Praha - Fotbalisté Slavie v neděli přivítají Jablonec s cílem udržet i po 26. kole první ligy vedoucí příčku v tabulce a napravit vyřazení v semifinále poháru se Zlínem. V sobotním zápase druhé Plzně s Duklou uctí kluby památku bývalého reprezentanta a opory úřadujícího mistra Františka Rajtorala, který o víkendu v Turecku spáchal sebevraždu.

Slávisté v úterý ztratili šanci na premiérový double v samostatné historii, když v Edenu nečekaně podlehli 0:1 Zlínu a ve 24. soutěžním utkání pod trenérem Jaroslavem Šilhavým poprvé prohráli.

"Série byla dlouhá a věděli jsme, že jednou porážka přijde. Vybrali jsme si slabou chvilku, týmově jsme zklamali na celé čáře. Musíme se oklepat a zkoncentrovat na posledních pět kol ligové soutěže," prohlásil Šilhavý. "V neděli proti Jablonci musíme zase ukázat, že jsme silní. Věřím, že úterní porážka na náš tým nezapůsobí. Musíme se zvednout a jít dál," doplnil kouč Slavie.

Vršovickému týmu se momentálně proti Jablonci nedaří a naposledy ho v nejvyšší soutěži porazil před čtyřmi lety a sedmi zápasy. Severočeši v Praze touží odčinit minulou domácí porážku 2:4 s Příbramí.

Plzeň v neděli nezvládla šlágr na hřišti Sparty a prohrou 0:2 si zkomplikovala cestu za obhajobou titulu. Mnohem větší ránou ale byla následná zpráva o úmrtí jednatřicetiletého obránce Rajtorala, který ve Viktorii strávil nejlepší léta kariéry a pomohl jí ke čtyřem titulům i dvěma postupům do skupiny Ligy mistrů.

"Smrt Franty Rajtorala je smutná zpráva pro všechny, ale musíme jít dál a titul udělat i pro Frantu. Naplánovaný program v týdnu jsme dodrželi, ale první tréninky byly trochu specifické, protože kluci z toho byli trochu rozhozeni, čemuž se nelze divit. Ale nyní už se plně soustředí a fotbal je momentálně u nich na prvním místě," uvedl plzeňský kouč Zdeněk Bečka, jehož tým ztrácí na Slavii dva body.

Osmá Dukla po návratu do nejvyšší soutěže porazila Plzeň jen jednou doma, ve Štruncových sadech z šesti duelů získala pouhé dva body. "Hrají v relativním klidu a pohodě, ale bude záležet na našem výkonu. Uděláme vše pro to, aby to pro nás dopadlo dobře. Musíme být důraznější v soubojích a dát do toho více srdíčka, což na Spartě chybělo," nabádal Bečka.

Mladá Boleslav v semifinále MOL Cupu stejně jako Slavia nepotvrdila roli favorita a ve středu vypadla po domácí prohře 0:2 s druholigovou Opavou. Středočeské mužstvo bude hájit čtvrté místo v sobotu na stadionu šestého Zlína.

Na zaváhání Boleslavi budou čekat páté Teplice, které v neděli hostí Slovácko. Svěřenci Daniela Šmejkala mají výbornou formu - posledních pět kol neprohráli a z toho čtyřikrát bodovali naplno.

V neděli se také uskuteční druhý nováčkovský souboj sezony mezi Karvinou a Hradcem Králové. "Votroci" stále drží čtrnáctou pozici, ale poslední tři zápasy prohráli. Karviná vyšla naprázdno dokonce pětkrát v řadě.

Program 26. kola uzavře pondělní dohrávka mezi Libercem a Bohemians 1905. Pražané mají jen čtyřbodový náskok na předposlední Příbram a navíc v samostatné lize ještě na půdě Slovanu nezvítězili.

Statistické údaje před zápasy 26. kola první fotbalové ligy:

Fastav Zlín (6.) - FK Mladá Boleslav (4.)

Výkop: sobota 29. dubna, 17:00.

Rozhodčí: Marek - Kubr, Pochylý.

