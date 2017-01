Třinec (Frýdecko-Místecko) - Hokejisté Třince si pojistili průběžné vedení v extraligové tabulce dnešním vítězstvím 4:1 nad Kometou Brno. Rozhodující dvougólový náskok si domácí vypracovali góly Davida Noska a Erika Hrni, Brno v třetí části snížilo díky trefě Leoše Čermáka, ale na bodový zisk mu to nestačilo. Při vlastní přesilovce inkasovalo z hole Zbyňka Irgla potřetí a výsledek dovršil Rastislav Špirko. Třinec pokořil Jihomoravany za tři body po šesti zápasech.

První třetina vyzněla jednoznačně ve prospěch Ocelářů. Domácí byli od startu lepší a vytvářeli si šance. Už ve čtvrté minutě Hrňa ideálně nahrál Hrabalovi, který ale ze sóla těsně netrefil branku. Vejmelka pak Kometu dvakrát podržel ještě při střelách Irgla a Krepse, ale odolával jen do 14. minuty. To se do nepovedeného brněnského vyhození z pásma na modré čáře naslepo opřel Nosek a puk si skrz několik hráčů našel cestu do sítě.

Herní dominanci Třince vyjádřil i poměr střel v první dvacetiminutovce - 13:3. A v tlaku domácí vytrvali i ve druhé části, v jejímž úvodu musel Vejmelka znovu zlikvidovat nebezpečný Irglův pokus. Hosté měli problém dostat se do hry. Jedinečná šance se jim ale v půlce utkání naskytla při dvojím vyloučení na třinecké straně. Kometa hrála 76 sekund pět na tři, ale až na pár střel vyložená šance nepřišla.

Tu si naopak zanedlouho znovu vypracovali Oceláři a po Petružálkově ráně za Vejmelkou zazvonila tyč. Vedení Třince navýšil až v 35. minutě Hrňa, který využil špatného zpracování Radima Zohorny a sám před gólmanem nezaváhal.

Skomírající Kometu probudil až těsně před koncem druhé části Martin Erat svou nevyužitou šancí, ale hosté ve třetí třetině začali soupeři pořádně šlapat na paty. Tlak zákonitě vyústil ve snížení: Čermák ho docílil šikovnou tečí před Hrubcem, kterou museli přezkoumat videorozhodčí.

Domácí náskok visel na vlásku. Hosté navíc hráli další přesilovku, ale v ní po neočekávaném odrazu vyhozeného kotouče od zadního mantinelu dostal puk před prázdnou branku domácí Irgl a rozhodl. Hostující naděje záhy definitivně pohřbil Gulašiho faul na Hrabala, za který dostal trest na pět minut a do konce utkání. V závěrečné power play přidal do prázdné branky čtvrtou trefu Špirko.

Hlasy trenérů po utkání:

René Mucha (Třinec): "My jsme měli dobrý vstup do utkání. Chtěli jsme být po nezdaru ve Zlíně aktivní, chtěli jsme mít více střelby, ale z šancí jsme dali jen jednu branku. Od druhé třetiny byla hra vyrovnanější. Pro nás bylo cenné, že jsme ubránili přesilovku ve třech. Pak z trochu náhodné situace jsme dostali gól na 1:2 a vypadalo to, že se malinko bojíme o výsledek. Ale třetí branka nás uklidnila a musím pochválit tým za výborný výkon po celé utkání."

Petr Haken (Brno): "Pro nás ten zápas se nevyvíjel dobře. Třinec byl lepší, dostali jsme branku, kdy jsme měli situaci líp zvládnout. První gól nasměroval vývoj zápasu. První třetina nebyla ideální, navíc se nám zranil Martin Zaťovič. Pak se nám podařilo Třinec trochu přibrzdit v rozletu a měli jsme pár šancí. Rozhodla určitě dlouhá přesilovka pět na tři, ve které jsme pořádně nevystřelil. I když jsme branku dali, po nešťastné náhodě jsme inkasovali potřetí. Vejmelka jinak odchytal vynikající utkání, nikdo mu nic nevyčítá."

HC Oceláři Třinec - HC Kometa Brno 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 14. Nosek, 35. Hrňa, 51. Irgl (Roth), 59. Špirko - 47. L. Čermák (Haščák, Kováčik). Rozhodčí: Čech, Hradil - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 7:7, navíc Gulaši (Brno) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 5200 (vyprodáno).

Třinec: Hrubec - Roth, Linhart, Krajíček, M. Doudera, Hrabal, Jank, Nosek - Dravecký, Kreps, Rákos - Irgl, Kane, Adamský - Hrňa, Marosz, J. Petružálek - J. Sýkora, Špirko, Chmielewski. Trenéři: Kýhos, Mucha a B. Kopřiva.

Brno: Vejmelka - O. Němec, Trška, Kováčik, Gulaši, Bartejs, Malec, F. Král - M. Erat, H. Zohorna, M. Kvapil - Vincour, L. Čermák, Zaťovič - Haščák, V. Němec, F. Dvořák - Kratochvíl, R. Zohorna, Dymáček - M. Novák. Trenéři: L. Zábranský st., Pešout, Pokorný a Haken.