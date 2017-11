Plzeň - Hokejisté Plzně porazili ve 24. kole extraligy Brno 5:4 a v souboji vedoucího týmu proti úřadujícím mistrům si připsali sedmou výhru v řadě. Udržují si tak v čele pětibodový náskok před druhým Hradcem Králové. V rušném utkání sice hosté dvakrát vedli, ale Indiáni i díky přesilovkovému hattricku Miroslava Indráka připravili Kometě její čtvrtou porážku za sebou. Čtyřmi asistencemi se zaskvěl v dresu vítězů také Milan Gulaš.

"Doufal jsem, že mi to tam začne padat. A naštěstí to přišlo. Trenéři mě nabádali, ať začnu víc střílet. Už v zápase s Chomutovem po reprezentační pauze jsem se o to snažil," uvedl Indrák, jenž si připsal třetí hattrick v extraligové kariéře. "Když dá člověk rychle gól, tak si pak víc věří na puku a dělá věci, které by si za normální situace nedovolil. Hodně mě to povzbudilo," doplnil.

Úvodní část nabídla útočný hokej z obou stran. Dorážku nekrytého Nahodila pohotově lapil gólman Miroslav Svoboda. Jeho protějšku Vejmelkovi pomohlo při tečovaném nahození Jonese břevno a z protiútoku neproměnil svůj samostatný únik Zaťovič. Byl při něm ovšem faulován Jakubem Kindlem a v následné přesilovce otevřel svižnou střelou z pravého kruhu skóre Erat. Indiáni rychle odpověděli také během početní výhody, kdy ránu Gulaše dorazil do sítě Indrák.

Ve 14. minutě už se domácí ujali vedení 2:1, když po krásné kombinaci v útočné třetině zužitkoval ideální příhru Schleisse ke své první trefě v sezoně Preisinger. Od další pohromy uchránil Kometu jen Vejmelka, jenž dokázal zastavit dravý průnik Moravčíka přes celé kluziště. Vzápětí ale zaváhal na obranné modré čáře Jakub Kindl a rozjetý Radim Zohorna po dlouhé kličce vyrovnal na 2:2. Navíc pouhých devět vteřin před první sirénou ujel ve vlastním oslabení Mallet a zmrazil domácí třetím gólem.

Na začátku druhé třetiny potrestal vyloučení Komety za špatné střídání Indrák přesnou střelou z pravé strany. Za chvíli vybídl Kracík chytrou přihrávkou zpoza branky ke skórování Stacha, ale Vejmelka se vytáhl. Západočeši si dobrým pohybem vynutili nápor a fauly soupeře. Při přesilové hře ve 28. minutě přihrál Mertl od zadního mantinelu Indrákovi a ten zblízka dokonal hattrick.

"Míra Indrák se probudil střelecky v pravý čas. Po odchodu Dominika Kubalíka potřebujeme takové hráče, měli by se k němu samozřejmě přidat i ostatní," pochvaloval si asistent trenéra Plzně Jiří Hanzlík. O necelé tři minuty později navíc rychlý přechod modré čáry vyšperkoval ranou z mezikruží přesně do pravého horního rohu na 5:3 Petr Straka.

Hosté za nepříznivého stavu přežili další šance a ve 34. minutě protestovali proti neuznanému gólu Tomáše Svobody. Poté ještě neproměnil své sólo Dočekal, ale čtyři vteřiny před druhou pauzou se po nedůslednosti domácí defenzívy prosadil na brankovišti podruhé v utkání Radim Zohorna.

Po zahájení závěrečné dvacetiminutovky hosté promarnili dvě přesilovky a následně jen díky Vejmelkovi přečkali dvě gólové příležitosti Mertla. Aktivní centr prvního útoku v 57. minutě neskóroval ani po šikovné individuální akci a těsný náskok domácích nenavýšil po dalším úniku za riskující obranu Komety také Kracík. Závěrečnou hru bez brankáře hostům pokazil nedovoleným zákrokem Vincour a Indiáni už je k zakončení nepustili.

