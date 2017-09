Praha - Hokejisté vedoucího Chomutova přivítají v pátečním 8. kole extraligy třetí Plzeň. Piráti budou hájit nejen sérii sedmi zápasů, v nichž jako jediný tým dokázali od startu soutěže pokaždé bodovat, ale i první příčku. Rozjetá Škoda na ně ztrácí jen dva body. Do čela mohou jít ale za určitých okolností také Třinec, který hostí Olomouc, nebo úřadující šampion Brno. Kometa se představí v Pardubicích. Teprve podruhé v sezoně si zahraje doma Sparta, soupeřem jí bude Liberec.

Chomutov vnímá sílu soupeře, který zavítá na jeho led. Ale nechce hrát s přehnaným respektem. "Čeká nás výborný soupeř, který dominuje v útoku. Útočná síla Plzně a počet nastřílených gólů budí respekt, ale my chceme přidat další body a vyhrát. A já věřím, že při zodpovědném výkonu uspějeme a to utkání zvládneme," řekl ČTK asistent trenéra Jan Šťastný.

Plzeň dosud nebodovala jen ve druhém kole v Třinci a její dobře fungující ofenzivní soukolí zasluhuje respekt. Po sedmi utkáních má Škoda na kontě 37 vstřelených branek. "Prvních pár kol nám vyšlo výsledkově i herně, ale nesmíme usnout na vavřínech. Sezona je ještě dlouhá a nechceme to honit jako během minulého ročníku," varoval trenér Martin Straka.

"V pátek nás čeká těžký zápas, protože oni jsou doma strašně silní. Mají skvělý útok v čele s Humlem a Vondrkou a výborně jim chytá gólman. Budeme se držet naší hry a pokusíme se tam vyhrát," doplnil Straka, jenž by mohl využít i důrazného útočníka Hollwega. "Ryan už byl s námi na ledě, ale jeho start v pátek je nejistý. Pokud nebude na sto procent, tak ho s sebou brát nebudeme," podotkl Straka.

Sparta se po šňůře čtyř zápasů venku představí teprve podruhé v sezoně doma. A potřebuje body, neboť během této série si připsala jen tři. "Máme za sebou těžkou sérii venkovních zápasů a těšíme se na duel před našimi fanoušky. Věříme, že na zápas s Libercem jich přijde velké množství a vytvoří dobrou atmosféru," uvedl kouč Jaroslav Nedvěd.

"Odehráli jsme po dvou porážkách velmi dobrý zápas v Hradci Králové a podobný výkon a výsledek jsme chtěli zopakovat v úterní dohrávce v Brně, nicméně chyba na konci druhé třetiny dala soupeři vítr do plachet a ve třetí třetině už to byl zápas o jednom gólu, který dala bohužel Kometa. Přesto jsme nepodali špatný výkon. Ve zlepšení chceme pokračovat i doma s Libercem a vyhrát," dodal Nedvěd.

Liberec přivítal, že kromě jediné dohrávky se v úterý nehrálo. "My jsme v posledních dvou zápasech trochu tahali nohy. Navíc jsme měli mimo hru v podstatě celou pětku. Jeden kompletní útok (Bartovič, Bližňák, Vlach) a dva beky z prvních dvou dvojic (Ševc, Šmíd). Doufám, že se někteří hráči vrátí zpět do hry a s návratem Martina Ševce do sestavy se trochu zvedne ofenzivní potenciál. Na koncovce pracujeme každý den, doufám, že ta práce přinese ovoce," řekl trenér Filip Pešán.

Po těžkém direktu v Plzni (2:10) se budou zvedat Pardubice, které však čeká těžký sok - obhájce titulu Brno. "Vysokou porážku v Plzni bylo potřeba si důkladně rozebrat. Deset obdržených branek je i o osobní hrdosti, já takový výsledek považuji za ostudu. Důležitá je práce na defenzivě. Máme nejhorší obranu, vezmu-li počet obdržených branek, je spolu s přesilovkami hlavními tématy tohoto týdne," řekl kouč Miloš Holaň.

Obhájci titulu se po úvodních výsledkových nezdarech na domácím ledě tříbodovými výhrami nad Jihlavou a Spartou dostali do herní pohody. Na ledě soupeřů má Kometa stoprocentní úspěšnost. "Nálada v týmu po vítězném zápase se Spartou je dobrá. Duel proti poslednímu týmu tabulky nebude jednoduchý, domácí potřebují bodovat. Rádi bychom navázali na dvě domácí výhry a získali další důležité body," uvedl trenér Komety Kamil Pokorný.