Bilance: 13 3-2-8 10:21.

Poslední zápas: 2:1.

Předpokládané sestavy:

Zlín: Švenger - Pazdera, Jugas, Gajič, Matejov - Hnaníček - V. Vukadinovič, Traoré, Štípek, Holík - Fantiš.

M. Boleslav: Vejmola - Jánoš, Da Silva, Stronati, Fleišman - Takács, Matějovský - Přikryl, Magera, Nečas - Mebrahtu.

Absence: Diop, Beauguel, Janíček, Živulič (všichni zranění) - Rada, Šeda, Fabián (všichni rekonvalescence), Klobása, Pauschek, Mareš (všichni zranění).

Disciplinární ohrožení: Janíček, Kopečný, V. Vukadinovič, Živulič (všichni 3 ŽK) - Da Silva, Fleišman, Jánoš, Mareš, M. Vukadinovič (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Diop (5) - Chramosta, Mebrahtu (oba 8).

Zajímavosti:

Zlín vyhrál jen 3 z 13 vzájemných ligových duelů a z toho 7x vyšel střelecky naprázdno

Zlín na podzim vyhrál v M. Boleslavi 2:1, předtím ale 5 vzájemných ligových duelů za sebou prohrál

M. Boleslav vyhrála poslední 4 ligové zápasy ve Zlíně bez inkasovaného gólu

M. Boleslav naposledy prohrála v lize ve Zlíně v roce 2005

Zlín v úterý vyhrál semifinále domácího poháru na Slavii 1:0, naopak M. Boleslav ve středu vypadla s druholigovou Opavou po porážce 0:2

Zlín minulou výhrou na hřišti Bohemians ukončil ligovou sérii bez výhry, která trvala 10 kol

Zlín z posledních 10 domácích ligových zápasů porazil jen Brno

Zlín vstřelil v posledních 11 kolech jen 4 góly

M. Boleslav v lize prohrála jediné z posledních 10 utkání a v posledních 4 bodovala

nastoupit proti sobě mohou bratři Vukadin (Zlín) a Miljan (M. Boleslav) Vukadinovičové

Viktoria Plzeň (2.) - Dukla Praha (8.)

Výkop: sobota 29. dubna, 20:15 (ČT sport).

Rozhodčí: Franěk - Myška, Arnošt.

Bilance: 13 9-3-1 28:9.

Poslední zápas: 1:0.

Předpokládané sestavy:

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hejda, Hájek, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela, Bakoš, Kopic - Krmenčík.

Dukla: Rada - Kušnír, Štetina, Šimůnek, Podaný - Hanousek, Tetour, Mustedanagič - Miloševič, Holenda, Olayinka.

Absence: Hubník (4 ŽK), Zeman (nejistý start) - Koval (rekonvalescence), Koreš (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Kozáčik, Hejda, Matějů, Řezník, Kopic, Petržela, Zeman, Hromada, Bakoš (všichni 3 ŽK) - Kušnír (7 ŽK), Olayinka, Štetina (oba 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Krmenčík (7) - Olayinka (6).

Zajímavosti:

Dukla porazila Plzeň v jediném ze 13 utkání v samostatné lize (doma v srpnu 2015)

Plzeň vyhrála 5 z posledních 6 vzájemných zápasů v lize

Plzeň v 6 domácích ligových zápasech s Duklou 4x vyhrála a 2x remizovala

v posledních 2 vzájemných zápasech dal vítězný gól Hořava

Plzeň je doma 10 ligových utkání neporažena

Plzeň v této ligové sezoně prohrála doma jen se Zlínem

Plzeň má s 16 inkasovanými góly nejlepší obranu ligy

Krmenčík (Plzeň) hrával za Duklu, Holenda a Hanousek (oba Dukla) působili v Plzni

zápas se ponese v duchu loučení s bývalým hráčem Plzně Františkem Rajtoralem, který o víkendu spáchal sebevraždu

FK Teplice (5.) - 1. FC Slovácko (10.)

Výkop: neděle 30. dubna, 17:00.

