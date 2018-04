Praha - Fotbalisté Plzně budou dnes v 25. kole první ligy hájit na hřišti posledního Brna už pouze pětibodový náskok před druhou Slavií. Úřadující mistr se představí v neděli v Liberci.

Plzeňští lídři tabulky si na jaře komplikují cestu za titulem, protože po zimní pauze vyhráli jediný z osmi prvoligových zápasů. V polovině února byli před Slavií o 15 bodů, ale dvě třetiny z luxusního náskoku už prohospodařili. Naposledy Viktoria doma zachránila remízu 2:2 se Spartou, přestože už po 12 minutách prohrávala o dva góly.

"Víme, že jaro z naší strany je trochu složitější, a potřebovali bychom bodovat na sto procent, abychom se i trošku uklidnili před závěrem soutěže," řekl trenér Západočechů Pavel Vrba. "Určitě nás nečeká jednoduchý soupeř. Oni to ukázali i se Slavií, která vyhrála standardní situací, jinak to byl vyrovnaný zápas. To ukazuje, že kvalita Brna není vůbec špatná," dodal.

Zbrojovka v posledních pěti kolech čtyřikrát prohrála, nedala gól a ztrácí čtyři body na příčky zajišťující záchranu. "Potřebujeme podat výkon za hranicí svých možností. S tím souvisí i proměňování šancí. A je jedno, kdo a jakým způsobem gól dá. Odhodlání na hráčích vidím," prohlásil brněnský kouč Roman Pivarník, který v minulosti vedl Plzeň.

Třetí Olomouc přivítá v souboji nováčků zlepšující se Ostravu. Předposlední Baník pod novým trenérem Bohumilem Páníkem z posledních čtyř kol třikrát zvítězil a ztrácí dva body na první nesestupovou pozici, kterou drží čtrnáctá Jihlava. Na lavičce Sigmy nebude trenér Václav Jílek, jenž dostal dvouzápasový trest za kritiku rozhodčích v zápase s Jabloncem.

Třinácté Slovácko hostí desátou Duklu Praha, s níž neprohrálo osmkrát za sebou. Devátá Mladá Boleslav v dalším záchranářském duelu doma změří síly s dvanáctým Zlínem. "Ševci" prohráli sedm z posledních osmi ligových zápasů se středočeským protivníkem.

Jihlava zkusí v nejvyšší soutěži na desátý pokus porazit Bohemians 1905. Sedmí "Klokani" však mají v Praze výbornou formu, v Ďolíčku vyhráli čtyřikrát za sebou a minule tam deklasovali Plzeň 5:2.

Hlasy před sobotními zápasy první ligy:

Václav Jílek (trenér Olomouce): "Po těžkém zápase v Jablonci nás čeká další těžké utkání. Jedno z nejprestižnějších utkání pro fanoušky i pro nás. Naší snahou je trošku se rehabilitovat za poslední domácí zápasy, kdy jsme brali pouze po bodu. Chtěli bychom se přiblížit výkonu z Jablonce, akorát být ještě nebezpečnější a agresivnější směrem do šestnáctky soupeře a vypracovat si více šancí. Počítám, že bude hodně bouřlivá atmosféra."

Bohumil Páník (trenér Ostravy): "Sigma je herní mužstvo, které dovede držet míč, neustále kombinovat a hledá skuliny v obraně a je v tom úspěšné. Pokud chceme být úspěšní, musíme tuto kombinaci a hernost narušit a udeřit svými zbraněmi. Mužstvo je na tom určitě líp než pár týdnů zpět, každý dobrý výsledek mu pomáhá. Ale uvědomuje si, že to není o tom, že vyhraje pár zápasů a je to už dobré. Musíme pořád dále pracovat, být důsledně nachystaní a jedině týmový výkon nám může přinést body."





Martin Hašek st. (trenér Bohemians 1905): "Jihlava byla po podzimu asi nejžhavějším kandidátem na sestup. Pod novým trenérem Svědíkem udělali na začátku jara několik bodů, čímž se dostali z nejhoršího ven. V posledních zápasech ale už moc nebodovali a jsou jedním z těch týmů, které jsou bezprostředně ohroženy sestupem. Soupeř hraje o všechno. Hrajeme ale na domácím stadionu, takže naším cílem je zvítězit. Tři body od nás očekávají i fanoušci, protože si zvykli, že na jaře doma vítězíme. Ani napočtvrté jsme jim neudělali radost na venkovním hřišti. Dá se říct, že jsme jasným favoritem, ale Jihlava má celou řadu kvalitních hráčů. Tím, jak hraje o bytí a nebytí, tak nečekám jednoduchý zápas. Jihlava je nebezpečná především, když hraje Ikaunieks. Měli jsme o něj zájem, ale podobně jako celá řada jiných klubů jsme na něj nedosáhli. Teď bude mít určitě mnohem více nabídek, takže z mého pohledu je jeho příchod už vyloučená věc."

