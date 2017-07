Praha - Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) neudělí značku Regionální potravina "tekutým" vejcím společnosti Papei z koncernu Agrofert. ČTK to sdělila mluvčí ministerstva zemědělství Markéta Ježková. Produkt firmy Papei s názvem Chytrá vejce vzniká tak, že se slepičí vejce rozbijí, tepelně ošetří a nalijí do krabiček. Na problém upozornil server Aktuálně.cz.

Koncern Agrofert, který donedávna vlastnil bývalý vicepremiér Andrej Babiš (ANO), je jedním z čelních českých producentů potravin. O tom, že by společnost měla podle hodnotitelů ocenění získat, informoval v červenci Státní zemědělský intervenční fond.

Firma mluví o předvolebním boji. "Přijde nám to úplně absurdní. Je to snad poprvé v historii, kdy ministr říká, že nebude respektovat závěry odborné čtrnáctičlenné poroty. Všechny podmínky pro udělení jsme splnili. Dokonce jsme už od poroty obdrželi poštou oznámení, že jsme na získání značky byli navrženi," řekl ČTK mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka. Podle něj se ministr "snaží zatáhnout vajíčka" do předvolebních šarvátek.

Ministerstvo argumentuje, že šéf resortu se může na základě doporučení rozhodnout jakkoliv, žádná garance ocenění podle úřadu není. "V historii udělování značky Regionální potravina tuto možnost již ministři zemědělství taktéž využili, jednalo se například o výrobek Jelení salám v Královéhradeckém kraji v roce 2011 nebo o výrobek Borůvkový džem v Plzeňském kraji v roce 2014," dodala Ježková.

Nejčerstvějšími držiteli značky se tento týden stalo osm pochutin z Moravskoslezského kraje. Mezi oceněnými výrobky jsou například hovězí šunka nejvyšší jakosti od Řeznictví H+H, farmářský sýr od Vojtěcha Menšíka z Kunčic pod Ondřejníkem nebo karamelový věneček Družstva Naproti.

Stát loni zadal po výběrovém řízení zakázku na propagaci regionálních potravin. Za dvouletou propagaci platí 57 milionů korun. Každoročně značku získá kolem stovky potravin. Hanzelka uvedl, že pro firmu nejde o finanční plnění. Jediné, co měl produkt podle něj získat, byla možnost využití loga na obalu.