"Viděli jsme nadstandardní extraligové utkání. Našim hráčům nemůžeme upřít snahu a bojovnost. Navíc jsme se zlepšili oproti minulým utkáním ve střelecké produktivitě. Výsledkově uspěli domácí díky přesilovým hrám, ve kterých nás předčili v poměru 3:1. To dnes rozhodlo o jejich zisku tří bodů," řekl trenér Brna Kamil Pokorný.

Hlasy trenérů po utkání:

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Mám radost z vítězství, ale snažím se být objektivní a realista. Nastoupili jsme s až moc velkým respektem k soupeři. Dlouho nám trvalo, než jsme se dostali do tempa. Pak jsme se trochu vrátili k naší taktice a v ofenzivě se nám dařilo. Z mého pohledu jsme odehráli asi defenzivně nejhorší utkáni, udělali jsme vzadu spoustu chyb. Naštěstí jsme byli produktivní směrem dopředu a výsledek vyzněl v náš prospěch. Chyb na jeden zápas tam bylo oproti ostatním odehraným utkáním na můj vkus až moc. K hokeji to patří, ale někteří hráči si vybrali slabší den a dělali individuální chyby. Nemůžeme si dovolit inkasovat góly krátce před koncem každé třetiny. Mělo by se to dohrát bez chyb a spolehlivě. Míra Indrák se probudil střelecky v pravý čas. Po odchodu Dominika Kubalíka potřebujeme takové hráče, měli by se k němu samozřejmě přidat i ostatní."

Kamil Pokorný (Brno): "Viděli jsme nadstandardní extraligové utkání. Našim hráčům nemůžeme upřít snahu a bojovnost. Navíc jsme se zlepšili oproti minulým utkáním ve střelecké produktivitě. Výsledkově uspěli domácí díky přesilovým hrám, ve kterých nás předčili v poměru 3:1. To dnes rozhodlo o jejich zisku tří bodů. My jsme měli na začátku třetí třetiny šanci v přesilovkách srovnat za stavu 5:4, ale bohužel jsme je nevyužili. Ubýval nám pak rychle čas, domácí už hráli slušně v obraně a těžko jsme se dostávali do šancí. Nasazení hráčů bylo příkladné a je škoda, že jsme za to dnes nebyli odměněni ani bodem."

HC Škoda Plzeň - HC Kometa Brno 5:4 (2:3, 3:1, 0:0)

Branky a nahrávky: 11. Indrák (Gulaš, Čerešňák), 14. Preisinger (Schleiss, Jones), 24. Indrák (Kratěna, Gulaš), 28. Indrák (Mertl, Gulaš), 30. P. Straka (Preisinger) - 7. M. Erat (Nečas, Krejčík), 17. R. Zohorna (Haščák), 20. Mallet (H. Zohorna), 40. R. Zohorna (Dočekal, Haščák). Rozhodčí: Bulanov (Rus.), M. Petružálek - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 5:6. Využití: 3:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 6969.

Sestavy:

Plzeň: M. Svoboda - Jones, J. Kindl, Kaňák, Moravčík, Čerešňák, Kvasnička, D. Sklenička - Gulaš, Mertl, Kratěna - Indrák, Kracík, Stach - M. Chalupa, Preisinger, P. Straka - Hollweg, Kodýtek, Schleiss. Trenéři: Martin Straka, L. Čihák, Vlasák a Jiří Hanzlík.

Brno: Vejmelka - O. Němec, Krejčík, Štencel, Barinka, Bartejs, Vágner - M. Erat, L. Čermák, Zaťovič - Haščák, Nahodil, Dočekal - Vincour, J. Hruška, T. Svoboda - H. Zohorna, Nečas, Mallet - R. Zohorna. Trenéři: L. Zábranský st., Horáček, Pokorný a Haken.