Michal Šmarda (asistent trenéra Jihlavy): "Pokud chceme uspět, tak musíme podat stejně pracovitý výkon, jakým se hlavně v domácím prostředí prezentují hráči Bohemians. Moc dobře vím z vlastní zkušenosti, jak velký vliv na výkony Klokanů má domácí prostředí. Věřím, že v sobotu budeme o gól lepším týmem. Těší nás, že do utkání můžeme počítat po vypršení trestu s Buchtou a Marou. Výhodou Bohemians je ustálená sestava, která doznává jen minimálních změn. Tvoří ji velmi kvalitní fotbalisté pro způsob hry, kterým se tým prezentuje. Motorem je zkušený středopolař Jindřišek, kolem nějž nastupují mladí, odolní a pracovití hráči, kteří jsou šikovní na míči."

Michal Kordula (trenér Slovácka): "Potřebujeme proti Dukle potvrdit výhru z minulého kola s Brnem. To nám pomohlo vrátit sebevědomí. Tým se dostal do herní pohody, trápíme se ale v koncovce. Potřebujeme zlepšit předfinální fázi. Dukla se prezentuje dobrou kombinační hrou a je to hodně nevyzpytatelný soupeř. Prohrála doma s Jihlavou, vyhrála v Ostravě a v minulém kole porazila Liberec. Věřím, že nám domácí prostředí pomůže k plnému bodovému zisku."

Jaroslav Hynek (trenér Dukly): "Slovácko je tvrz, která se nevydává lacino. Pracovitý kraj se odráží i v pracovitosti týmu. Je třeba podat lepší než dosavadní vítězné výkony. Věřím, že jsme se v týdnu skvěle připravili, potvrdíme to v sobotním utkání a úspěch se dostaví."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Proti Zlínu, který je na tom v tabulce podobně jako my, musíme jít za vítězstvím s maximální koncentrovaností a nasazením od první do poslední minuty. Doma potřebujeme získat tři body."

Vlastimil Petržela (trenér Zlína): "Jsme stále ve složité situaci. V minulém kole v Jihlavě jsme zbytečně ztratili v závěru utkání dva body. Mohli jsme mít už klid. Pokud ale zopakujeme podobný výkon jako v minulém kole nebo na Slavii, tak máme naději uspět nyní v Boleslavi. Což znamená bojovat, dřít. A hlavně zlepšit produktivitu, bez taktických chyb, na které občas doplácíme. Pozitivní je, že se naše výkony lepší a dávají vyhlídky na záchranu."

Roman Pivarník (trenér Brna): "Už se nemůžeme ohlížet na nic a musíme zoufale sbírat body i tam, kde se s tím papírově tolik nepočítá. Plzeň má obrovskou kvalitu v jednotlivcích i celkové síle týmu. Není momentálně v komfortní situaci, ale my taky ne. Důležité bude hrát tak, aby Plzeň ještě více znejistěla. Musíme se pokud možno vyvarovat chyb, a když už chybu uděláme, mít štěstí, aby ji soupeř nepotrestal. A samozřejmě dát gól. Potřebujeme podat výkon za hranicí svých možností. S tím souvisí i proměňování šancí. A je jedno, kdo a jakým způsobem gól dá. Odhodlání na hráčích vidím."

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Čeká nás zápas u soupeře, který hraje o holý život. Na druhou stranu my hrajeme o titul, takže se setkají dvě mužstva z opačných pólů tabulky. Ale myslím, že v Česku ty rozdíly nejsou tak velké. My samozřejmě chceme v Brně uspět. Určitě nás nečeká jednoduchý soupeř. Oni to ukázali i se Slavií, která vyhrála standardní situací, jinak to byl vyrovnaný zápas. To ukazuje, že kvalita Brna není vůbec špatná. Víme, že jaro z naší strany je trošku složitější, a potřebovali bychom bodovat na sto procent, abychom se i trošku uklidnili před závěrem soutěže. To, že jsme zápas se Spartou dokázali z 0:2 aspoň srovnat na 2:2, nám určitě hodně pomůže."

