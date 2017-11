New York - Tomáš Nosek je jediným českým hokejistou, který zasáhl do pětizápasového nedělního programu NHL a s Vegas porazil Los Angeles 4:2. Brankář Ondřej Pavelec kryl záda Henriku Lundqvistovi, který dovedl New York Rangers k výhře 3:0 nad Ottawou a připsal si 63. nulu v soutěži.

Vegas, které doma prohrálo v této sezoně jen jednou z devíti utkání, těžilo z výborného nástupu. V úvodních dvanácti minutách se dvakrát trefil William Karlsson a jednou Cody Eakin, čímž z branky za stavu 3:0 vyhnali Jonathana Quicka.

Náhradní gólman Darcy Kuemper už z třiceti střel neinkasoval a Los Angeles v dalším průběhu zdramatizovalo zápas zásahy Trevora Lewise a Tannera Pearsona. Při hře bez brankáře ale Kings inkasovali počtvrté z hole Alexe Tucha.

"Pokřiky fanoušků Los Angeles jsme góly umlčeli hned v úvodu. To bylo úžasné, celkově se hrálo ve výborné atmosféře. Takovou miluji. Každý z nás byl součástí nějakých zápasů, ve kterých mezi týmy panuje rivalita, a ta hráčům přináší dodatečnou energii. Zápas jsem si moc užil," komentoval Tuch první vzájemný souboj týmů z nedalekých měst. Vegas se v Pacifické divizi přiblížilo vedoucímu Los Angeles na rozdíl jednoho bodu, navíc má dva zápasy k dobru.

Lundqvist potřeboval na druhé čisté konto sezony jen dvacet zákroků. "Je velmi snadné chytat, když se vám dostane takové podpory jako mně dneska. Hráči skvěle čistili prostor přede mnou, takže jsem viděl střely a nemusel čelit dorážkám. Moc toho neměli," uvedl po utkání švédský gólman. Rangers v utkání zblokovali 27 střel a na svém ledě vyhráli pošesté za sebou.

Skóre otevřel v 25. minutě Kevin Hayes a další dvě branky obstarali v poslední třetině Michael Grabner a Mika Zibanejad. Rangers ubránili za stavu 0:2 i pětiminutové oslabení. Vyšší trest dostal Brendan Smith, který v rohu kluziště atakoval Marka Borowieckého. Obránce Ottawy v pádu narazil na mantinel a zůstal několik minut ležet. Viditelně otřesený opustil led za asistence spoluhráčů.

Mezi náhradníky figuroval počtvrté v řadě brankář Petr Mrázek, jeho spoluhráč Martin Frk chybí Detroitu kvůli potížím s třísly. Bez českých hráčů Red Wings podlehli doma Coloradu 3:4 v prodloužení. Hosté přitom ještě v 54. minutě prohrávali 1:3. Obrat odstartoval Nail Jakupov, v poslední minutě základní hrací doby vyrovnal Carl Söderberg a v čase 62:55 rozhodl Nathan MacKinnon.

Excelentní výkon podal brankář John Gibson, který přispěl padesáti zákroky k výhře Anaheimu 3:2 nad Floridou. Kalifornský klub podržely i přesilové hry, v nichž Rikard Rakell a Brandon Montour dostali tým dvakrát do dvoubrankového vedení (2:0 a 3:1). V sestavě poražených chyběl kvůli zranění Radim Vrbata.

Vítězství Caroliny 4:2 nad New Yorkem Islanders zařídila elitní řada týmu. Teuvo Teräväinen vstřelil dvě branky a na jednu přihrál, Sebastian Aho měl opačnou bilanci. Oba útočníci skórovali už v úvodních čtyřech minutách hry, po kterých Hurricanes rychle vedli 2:0.

Výsledky NHL:

Carolina - NY Islanders 4:2 (3:1, 1:0, 0:1)

Branky: 4. a 38. Teräväinen, 2. Aho, 18. E. Lindholm - 11. Leddy, 54. Tavares. Střely na branku: 32:29. Diváci: 11.390. Hvězdy zápasu: 1. Teräväinen, 2. C. Ward, 3. Aho (všichni Carolina).

