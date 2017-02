Litvínov (Mostecko) - Věhlas kdysi nejvýznamnější a největší továrny na mechanické plechové hračky v Československu oživuje na zámku Valdštejnů v Litvínově na Mostecku výstava. Sběratelé na ní soustředili sortiment litvínovské továrny Heller & Schiller a do pohybu dali vláčky na elektrifikovaném kolejišti. Nahlédnout do světa místních historických hraček mohou návštěvníci do konce roku.

Firma Viktora Hellera a Ernsta Schillera začala jako jedna z prvních v Československu vyrábět mechanické vláčky a autíčka na pérový pohon. "Hračky byly kvalitní a oproti německým levné, proto se továrna rychle rozvíjela a zboží dodávala do Německa, Rakouska, Polska, Maďarska, Paříže, Austrálie i Ameriky," řekl dnes ČTK spoluautor výstavy Miroslav Smaha.

Video: Věhlas továrny na plechové hračky v Litvínově oživuje výstava 10.02.2017, 20:12, zdroj: ČTK

Milovníky mašinek uchvátí široký přehled různě barevných vláčků, ve vitrínách jsou celé jejich sady včetně původních krabic. Vedle nich stojí autíčka, letadla, ponorky a vojenská technika, jako tanky, polní děla, protiletecké kanony. "Když jsme začali sortiment firmy HUSCH (Heller a Schiller) sbírat, netušili jsme vůbec, jak široký je a jak významná to byla společnost," uvedl druhý autor expozice Michal Widenský.

Několik perliček z historie autoři objevili až těsně před otevřením výstavy, na níž si na své přijdou i dívky. "Podnik, který měl zhruba 80 zaměstnanců, vyráběl plechová kamínka, nádobíčko, kyblíčky, konévky, bábovičky, ale určitě převažovaly mechanické hračky pro kluky. Nám se podařilo zrekonstruovat kompletní nabídku elektrických vláčků, které jsme se nyní poprvé odvážili spustit," řekl Smaha.

Na výstavě jsou i hračky ze dřeva, které tvořili lidé v Mníšku nedaleko Litvínova, tuto dílnu továrníci koupili. Protože oba byli židovského původu, v roce 1938 začali přesouvat výrobu do Prahy. Podařilo se jim to jen zčásti, stroje zůstaly v Litvínově a areál obsadily v září 1938 německé jednotky. Výroba v omezené míře zůstala zachována do roku 1945. Pak se už ani v Litvínově ani v Mníšku neobnovila. Továrna upadla v zapomnění. Georg Schiller, potomek spolumajitele továrny, s manželkou zemřeli v koncentračním táboře. Na čtvrteční zahájení výstavy dorazila jejich vnučka. Její matka Gerda opustila Československo v posledním transportu dětí do Anglie, který organizoval Nicholas Winton.

Hračky z Litvínova podle Widenského doplatily na to, že napodobovaly ty německé. "Protože často nebyly označeny, likvidovaly se po válce jako německé zboží, dochovalo se jich proto jen nevelké množství," řekl Widenský. Po letech se tak hračky vrátily tam, kde byly vyrobeny. Budova továrny sice už neexistuje, ale Valdštejnský zámek se nachází nedaleko místa, kde stála.