Statistické údaje před víkendovými zápasy: -------- Sigma Olomouc (3.) - Baník Ostrava (15.) Výkop: sobota 21. dubna, 15:00. Rozhodčí: Zelinka - Hájek, Myška. Bilance: 45 17-16-12 55:51. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Olomouc: Buchta - Hála, Radakovič, Polom, Vepřek - Zahradníček, Houska, Kalvach, Plšek, Falta - Řezníček. Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Šindelář, Fleišman - Fillo, Hlinka, Hrubý, Jirásek - Baroš, Poznar. Absence: Jemelka (4 ŽK), Texl (trest za ČK) - De Azevedo (4 ŽK), Breda, Šustr (oba zranění). Disciplinární ohrožení: Radakovič, Falta, Houska, Plšek, Sladký, Zahradníček - Laštůvka, Granečný, Jirásek, Pazdera (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Plšek (6) - Baroš (8). Zajímavosti: - Ostrava s Olomoucí včetně minulé druholigové sezony 3x za sebou neprohrála - Olomouc z posledních 5 vzájemných prvoligových utkání vyhrála jediné (6:2) - Olomouc 4x po sobě neprohrála, z toho ale jen jednou zvítězila - Olomouc doma v lize 13x za sebou neprohrála - Olomouc v posledních 2 domácích zápasech remizovala 1:1, předtím v lize na vlastním stadionu 7x po sobě neinkasovala - Ostrava 4 kola po sobě neprohrála (3 výhry, remíza) - Ostrava 310 minut neinkasovala - trenér Páník a obránce Šindelář (oba Ostrava) působili v Olomouci Bohemians Praha 1905 (7.) - Vysočina Jihlava (14.) Výkop: sobota 21. dubna, 17:00. Rozhodčí: Proske - Paták, Antoníček. Bilance: 9 6-3-0 14:6. Poslední zápas: 4:2. Předpokládané sestavy: Bohemians: Fryšták - Dostál, Hůlka, Šmíd, Kocič - Jindřišek, Martin Hašek ml. - Reiter, Mašek, Bartek - Tetteh. Jihlava: Rakovan - Vaculík, Tlustý, Buchta, Schumacher - Ljovin - Nový, Fulnek, Popovič, Dvořák - Ikaunieks. Absence: Krch (nejistý start) - nikdo. Disciplinární ohrožení: Dostál, Šmíd, Mašek, Tetteh - Ikaunieks, Ljovin, Keresteš, Rakovan, Schumacher, Vaculík (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Mašek (5) - Ikaunieks (9). Zajímavosti: - Bohemians v lize v 9 zápasech s Jihlavou ještě neprohráli (6 výher, 3 remízy) - Jihlava posledních 5 vzájemných zápasů s Bohemians prohrála - Bohemians doma neprohráli 8 ligových zápasů za sebou a poslední 4 vyhráli - Bohemians už 9 kol střídají venkovní porážku a domácí výhru - Jihlava v posledních 2 zápasech remizovala 1:1 - Jihlava 4 kola nezvítězila (2 porážky, 2 remízy) - Jihlava má se 43 obdrženými góly společně s Duklou nejhorší obranu - Kabajev (Bohemians) dal v posledních 2 zápasech s Jihlavou 4 góly - Záviška přišel v zimě z Jihlavy do Bohemians výměnou za Buchtu 1. FC Slovácko (13.) - Dukla Praha (10.) Výkop: sobota 21. dubna, 17:00. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Pospíšil. Bilance: 13 5-6-2 20:15. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Slovácko: Heča - Juroška, Krejčí, Břečka, Divíšek - Daníček - Navrátil, Havlík, Sadílek, Petr - Zajíc. Dukla: Rada - Miloševič, Ostojič, Jiránek, Podaný - Hanousek, Bezpalec - Douděra, Néstor, Holík - Schranz. Absence: Hofmann, Šumulikoski, Reinberk - Holek, Tetour (všichni zranění), Holenda (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Daníček (7 ŽK) - Holenda, Holík, Schranz (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Zajíc (8) - Holenda (7). Zajímavosti: - Slovácko v lize s Duklou 8x za sebou neprohrálo (4 výhry, 4 remízy) - Slovácko v lize