Detroit - Colorado 3:4 v prodl. (1:1, 1:0, 1:2 - 0:1)

Branky: 15. Abdelkader, 40. Athanasiou, 52. N. Kronwall - 20. E. Johnson, 54. Jakupov, 60. Söderberg, 63. MacKinnon. Střely na branku: 24:37. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon (Colorado), 2. Howard (Detroit), 3. E. Johnson (Colorado).

NY Rangers - Ottawa 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Branky: 25. K. Hayes, 45. Grabner, 58. Zibanejad. Střely na branku: 27:20. Diváci: 17.524. Hvězdy zápasu: 1. H. Lundqvist, 2. K. Hayes, 3. Zuccarello (všichni NY Rangers).

Vegas - Los Angeles 4:2 (3:0, 0:1, 1:1)

Branky: 1. a 12. W. Karlsson, 10. Eakin, 59. Tuch - 29. Lewis, 52. Pearson. Střely na branku: 40:29. Diváci: 18.211. Hvězdy zápasu: 1. W. Karlsson, 2. Eakin, 3. Lagace (všichni Vegas).

Anaheim - Florida 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branky: 19. Manson, 26. Rakell, 42. Montour - 36. Trocheck, 58. Yandle. Střely na branku: 28:52. Diváci: 17.174. Hvězdy zápasu: 1. Gibson, 2. Manson, 3. Montour (všichni Anaheim).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 20 15 2 3 80:52 32 2. Toronto 21 14 0 7 79:63 28 3. Detroit 21 10 3 8 63:58 23 4. Ottawa 19 8 6 5 62:62 22 5. Boston 19 8 4 7 51:57 20 6. Montreal 21 8 2 11 51:74 18 7. Florida 20 7 2 11 61:72 16 8. Buffalo 20 5 4 11 46:71 14

Metropolitní divize:

1. New Jersey 19 11 3 5 63:60 25 2. Columbus 20 12 1 7 59:51 25 3. Pittsburgh 22 11 3 8 59:75 25 4. NY Islanders 20 11 2 7 73:66 24 5. Washington 21 11 1 9 61:66 23 6. Carolina 19 9 4 6 57:53 22 7. NY Rangers 21 10 2 9 66:67 22 8. Philadelphia 20 8 4 8 56:56 20

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 21 15 1 5 70:55 31 2. Winnipeg 19 12 3 4 64:51 27 3. Nashville 19 11 2 6 60:57 24 4. Chicago 20 10 2 8 61:53 22 5. Colorado 19 10 1 8 66:65 21 6. Dallas 20 10 1 9 58:61 21 7. Minnesota 19 9 2 8 56:51 20

Pacifická divize:

1. Los Angeles 21 12 2 7 64:50 26 2. Vegas 19 12 1 6 68:58 25 3. Calgary 19 11 0 8 58:62 22 4. Anaheim 19 9 3 7 55:54 21 5. Vancouver 20 9 3 8 51:57 21 6. San Jose 18 10 0 8 45:41 20 7. Edmonton 20 7 2 11 50:64 16 8. Arizona 22 4 3 15 54:85 11

Kanadské bodování NHL:

1. Stamkos (Tampa Bay) 20 35 (10+25) 2. Kučerov (Tampa Bay) 20 33 (17+16) 3. J. Gaudreau (Calgary) 19 29 (9+20) 4. Schwartz (St. Louis) 21 26 (10+16) 5. B. Schenn (St. Louis) 21 26 (8+18) 6. McDavid (Edmonton) 20 25 (10+15) 7. Wheeler (Winnipeg) 19 25 (5+20) 8. Voráček (Philadelphia) 20 25 (5+20) 9. Scheifele (Winnipeg) 19 24 (11+13) 10. Kessel (Pittsburgh) 22 24 (8+16) 48. Pastrňák (Boston) 19 17 (10+7) 135. Palát (Tampa Bay) 20 12 (5+7) 139. Sobotka (St. Louis) 21 12 (5+7)