Rozhodčí: Jílek - Vlasjuk, Kotalík.

Bilance: 29 10-13-6 37:35.

Poslední zápas: 1:1.

Předpokládané sestavy:

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Šušnjar, Krob - Ljevakovič, Kučera - Fillo, Hora, Vošahlík - Červenka.

Slovácko: Daněk - Reinberk, Hofmann, Břečka, Civič - Šumulikoski, Daníček - Navrátil, Machalík, Havlík - Zajíc.

Absence: nikdo - Rada, Chyla (oba zranění).

Disciplinární ohrožení: Krob (7 ŽK), Červenka, Kučera, Ljevakovič, Vondrášek (všichni 3 ŽK) - Daníček (7 ŽK), Břečka, Koné, Tetteh, Ťok (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Vaněček, Fillo (oba 6) - Zajíc (4).

Zajímavosti:

Slovácko vyhrálo jediný z posledních 7 ligových zápasů s Teplicemi (4 prohry a 2 remízy)

Slovácko vyhrálo jediný ze 14 ligových zápasů v Teplicích

Teplice 5 kol po sobě neprohrály

Teplice poslední 3 zápasy vyhrály a v posledních 2 neinkasovaly

Teplice doma 6x za sebou neprohrály a 4x po sobě vyhrály při skóre 8:1

Slovácko poslední 2 kola prohrálo 0:2

Slovácko z posledních 9 ligových zápasů venku jen 2x prohrálo

Slovácko v 11 z 25 kol remizovalo

Kučera (Teplice) a Havlík (Slovácko) mohou odehrát 100. ligový zápas

trenér Slovácka Levý odkoučuje 100. zápas v české lize

MFK Karviná (11.) - FC Hradec Králové (14.)

Výkop: neděle 30. dubna, 17:00.

Rozhodčí: Houdek - Mokrusch, Boček.

Bilance: 1 1-0-0 4:3.

Poslední zápas: 4:3.

Předpokládané sestavy:

Karviná: Laštůvka - Moravec, Košťál, Hošek, Eismann - Janečka, Šisler - Budínský, Panák, Kalabiška - Wágner.

Hradec: Ottmar - Krátký, Nosek, Hůlka, Mudra - Janoušek - Martan, Schwarz, Trubač, M. Černý - P. Černý.

Absence: nikdo - Malinský (trest za ČK), Polom (zranění), Holeš, Vlkanova (oba nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Šisler (7 ŽK), Laštůvka, Eismann (oba 3 ŽK) - Chleboun (3 ŽK).

Nejlepší střelci: Budínský, Wágner (oba 6) - Malinský, Schwarz (oba 4).

Zajímavosti:

Karviná 5 kol po sobě prohrála

Karviná dostala 41 gólů a má spolu s Hradcem Králové a Jihlavou druhou nejhorší obranu v lize

Hradec prohrál poslední 3 ligové zápasy s celkovým skóre 0:6

Hradec vyhrál jediné z posledních 11 kol

Hradec na jaře venku prohrál 4 z 5 ligových zápasů, bodoval jen ve Zlíně při výhře 3:1

Hradec venku získal 13 z 21 bodů

Wágner (Karviná) čeká na 50. ligový gól

hráči Karviné Eismann, Košťál a Šisler působili v Hradci

Slavia Praha (1.) - FK Jablonec (7.)

Výkop: neděle 30. dubna, 17:30 (O2 TV Sport).

Rozhodčí: Zelinka - Paták, Antoníček.

Bilance: 45 13-22-10 52:49.

Poslední zápas: 0:0.

Předpokládané sestavy:

Slavia: Pavlenka - Frydrych, Lüftner, Deli, Flo - Ngadeu - Sýkora, Hušbauer, Barák, Zmrhal - Škoda.

Jablonec: Hrubý - Jankovič, Pernica, Beneš, Zelený - Jiráček, Hübschman - Trávník, Pospíšil, Mihálik - Diviš.

Absence: Švento, Kenija, Van Buren (všichni zranění) - Zrelák, Masopust, Hanousek (všichni zranění), Doležal, Mehanovič (oba 4 ŽK).