prohrálo s Duklou ze 13 zápasů jen 2x a doma z 6 utkání pouze v listopadu 2013 (0:1) - Slovácko z posledních 9 ligových kol jen 2x prohrálo - Slovácko 263 minut neinkasovalo - Slovácko z posledních 5 domácích zápasů získalo 10 bodů, prohrálo jen s Libercem 0:1 - Dukla v 8 jarních kolech 5x prohrála - Dukla v této sezoně venku vyhrála jediný z 12 ligových zápasů a mimo Julisku získala pouze 6 bodů - Dukla má s 43 inkasovanými góly nejhorší obranu soutěže společně s Jihlavou - kouče Dukly Hynka čeká 50. ligový zápas v roli hlavního trenéra - Juroška (Slovácko) hrával za Duklu FK Mladá Boleslav (9.) - Fastav Zlín (12.) Výkop: sobota 21. dubna, 18:00 (O2 TV Sport). Rozhodčí: Lerch - Koval, Boček. Bilance: 15 10-2-3 28:12. Poslední zápas: 5:1. Předpokládané sestavy: M. Boleslav: Polaček - Pauschek, Takács, Šušnjar, Křapka - Jánoš, Hubínek - Konaté, Přikryl, Mareš - Komličenko. Zlín: Zlámal - Matejov, Bijimine, Gajič, Bartošák - Jiráček, Hnaníček - Vukadinovič, Hronek, Holzer - Ekpai. Absence: Kysela (rekonvalescence) - Bačo, Traoré (oba 4 ŽK). Disciplinární ohrožení: Fabián, Hubínek - Kopečný, Jiráček (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Mebrahtu (6) - Ekpai (5). Zajímavosti: - M. Boleslav vyhrála 7 z posledních 8 ligových zápasů se Zlínem - M. Boleslav je 5 ligových zápasů neporažena, z posledních 4 kol 3x remizovala (vždy 1:1) - M. Boleslav čeká na domácí výhru v lize od října 5 zápasů - M. Boleslav je s 9 body doma nejhorší v lize - M. Boleslav v úterý prohrála semifinále domácího poháru na Slavii 0:2 - Zlín z posledních 9 kol jen jednou vyhrál (na Slavii) - Zlín v posledních 2 venkovních zápasech vyhrál na Slavii a remizoval v Jihlavě - Mebrahtu (M. Boleslav) dal ve 3 zápasech se Zlínem 4 góly - trenér Zlína Petržela v minulosti vedl M. Boleslav Zbrojovka Brno (16.) - Viktoria Plzeň (1.) Výkop: sobota 21. dubna, 20:15 (ČT Sport). Rozhodčí: Orel - Moláček, Dobrovolný. Bilance: 39 11-8-20 50:61. Poslední zápas: 0:3. Předpokládané sestavy: Brno: Melichárek - Sukup, Pavlík, Kryštůfek, Lutonský - Acosta, Polák, Sedlák, Juhar - Škoda - Zikl. Plzeň: Kozáčik - Havel, Řezník, Hubník, Limberský - Hrošovský, Hořava - Zeman, Čermák, Kopic - Krmenčík. Absence: Vraštil (4 ŽK), Kratochvíl (dohoda mezi kluby), Šural, Gomes (oba zranění) - Hejda, Kolář (oba nejistý start). Disciplinární ohrožení: Polák (7 ŽK), Melichárek, Pavlík (oba 3 ŽK) - Chorý (7 ŽK), Hubník, Kopic, Krmenčík, Petržela, Zeman (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Škoda (5) - Krmenčík (12). Zajímavosti: - Plzeň porazila Brno v lize 4x za sebou a v posledních 3 vzájemných duelech neinkasovala - Plzeň vyhrála 8 z posledních 10 vzájemných ligových zápasů - Brno vyhrálo jediné z posledních 9 kol, 6x za sebou nezvítězilo a z posledních 5 zápasů získalo jediný bod - Brno má se 14 góly nejhorší útok ligy, v 8 jarních kolech dalo jen 2 góly a neskórovalo už 490 minut - Brno doma získalo 16 z celkových 20 bodů - Plzeň 4x za sebou v lize nevyhrála (2 remízy, 2 porážky) a v posledních 2 kolech inkasovala 7 branek - Plzeň na jaře vyhrála jediné z 8 kol a získala jen 7 bodů - Plzeň má s 42 vstřelenými góly nejlepší útok ligy společně se Slavií - trenér Brna Pivarník v minulosti vedl Plzeň - Krejčí (Brno) oslaví den před utkáním 19. narozeniny, Hrošovskému (Plzeň) bude den po zápase 26 let