Třinec završí soubojem s Olomoucí domácí zápasový triptych, ve kterém rozdílem třídy přehrál Liberec a Litvínov. Do utkání s Olomoucí navíc půjde s vědomím, že Hanáky v uplynulé sezoně porazil ve všech čtyřech zápasech. "To nemusí platit, každý zápas je jiný a soutěž vyrovnaná. Ale rádi bychom se zase prezentovali podobným stylem hry jako proti Litvínovu nebo Liberci a navázali na to i výsledkově," řekl trenér Ocelářů Václav Varaďa, kterému schází zraněný Petružálek.

Olomouc naopak z posledních dvou zápasů doma vytěžila jen bod a v Třinci se pokusí poztrácené body nahnat zpět. Pikantní návrat do Werk Arény přitom čeká bývalého zadáka Ocelářů Lukáše Galvase. "Bohužel nás ve hře stále provázejí výpadky, které nás pak stojí výsledek. Bavíme se o tom, musíme se snažit to minimalizovat," řekl trenér Kohoutů Jan Tomajko. Hanákům schází zraněný Jaroměřský.

Jihlava získala na domácím ledě pět z dosavadních šesti bodů. "Rádi bychom navázali na naše předcházející výhry nad Zlínem a Pardubicemi. Zatím jsou ale v naší hře výkyvy a doplácíme na zbytečné chyby. Sahali jsme po dobrém výsledku i v minulém kole v Brně, kde jsme ale rovněž soupeři nabídli získat snadno náskok. Pokud se těchto zaváhání vyvarujeme, tak bychom mohli uspět i proti Vítkovicím," uvedl asistent trenéra Dukly František Zeman. Před zápasem se vedení klubu slavnostně rozloučí se svými odchovanci a dlouholetými oporami Lukášem Sáblíkem a Jiřím Dobrovolným.

Vítkovice si na Horáckem stadionu zahrají po dvanácti a půl letech. Z jihlavského ledu odešly naposledy poraženy 18. září 1998, pak na něm pětkrát zvítězily. Svěřenci Jakuba Petra se po třech výhrách za sebou pevně usídlili ve vedoucí pětičlenné skupině, za kterou už zeje pětibodová mezera.

"Někdo říká, že se jedná o nováčka. Tak tohle označení my zásadně vůbec nevnímáme a nebereme. Z toho, co jsme měli možnost vidět, a z toho, jak se Dukla prezentuje, jsme jednoznačně přesvědčení, že proti nám bude stát hodně nebezpečný soupeř," řekl vítkovický asistent Pavel Trnka.

Zlínští Berani se po slabším začátku posledními dvěma výhrami a ziskem pěti bodů odpoutali ze dna tabulky. "Tyto úspěchy nám psychicky pomohly, hráči získali sebevědomí. Probrali se nám i střelci, nejsme už pod tak velkým tlakem. Rádi bychom využili v následujících dvou kolech domácí prostředí v duelech s Hradcem Králové a Třincem k zisku dalších bodů," řekl trenér Zlína Robert Svoboda, který bude postrádat minimálně ještě měsíc zraněného obránce Noska.

Hradec Králové s nabitým kádrem a velkými ambicemi má zatím daleko k tomu, aby byl postrachem soutěže. Po sérii tří výher prohrál doma se Spartou. "Hrajeme, jen když nám teče do bot. Musíme se probrat. Nebo to za nás udělají nahoře. To je přirozená součást hokeje, tak to chodí," zdůraznil kapitán týmu Jaroslav Bednář.

První vystoupení v dresu Mladé Boleslavi čeká reprezentačního útočníka Petra Holíka, jenž po skončení angažmá v Čerepovci zamířil zpět do extraligy. Soupeřem Středočechů bude Litvínov. Oba týmy mají za sebou sérii tří porážek, ale zatímco domácí při ní uhráli dva body, Verva vyšla naprázdno a poslední není jen díky lepšímu skóre, než mají Pardubice.

