New York - Hokejisté Washingtonu zvítězili ve třetím utkání 1. kola play off NHL na ledě Columbusu 3:2 ve druhém prodloužení a snížili stav série na 1:2. Winnipeg dělí od postupu do semifinále Západní konference už jenom jedna výhra, když uspěl v Minnesotě 2:0 a vede 3:1 na zápasy.

Hokejisté Vegas postoupili jako první do druhého kola play off NHL. Nováček soutěže ovládl po výhře 1:0 v Los Angeles sérii 4:0 na zápasy. Postupu se přiblížil i Winnipeg, který uspěl na ledě Minnesoty 2:0 a vede v sérii 3:1. Favorizovaný Washington zabral po dvou domácích prohrách a vítězstvím v Columbusu 3:2 ve druhém prodloužení snížil stav série na 1:2.

Jen čtyřikrát v historii soutěže otočil tým sérii z 0:3. Právě Los Angeles je poslední, komu se to povedlo (v roce 2014), ale Vegas žádné drama nepřipustilo. Vítěz Pacifické divize uzavřel sérii stejným výsledkem, jakým ji začal - výhrou 1:0. Jediný gól vstřelil ve 25. minutě bývalý obránce Los Angeles Brayden McNabb.

Hlavním hrdinou zápasu i celé série se stal gólman Marc-André Fleury. Trojnásobný vítěz Stanleyova poháru zneškodnil v utkání 31 střel a v závěrečných sekundách kryl i velkou šanci domácích na vyrovnání. Bývalý gólman Pittsburghu pustil ve čtyřech zápasech jen tři branky. Kalifornskému týmu chyběly góly lídrů - Anže Kopitar skóroval jednou a Dustin Brown s Tylerem Toffolim vůbec.

Obě branky Winnipegu vstřelil Mark Scheifele, který otevřel skóre v poslední minutě první třetiny a v závěru zpečetil výhru trefou do prázdné branky. Gólman Connor Hellebuyck se oklepal z šestigólového přídělu v minulém utkání a třiceti zásahy oslavil nominaci na Vezinovu trofej, která byla oznámena v den utkání. Dalšími dvěma kandidáty na cenu pro nejlepšího gólmana sezony jsou Pekka Rinne (Nashville) a Andrej Vasilevskij (Tampa Bay).

Hellebuyck, který si připsal první nulu v play off, předvedl nejdůležitější zákrok v úvodu druhé třetiny. Minnesota mohla rychle odpovědět na vedoucí gól soupeře, ale v přečíslení tři na jednoho vychytal gólman Winnipegu Matta Dumbu lapačkou. Domácím také citelně chyběl lídr Zach Parise, který utrpěl v minulém utkání zlomeninu hrudní kosti.

Washington ztratil v obou domácích zápasech dvoubrankový náskok a prohrál v prodloužení. I tentokrát přišel o vedení 1:0 a 2:1, ale v 89. minutě se přiklonilo štěstí na stranu Capitals. Obránce Columbusu Zach Werenski chtěl po zákroku brankáře Sergeje Bobrovského odpálit puk do bezpečí, ale trefil Larse Ellera. Puk se pak po několika odrazech dostal do branky od Ellerovy brusle.

Do sestavy Washingtonu se vrátil Jakub Vrána, který zůstal minule mezi náhradníky. Poprvé v letošním play off chytal za Capitals od úvodní minuty Braden Holtby. Zkušený gólman kryl 33 střel a byl vyhlášen hlavní hvězdou zápasu. Dvakrát ho zachránila za nerozhodného stavu 2:2 tyč.

Výsledky 1. kola play off NHL:

Východní konference - 3. zápas:

Columbus - Washington 2:3 ve druhém prodl. (0:0, 1:2, 1:0 - 0:1)

Branky: 32. Dubois, 45. Panarin - 26. Wilson, 35. Carlson, 89. Eller. Střely na branku: 35:45. Diváci: 19.337. Hvězdy zápasu: 1. Holtby (Washington), 2. Bobrovskij (Columbus), 3. Eller (Washington). Stav série: 2:1.

Západní konference - 4. zápasy:

Minnesota - Winnipeg 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Branky: 20. a 60. Scheifele. Střely na branku: 30:28. Diváci: 19.277. Hvězdy zápasu: 1. Hellebuyck (Winnipeg), 2. Dubnyk (Minnesota), 3. Scheifele (Winnipeg). Stav série: 1:3.

Los Angeles - Vegas 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Branka: 25. McNabb. Střely na branku: 31:21. Diváci: 18.422. Hvězdy zápasu: 1. M.-A. Fleury (Vegas), 2. Quick (Los Angeles), 3. McNabb (Vegas). Konečný stav série: 0:4.

Kanadské bodování play off NHL:

1. Pastrňák (Boston) 3 9 (4+5) 2. Crosby (Pittsburgh) 3 7 (4+3) 3. Panarin (Columbus) 3 7 (2+5) 4. J. Carlson (Washington) 3 7 (1+6) 5. Kučerov (Tampa Bay) 3 6 (2+4) 6. Marchand (Boston) 3 6 (1+5) 7. Killorn (Tampa Bay) 3 5 (4+1) 8. MacKinnon (Colorado) 3 5 (3+2) 9. Couture (San Jose) 3 5 (2+3) T. Hall (New Jersey) 3 5 (2+3) Landeskog (Colorado) 3 5 (2+3) 25. Palát (Tampa Bay) 3 4 (1+3) 33. Hertl (San Jose) 3 3 (2+1) Krejčí (Boston) 3 3 (2+1) 91. Voráček (Philadelphia) 3 2 (0+2)