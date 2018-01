Řím - Neapol porazila ve 20. kole italské fotbalové ligy předposlední Veronu 2:0 a čtvrtým vítězstvím za sebou potvrdila vedení v tabulce. Roli favorita potvrdilo i Lazio, jež přestřílelo další sestupem ohrožený celek Spal na jeho hřišti 5:2. Kanonýr římského celku Ciro Immobile se čtyřmi góly probil do čela tabulky střelců. AS Řím prohrál na svém hřišti s Bergamem 1:2 a na výhru čeká už tři zápasy. Patrik Schick odehrál v dresu AS 39 minut.

Neapolští lídři Serie A se doma proti předposlední Veroně dlouho nemohli střelecky prosadit. V největších příležitostech nastřelili tyč v prvním poločase Mertens a po změně stran hlavou Insigne.

Favorit se dostal do vedení až v 66. minutě. Koulibaly si naskočil na Mertensův rohový kop a hlavou poslal míč do sítě. Senegalský stoper se trefil počtvrté v sezoně, což z něj dělá nejlepšího střelce mezi obránci v Serii A. V 78. minutě přidal pojistku po Insigneho centru Callejón.

Zápas mezi Spalem a Laziem přinesl brankově nejbohatší úvodní půlhodinu aktuální sezony. Na gól hostujícího Luise Alberta z 5. minuty vzápětí zareagoval z pokutového kopu Antenucci, pak se ale dvakrát trefil Immobile, jenž zužitkoval dvě přesné přihrávky za obranu od Alberta a Milinkoviče-Saviče. Ve 30. minutě snížil znovu Antenucci, ale ještě do poločasu se prosadil znovu Immobile.

Italský reprezentant zaznamenal druhý ligový hattrick v sezoně, což se v dresu Lazia naposledy povedlo Hernánu Crespovi v ročníku 2001/02. A v 51. minutě ještě Immobile skóre uzavřel, svoji bilanci z 18 zápasů vylepšil na 20 gólů a sedm asistencí a je zároveň nejproduktivnějším fotbalistou sezony v rámci pěti elitních evropských soutěží.

Římský AS prohrával na svém stadionu už v 19. minutě o dvě branky, za Bergamo se trefili Cornelius a De Roon. Střelec druhého gólu se ale těsně před pauzou nechal vykartovat a hosté dohrávali o deseti. Dlouhou přesilovku domácí zužitkovali jen částečně. V 56. minutě vyslal El Shaarawy kolmou přihrávku na Džeka a ten křížnou střelou snížil. V tu dobu už byl na hřišti i Schick, jenž vystřídal Pellegriniho, sám se ale do žádné příležitosti v průběhu utkání nedostal.

Římané prohráli z posledních tří utkání dvě, tedy tolik jako za předchozích 20 zápasů. Z pátého místa ztrácejí na rivala Lazio jeden bod, Bergamo je sedmé.

AC Milán po třech zápasech bez výhry porazil doma adepta na sestup Crotone 1:0. Gól na San Siru vstřelil po rohovém kopu v 54. minutě domácí kapitán Bonucci, jenž využil chybu brankáře Cordaze.

Podruhé za sebou uspělo poslední Benevento, které na svém stadionu porazilo šestou Sampdorii 3:2 a manko na místa znamenající záchranu snížilo na osm bodů. Ladislav Krejčí sledoval pouze z lavičky prohru své Boloni 0:3 na hřišti FC Turín, na jehož lavičce oslavil vítězný debut trenér Walter Mazzarri, nástupce ve čtvrtek odvolaného Siniši Mihajloviče.

Italská fotbalová liga - 20. kolo:

FC Turín - Boloňa 3:0 (39. De Silvestri, 53. Niang, 85. Falque), AC Milán - Crotone 1:0 (54. Bonucci), Benevento - Sampdoria Janov 3:2 (69. a 84. Coda, 90.+1 Brignola - 45.+1 Caprari, 90.+4 Kownacki), FC Janov - Sassuolo 1:0 (80. Galabinov), Neapol - Hellas Verona 2:0 (66. Koulibaly, 78. Callejón), Spal Ferrara - Lazio Řím 2:5 (8. z pen. a 31. Antenucci - 19., 26., 41. a 51. Immobile, 5. Alberto), AS Řím - Bergamo 1:2 (56. Džeko - 14. Cornelius, 19. De Roon),

20:45 Cagliari - Juventus Turín.

Tabulka:

1. Neapol 20 16 3 1 44:13 51 2. Juventus Turín 19 15 2 2 48:15 47 3. Inter Milán 20 12 6 2 35:15 42 4. Lazio Řím 19 12 4 3 48:24 40 5. AS Řím 19 12 3 4 30:14 39 6. Sampdoria Janov 19 9 3 7 36:29 30 7. Bergamo 20 8 6 6 31:26 30 8. Fiorentina 20 7 7 6 29:21 28 9. Udine 19 9 1 9 33:27 28 10. FC Turín 20 6 10 4 28:27 28 11. AC Milán 20 8 4 8 25:27 28 12. Boloňa 20 7 3 10 23:30 24 13. Chievo 20 5 7 8 20:32 22 14. FC Janov 20 5 6 9 16:22 21 15. Sassuolo 20 6 3 11 13:30 21 16. Cagliari 19 6 2 11 18:30 20 17. Spal Ferrara 20 3 6 11 21:38 15 18. Crotone 20 4 3 13 13:38 15 19. Hellas Verona 20 3 4 13 18:41 13 20. Benevento 20 2 1 17 13:43 7