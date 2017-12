Praha - Hokejisté Plzně, kteří mají v čele extraligy na druhý Hradec Králové už pět bodů k dobru, mohou náskok ještě navýšit. V úterní dohrávce 19. kola přivítají před svými diváky Mladou Boleslav, zatímco Mountfield se v předehrávaném souboji 34. kola představí ve Zlíně. Dohrávka 16. kola čeká Spartu a Vítkovice.

Plzeň má odehráno o dvě utkání méně než Východočeši. A bodovala už jedenáctkrát za sebou, přičemž deset utkání Indiáni vyhráli. Po nedělním domácím utkání proti Třinci, které vyhráli 4:3 v prodloužení, navíc nemuseli nikam cestovat. "Je to výhoda, ušetří to síly. Musíme se každopádně soustředit zase na naši hru a nekoukat na to, jestli hrajeme doma, nebo venku," řekl útočník Miroslav Indrák.

Snad jedinou větší starostí je tak nyní zdravotní stav reprezentačního útočníka Tomáše Mertla. Třetí nejproduktivnější hráč soutěže a zároveň s 19 góly nejlepší střelec duel proti Ocelářům vynechal. "Je jen nemocný, ale nevíme, jak dlouho bude chybět. Cítil se slabý," uvedl asistent trenéra Jiří Hanzlík.

Mladá Boleslav si po dvou vystoupeních bez bodu spravila chuť nedělní vysokou výhrou nad Chomutovem (5:0). A naprázdno nechtějí vyjít Středočeši ani v úterý. "Plzeň je skvělá v přesilovkách. Můžete uhrát úspěšně tři čtyři oslabení, ale jak je to víc a ten počet narůstá, je to problém. Bude to jedna z podstatných věcí, na které se v utkání zaměříme," ujistil asistent trenéra Viktor Ujčík.

"Vždy, když procházím výsledky, tak ve statistikách mají nějaké góly právě z přesilovek. To by měl být klíč - mít co nejméně vyloučených, případná oslabení ubránit, ve hře pět na pět si myslím, že jsme s nimi rovnocenným soupeřem," doplnil útočník Lukáš Pabiška.

Sparta má za sebou hodně divoký duel s Jihlavou, v němž prohospodařila vedení 4:1, poté zachraňovala zápas ze stavu 4:5 a nakonec uzmula druhý bod v prodloužení. "Pro nás je z posledního zápasu proti Jihlavě poučení, že hokej se hraje 60 minut, ne 40, ani 45. Máme tak v hlavách jasné myšlenky o tom, na čem musíme ještě pracovat a co je potřeba zlepšit," prohlásil kouč Jaroslav Nedvěd.

Proti Dukle nedohrál útočník Lukáš Pech. O jeho startu rozhodne v úterý před utkáním klubový lékař.

Vítkovice jedou do Prahy po dvou čistých kontech po sobě - gólman Bartošák nepustil puk za svá záda už 142 minut. Především proto se Vítkovice mohou radovat ze tří výher v řadě a posunu na čtvrté místo před Kometu.

"Vnímáme, že příchodem pana trenéra Výborného se výkony a výsledky Sparty posunuly dopředu. Stojí proti nám kvalitní, nepříjemný a silný soupeř, ale základ je zase o nás a o tom, jak dobře se budeme koncentrovat na svůj výkon," řekl druhý trenér Vítkovic Pavel Trnka. Hostům stále scházejí marodi Tybor, Dej a Urbanec.

Hokejisté Zlína z posledních pěti zápasu čtyři vyhráli a získali v nich 11 bodů. Tato bilance je posunula na osmé místo v tabulce. I když v duelu proti druhému Hradci Králové nejsou Berani favoritem, tak jim dává naději na úspěch bilance posledních osmi zápasů na domácím ledě, které vyhráli.

"To jsou pouze čísla pro statistiky, Hradec je momentálně v herní pohodě. Velkou oporou je brankář Rybár, vyrovnané jsou všechny čtyři útoky. V hracím programu máme nyní tři zápasy po sobě na domácím ledě. Chceme v nich získat minimálně šest bodů. Tři jsme už získali v neděli s Pardubicemi," uvedl trenér Beranů Martin Hamrlík. Na marodce jsou stále zranění obránci Ferenc a Nosek.