Disciplinární ohrožení: Frydrych (3 ŽK) - Jiráček (3 ŽK).

Nejlepší střelci: Škoda (15) - Mihálik (7).

Zajímavosti:

5 z posledních 6 vzájemných duelů dopadlo nerozhodně a poslední 3 skončily remízou 0:0

Slavia neporazila Jablonec 7x za sebou (od výhry 5:1 před 4 lety)

Slavia v úterý prohrála v semifinále poháru se Zlínem a po 24 soutěžních zápasech utrpěla první porážku pod trenérem Šilhavým

Slavia v lize 21x za sebou neprohrála

Slavia doma v lize 21x po sobě neprohrála

Slavia má s 53 góly nejlepší útok ligy

Jablonec prohrál poslední 2 kola a minule podlehl Příbrami 2:4

Jablonec venku v lize 6x za sebou nevyhrál a 5x po sobě neskóroval

Šilhavý vedl v letech 2014 a 2015 Jablonec

trenér Jablonce Klucký dělal Šilhavému asistenta v Liberci

Slovan Liberec (9.) - Bohemians Praha 1905 (13.)

Výkop: pondělí 1. května, 17:30 (O2 TV Sport).

Rozhodčí: Hrubeš - Moláček, Koval.

Bilance: 29 16-6-7 44:25.

Poslední zápas: 1:2.

Předpokládané sestavy:

Liberec: Dúbravka - Mikula, Kúdela, Karafiát, Kerbr - Souček - Voltr (Ekpai), Bosančič, Breite, Vůch - Baroš.

Bohemians: Berkovec - Nitrianský, Krch, Šmíd, Havel - Bartek, Jindřišek, Mašek, Martin Hašek ml., Luts - Kabajev.

Absence: Potočný, Ševčík (oba trest za ČK), Latka (zranění), Coufal, Bosančič, Ekpai, Bartl (všichni nejistý start) - Dostál (4 ŽK), Bartek, Kabajev, Švec (všichni nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Coufal, Ekpai, Ševčík, Breite, Baroš, Potočný (všichni 3 ŽK) - Buchta, Martin Hašek ml., Mašek, Šmíd, Švec (všichni 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Bartl (4) - Mašek (3).

Zajímavosti:

Liberec prohrál jediný z posledních 5 vzájemných ligových zápasů (vloni na podzim)

Bohemians ve 14 zápasech v samostatné lize v Liberci nezvítězili

Liberec vyhrál 3 z posledních 4 kol

Liberec poprvé v sezoně vyhrál 2 ligové zápasy za sebou

Liberec doma v lize 9x za sebou neprohrál

Liberec doma uhrál 21 z 29 bodů

Bohemians vyhráli jediné z posledních 13 kol

Bohemians mají spolu s Jihlavou s 18 góly nejhorší útok ligy

Bohemians venku v lize 8x za sebou nevyhráli a jen 3x skórovali

trenér Bohemians Hašek hrával v Liberci, v soupeřově dresu ještě na podzim působili hráči Bohemians Nitrianský a Markovič

Tabulka:

1. Slavia 25 17 7 1 53:17 58 2. Plzeň 25 17 5 3 37:16 56 3. Sparta 25 13 7 5 39:21 46 4. Mladá Boleslav 25 11 9 5 38:26 42 5. Teplice 25 11 7 7 33:22 40 6. Zlín 25 10 8 7 31:27 38 7. Jablonec 25 8 8 9 37:34 32 8. Dukla 25 8 6 11 32:30 30 9. Liberec 25 7 8 10 21:25 29 10. Slovácko 25 6 11 8 24:31 29 11. Karviná 25 8 5 12 33:41 29 12. Brno 25 4 14 7 27:35 26 13. Bohemians Praha 1905 25 6 7 12 18:30 25 14. Hradec Králové 25 6 3 16 22:41 21 15. Příbram 25 6 3 16 24:50 21 16. Jihlava 25 4 8 13 18:41 20