jasný, a to aby strana kandidovala společně s SPD. S ní již spolupracovala při podzimních krajských volbách. Šéf SPD Okamura ale dnes ČTK řekl, že celostátní konference strany rozhodla o samostatné kandidatuře. Je podle něj možné, aby krajské organizace na kandidátní listiny navrhly mimostranické osobnosti. Koalici nechce vytvářet kvůli tomu, že by pak musela překročit desetiprocentní hranici získaných hlasů. Dodal, že se nebrání spolupráci v krajských a komunálních volbách. Pokud bude podle Veleby jejich nabídka odmítnuta, jako záložní variantu vidí samostatnou kandidaturu.

Program strany by měl podle Veleby stát na dvou pilířích. Prvním z nich mají být české kořeny, druhým základní práva občanů.

SPO, která není zastoupená v Poslanecké sněmovně, ale má dva senátory, vznikla v prosinci 2009. V lednu následujícího roku změnila název na Strana práv občanů - zemanovci (SPOZ). Předsedou strany byl krátce expředseda ČSSD a současný prezident Miloš Zeman. Po prohraných sněmovních volbách v květnu 2010 ale na post rezignoval. V roce 2013 byl zvolen čestným předsedou. V březnu 2014 vypustila strana ze svého názvu slovo zemanovci.

Zeman dnes na sjezdu strany řekl, že je pro rovnoprávnou spolupráci SPO s hnutím Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury. Odmítl společnou koalici, SPD by ale podle něj mohla kandidovat s podporou SPO. Jinak Straně práv občanů radí kandidovat samostatně.

V čele SPO je několik Zemanových blízkých spolupracovníků. Místopředsedou je hlavní Zemanův poradce Martin Nejedlý. Hradní kancléř Vratislav Mynář vede SPO ve Zlínském kraji a ředitel analytického odboru Hradu Radek Augustin na Olomoucku.