Hradec Králové drží krok s Plzní díky sérii 10 utkání, z nichž Mountfield odešel jen dvakrát poražen a pouze jedinkrát nebodoval. "Teď se hlavně musíme pořádně připravit ještě na tři poslední zápasy před přestávkou," nabádala opora týmu, brankář Patrik Rybár.

"Ve Zlíně se hraje těžko, každého potrápí a my se tam také trápíme, já jsem tam ještě nevyhrál. Určitě pojedeme do Zlína s respektem, se snahou domácí potrápit a zkusit tam přerušit naši neúspěšnou sérii před zlínským publikem," dodal Rybár.

Statistické údaje před úterními zápasy hokejové Tipsport extraligy:

Dohrávka 16. kola:

HC Sparta Praha (6.) - HC Vítkovice Ridera (4.).

Začátek zápasu: 18:30.

Vzájemný zápas v této sezoně: 1:6.

Nejproduktivnější hráči: Lukáš Pech 27 zápasů/18 bodů (7 branek + 11 asistencí) - Ondřej Roman 28/21 (8+13).

Statistiky brankářů: Sami Aittokallio 2,79 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 90,72 procenta, David Honzík 2,67 a 90,51 - Patrik Bartošák 2,24, 92,25 a dvakrát udržel čisté konto, Daniel Dolejš 2,11 a 92,08.

Zajímavosti:

- Sparta bodovala čtyřikrát za sebou, z toho třikrát vyhrála. Ztratila v této sérii jen tři body.

- Vítkovice třikrát za sebou naplno bodovaly a brankář Patrik Bartošák drží neprůstřelnost už 142 minut a 10 sekund.

- Ostravané vyhráli ve vzájemných zápasech pětkrát za sebou a ztratili při této sérii jen dva body.

- Vítkovice se Spartou se utkají znovu hned v pátek v duelu 29. kola v Ostravě.

- Vítkovický útočník Jakub Lev oslaví ve středu 27. narozeniny.

Dohrávka 19. kola:

HC Škoda Plzeň (1.) - BK Mladá Boleslav (9.).

Začátek zápasu: 17:30 (ČT Sport).

Vzájemný zápas v této sezoně: 3:2 v prodl.

Nejproduktivnější hráči: Milan Gulaš 27/33 (12+21) - Jakub Klepiš 27/20 (9+11).

Statistiky brankářů: Miroslav Svoboda 1,99, 92,87 a čtyřikrát udržel čisté konto, Alexandr Hylák 0, 100 a jednou udržel čisté konto, Lukáš Sochůrek 7,32 a 80,00 - Brandon Maxwell 2,25, 92,56 a dvakrát udržel čisté konto, Jan Růžička 2,18 a 92,63.

Zajímavosti:

- Plzeň bodovala jedenáctkrát za sebou a z toho desetkrát vyhrála. Ztratila při této sérii pouhé čtyři body.

- Bruslařský klub po dvou zápasech bez bodu v neděli zabral a porazil doma Chomutov vysoko 5:0.

- Mladá Boleslav vyhrála na ledě Plzně dva z posledních tří duelů.

- Mladoboleslavský obránce Jiří Říha si odpyká druhý z třízápasového disciplinárního trestu za faul na jihlavského útočníka Tomáše Kubalíka.

Předehrávka 34. kola:

Aukro Berani Zlín (8.) - Mountfield Hradec Králové (2.).

Začátek zápasu: 17:30.

Vzájemné zápasy v této sezoně: 2:1 po sam. nájezdech, 1:5.

Nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 28/23 (10+13) - Rudolf Červený 27/21 (11+10).

Statistiky brankářů: Libor Kašík 2,46, 92,24 a jednou udržel čisté konto, Tomáš Štůrala 5,05 a 86,44 - Patrik Rybár 1,28, 94,48 a pětkrát udržel čisté konto, Jaroslav Pavelka 1,80 a 94,44.

Zajímavosti:

- Zlín vyhrál čtyři z posledních pěti zápasů a ztratil v nich jen čtyři body.

- Mountfield bodoval v osmi z posledních desti zápasů a z toho osmkrát vyhrál.

- Zlín vyhrál ve vzájemných zápasech doma osmkrát za sebou a ztratil za tu dobu jen dva body. Mountfield uspěl na jeho ledě naposledy 19. března 2013 v druhém zápase čtvrtfinálové série (4:3).

- Zlínský kapitán Ondřej Veselý oslaví ve středu 40. narozeniny.