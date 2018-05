Winnipeg (Kanada) - Hokejisté Vegas porazili Winnipeg 3:1 a srovnali stav finále Západní konference NHL na 1:1. Dvěma góly se o výhru Golden Knights postaral útočník Jonathan Marchessault, následně zvolený první hvězdou utkání. Brankář Marc-André Fleury zastavil 30 střel domácích Jets.

Winnipeg o osudu prvního duelu rozhodl už po necelých osmi minutách hry, kdy skóroval třikrát. I tentokrát začali domácí aktivně. Nejdříve se Mark Scheifele, s 12 zásahy nejlepší střelec letošního play off, prosmýkl mezi dvěma hráči Vegas a prostřelil Fleuryho mezi betony, ale puk se zastavil těsně před brankovou čarou. Poté dánský útočník Nikolaj Ehlers trefil tyč.

"Vlétli na nás, hráli strašně rychle," řekl Fleury, trojnásobný vítěz Stanley Cupu s Pittsburghem. "V prvních sedmi minutách předvedl tři nebo čtyři skvělé zákroky," pochválil oporu Golden Knights trenér Gerard Gallant. "Potom jsme se vzpamatovali, ujali se vedení 2:0 a najednou se zápas vyvíjel jinak. Když dotahujete, je těžké se vrátit," dodal kanadský kouč.

Vegas se z prvního gólu radovalo ve 14. minutě zásluhou Tomáše Tatara, který se z bezprostřední blízkosti nejprve neprosadil, ale dojel si k mantinelu pro odražený kotouč a rychlou otočkou ho umístil za bezmocného gólmana Connora Hellebuycka. Slovenský křídelní útočník spolu s Tomášem Noskem znovu dostali od Gallanta důvěru poté, co předchozí tři souboje strávili pouze mezi náhradníky.

"Nejsem frustrovaný. Chcete mužstvu pomoct, jak jen to jde, a trápí vás, když sedíte na tribuně a nedaří se vám. Máme jediný cíl - vyhrát Stanley Cup. Uděláme pro něj všechno. Pokud to znamená, že si nezahraju, musím to respektovat, být dobrým spoluhráčem a motivovat kluky co nejvíce," řekl Tatar, jenž s Noskem nahradil v sestavě Oscara Lindberga a Davida Perrona. Perron nehrál kvůli zranění, ale do příštího utkání by měl opět zasáhnout.

Čtyři minuty po Tatarově brance vstřelil Marchessault vítězný gól po sólovém úniku. Kontaktní trefa Jets přišla v 48. minutě v přesilové hře, když útočník Kyle Connor našel u bližší tyče mezírku pod Fleuryho ramenem.

Golden Knights si ale o 88 vteřin později vzali dvougólový náskok zpět. Útočník Reilly Smith vyřešil přečíslení dvou na jednoho přihrávkou na Marchessaulta, jenž bekhendem vyzrál na Hellebuycka podruhé v zápase. Fleury si v nadstavbové části sezony připsal 71. vítězství, čímž na devátém místě historických tabulek vyrovnal Jacquesa Plantea.

"Dokážeme předvést týmový výkon pokaždé, když ho opravdu potřebujeme. Ukázali jsme hokejovému světu, že jsme v konferenčním finále plným právem," prohlásil Marchessault. "Když v médiích tvrdíte, že se potřebujete zlepšit, musíte jít příkladem. To jsem se snažil udělat," doplnil sedmadvacetiletý Kanaďan.

"Zhruba 57 minut jsme hráli velmi dobře. Zbylé tři minuty nás stály vítězství, mohli se v nich trefit čtyřikrát," uvedl kapitán kanadského týmu Blake Wheeler. "Nepanikaříme. Podobnou situaci jsem už zažili. Bude to dlouhá série. Venku se nám daří," uzavřel obránce Jacob Trouba.

Finále Západní konference play off NHL - 2. zápas:

--------

Winnipeg - Vegas 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Branky: 48. Connor - 18. a 49. Marchessault, 14. Tatar. Střely na branku: 31:28. Diváci: 15.321. Hvězdy utkání: 1. Marchessault, 2. M.-A. Fleury (oba Vegas), 3. Connor (Winnipeg). Stav série 1:1.

Kanadské bodování play off NHL:

1. Guentzel (Pittsburgh) 12 21 (10+11) 2. Crosby (Pittsburgh) 12 21 (9+12) 3. Pastrňák (Boston) 12 20 (6+14) 4. Ovečkin (Washington) 14 19 (10+9) 5. Kuzněcov (Washington) 14 19 (8+11) 6. Scheifele (Winnipeg) 14 18 (12+6) 7. Wheeler (Winnipeg) 14 18 (3+15) 8. Marchand (Boston) 12 17 (4+13) 9. F. Forsberg (Nashville) 13 16 (7+9) 10. P. Bergeron (Boston) 11 16 (6+10) 29. Krejčí (Boston) 12 10 (3+7) 30. Hertl (San Jose) 10 9 (6+3) 32. Palát (Tampa Bay) 12 9 (5+4) 66. Vrána (Washington) 13 6 (2+4) 93. Plekanec (Toronto) 7 4 (2+2)