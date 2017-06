New York - Nováček NHL Vegas Golden Knights má v probíhajícím rozšiřovacím draftu na výběr i z řady zajímavých českých jmen. Má možnost sáhnout například po centrovi Tomáši Plekancovi z Montrealu či brankářích Petru Mrázkovi z Detroitu nebo Michalu Neuvirthovi z Philadelphie. NHL dnes zveřejnila seznam hráčů, které si kluby chrání a kteří jsou na výběr. Vegas si zvolí po jednom zástupci z každého klubu.

Čtyřiatřicetiletý Plekanec, který strávil celou svou dosavadní kariéru v NHL v dresu Canadiens, má ještě na příští sezonu platnou smlouvu s ročním příjmem rovných šest milionů dolarů. Za Montreal sehrál 921 utkání a připsal si 581 bodů. Na kontě má i 87 utkání v play off a 49 bodů.

Pětadvacetiletý Mrázek, na něhož chtěl v minulých dvou sezonách Detroit spoléhat jako na jedničku, je k dispozici pro Vegas, protože Red Wings se rozhodli ochránit na brankářské pozici zkušeného Jimmyho Howarda. Mrázek má ještě na rok kontrakt s ročním platem čtyři miliony dolarů.

K zajímavému tahu sáhla Philadelphia, která si pojistila trojku z minulé sezony Anthonyho Stolarze, a Golden Knights tak mohou vzít jejich jedničku Stevea Masona či dvojku Neuvirtha. Tomu vstoupí před nadcházející sezonou v platnost nový dvouletý kontrakt celkem na pět milionů dolarů.

Z hráčů s platnou smlouvou jsou k dispozici také obránce Michal Rozsíval z Chicaga a útočníci Dmitrij Jaškin ze St. Louis, Lukáš Sedlák z Columbusu a Tomáš Nosek z Detroitu.

Dále jsou to i brankář Marek Mazanec z Nashvillu, obránci Andrej Šustr z Tampy Bay a David Musil z Edmontonu, útočníci Matěj Stránský z Dallasu, Andrej Nestrašil z Caroliny, Martin Frk z Detroitu a Petr Straka z New Jersey, kterým vyprší smlouva a mohou se stát 1. července chráněnými volnými hráči.

Na seznamu jsou také pětačtyřicetiletý útočník Jaromír Jágr z Floridy, z obránců jeho spoluhráč Jakub Kindl a Zbyněk Michálek z Arizony, mezi forvardy jeho bratr Milan Michálek spolu s bekem Romanem Polákem z Toronta, další útočníci Aleš Hemský a Jiří Hudler z Dallasu, Radim Vrbata z Arizony a Martin Hanzal z Minnesoty či brankář Ondřej Pavelec z Winnipegu, kteří se ale mohou stát po konci kontraktu nechráněnými volnými hráči.

Jejich angažování je pro Vegas riskantní v tom, že by se s nimi muselo do 1. července dohodnout na smlouvě, jinak by je mohlo ztratit na trhu volných hráčů bez náhrady.

Zadák Ladislav Šmíd z Edmontonu, který je také mezi neochráněnými hráči, bude v příští sezoně hrát v Liberci. Na seznamu, z kterého má Vegas na výběr, jsou i hokejisté působící v Evropě - útočníci Roman Horák z Podolsku (patří v NHL Edmontonu), Tomáš Kubalík ze Sport Vaasa (Winnipeg) a Dominik Uher ze Sparty (Pittsburgh).

Devět českých hokejistů si kluby NHL ochránily, aby měly jistotu, že je neztratí. Jsou to obránce Radko Gudas s útočníkem Jakubem Voráčkem z Philadelphie, další forvardi David Krejčí a David Pastrňák z Bostonu, Radek Faksa z Dallasu, Michael Frolík z Calgary, Tomáš Hertl ze San Jose, Ondřej Palát z Tampa Bay a Vladimír Sobotka ze St. Louis.

Hráčů, kteří hrají v profesionálních zámořských soutěžích teprve rok či dva nebo jsou po draftu ještě bez smlouvy, se rozšiřovací draft netýká. Současná třicítka klubů si mohla chránit buď sedm útočníků, tři obránce a jednoho brankáře, nebo osm hráčů v poli a jednoho gólmana. Vegas má na volbu jednoho zástupce z každého klubu přesně tři dny do úterý 20. června do 23:00 SELČ. Zveřejní ji ale až o den později v rámci show v domácí T-Mobile Areně, které bude předcházet tradiční udílení cen NHL.

Přehled českých hráčů, které si kluby NHL před rozšiřovacím draftem chrání:

obránci: Radko Gudas (Philadelphia),

útočníci: David Krejčí, David Pastrňák (oba Boston), Radek Faksa (Dallas), Michael Frolík (Calgary), Tomáš Hertl (San Jose), Ondřej Palát (Tampa Bay), Vladimír Sobotka (St. Louis), Jakub Voráček (Philadelphia).

Přehled českých hráčů, kteří jsou pro výběr k dispozici:

brankáři: Marek Mazanec (Nashville), Petr Mrázek (Detroit), Michal Neuvirth (Philadelphia), Ondřej Pavelec (Winnipeg),

obránci: Jakub Kindl (Florida), Zbyněk Michálek (Arizona), David Musil (Edmonton), Roman Polák (Toronto), Michal Rozsíval (Chicago), Ladislav Šmíd (Calgary), Andrej Šustr (Tampa Bay),

útočníci: Aleš Hemský, Jiří Hudler, Matěj Stránský (všichni Dallas), Martin Frk, Tomáš Nosek (oba Detroit), Martin Hanzal (Minnesota), Roman Horák (Edmonton), Jaromír Jágr (Florida), Dmitrij Jaškin (St. Louis), Tomáš Kubalík (Winnipeg), Milan Michálek (Toronto), Andrej Nestrašil (Carolina), Tomáš Plekanec (Montreal), Lukáš Sedlák (Columbus), Petr Straka (New Jersey), Dominik Uher (Pittsburgh), Radim Vrbata (Arizona).