Statistické údaje před pátečním 8. kolem extraligy: -------- HC Oceláři Třinec (2.) - HC Olomouc (11.). Začátek zápasu: 17:00. Nejproduktivnější hráči: Tomáš Marcinko 7 zápasů/11 bodů (7 branka + 4 asistence) - Vilém Burian 7/4 (4+0). Statistiky brankářů: Šimon Hrubec průměr 1,98 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 92,55 procenta a jednou udržel čisté konto - Branislav Konrád 3,42, 86,36 a dvakrát udržel čisté konto. Zajímavosti: - Oceláři ve všech čtyřech duelech doma v této sezoně naplno bodovali při skóre 18:7. Na vlastním ledě se představí potřetí za sebou. - Hanáci prohráli dvakrát za sebou a získali v těchto dvou vystoupeních doma jeden bod. Venku vyhráli jeden ze tří zápasů, když po prohrách v Chomutově 2:4 a v Plzni 0:10 uspěli v Litvínově (3:0). - Třinec v minulé sezoně ve všech čtyřech zápasech proti Olomouci naplno bodoval. - Oceláři se s Olomoucí utkali na začátku srpna v přípravě a vyhráli na jejím ledě 4:2. - Čtveřici hokejistů Třince čekají jubilejní zápasy. Obránce Lukáš Krajíček může sehrát v pátek 100. zápas v extralize, v neděli by se mohli dočkat tři útočníci - Rostislav Marosz atakuje 200, Erik Hrňa 400 a Jiří Polanský 800 duelů v nejvyšší soutěži. - Forvard Vilém Burian z Olomouce může v pátek nastoupit k 300. utkání v extralize. - Olomoucký útočník David Ostřížek oslaví v neděli 27. narozeniny. Třineckému obránci Marianu Adámkovi bude v pondělí 20 let. HC Dukla Jihlava (12.) - HC Vítkovice Ridera (5.). Začátek zápasu: 17:20 (ČT sport). Nejproduktivnější hráči: Tomáš Jiránek 7/5 (2+3) - David Květoň 7/7 (6+1). Statistiky brankářů: Jakub Škarek 3,97 a 85,96, Lars Volden 2,92 a 85,94 - Patrik Bartošák 1,82 a 92,90. Zajímavosti: - Jihlava vyhrála doma dva z dosavadních tří zápasů. Nováček nejdříve zdolal Mladou Boleslav 4:3 v prodloužení, pak prohrál s Třincem 0:2 a následně porazil Zlín 3:2. - Ostravané bodovali v šesti ze sedmi utkání v sezoně a z toho pětkrát vyhráli. - Vítkovice venku v tomto ročníku slavily ve dvou ze tří duelů. Po výhře v Olomouci 4:2 podlehly v Třinci 2:3 a zvítězily v Chomutově 2:1 v prodloužení. - Vítkovice se v Jihlavě představí poprvé od 4. února 2005, kdy na Horáckém zimním stadionu vyhrály 3:2. V sezoně 2004/05 proti Dukle naplno bodovaly ve všech čtyřech zápasech. BK Mladá Boleslav (6.) - HC Verva Litvínov (13.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Žejdl 7/6 (2+4) - Jakub Černý 6/4 (2+2). Statistiky brankářů: Brandon Maxwell 2,47 a 91,48, Jan Růžička 2,86 a 91,18 - Michael Petrásek 2,00, 93,65 a dvakrát udržel čisté konto, Pavel Kantor 4,00 a 89,04. Zajímavosti: - Mladá Boleslav prohrála třikrát za sebou a získala v této sérii jen dva body. - Litvínov třikrát za sebou nebodoval a venku si v této sezoně ze tří zápasů také nepřipsal žádný zisk. Prohrál v Plzni 1:5, ve Zlíně 2:3 a v Třinci 1:5. - Mladá Boleslav prohrála v minulé sezoně s Litvínovem všechny čtyři zápasy a získala jen dva body. - Oba soupeři se utkali dvakrát v polovině srpna v přípravě. Litvínov vyhrál na svém ledě 4:3 a Mladá Boleslav zvítězila doma 5:2. Aukro Berani Zlín (10.) - Mountfield Hradec Králové (9.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Roberts Bukarts 7/6 (3+3) - Jaroslav Bednář 7/5 (1+4). Statistiky brankářů: Libor Kašík 2,55 a 90,37 - Jakub Sedláček 2,39 a 90,06, Jaroslav Pavelka 0 a 100. Zajímavosti: - Zlín po sérii čtyř zápasů bez bodu zabral a dvakrát vyhrál. Doma vyhrál ze tří utkání jen jednou. Po porážkách s Pardubicemi 0:2 a Brnem 0:4 zdolal Litvínov 3:2. - Mountfield v této sezoně vyhrál venku jeden ze tří zápasů. Po porážkách v Liberci a Litvínově shodně 0:3 zvítězil v Olomouci 3:1. - Zlín vyhrál nad Hradcem Králové čtyři z posledních pěti vzájemných zápasů a ztratil v nich jen čtyři body. Doma porazili Berani Mountfield sedmkrát za sebou a Východočeši naposledy uspěli na Zimním stadionu Luďka Čajky 19. března 2014 ve 2. zápase čtvrtfinále díky výhře 3:2. Piráti Chomutov (1.) - HC Škoda Plzeň (3.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Michal Vondrka 7/9 (3+6) - Milan Gulaš 7/12 (6+6). Statistiky brankářů: Ján Laco 1,66 a 93,72 - Miroslav Svoboda 2,25, 91,67 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Chomutov bodoval ve všech sedmi zápasech v této sezoně a ztratil jen čtyři body. Prohrál jen v pátek doma s Vítkovicemi 1:2 v prodloužení. - Zatímco Plzeň doma ze čtyř zápasů získala všech 12 bodů při skóre 29:6, venku čeká na plný zisk. Indiáni ale ze tří duelů mimo svůj led také dvakrát bodovali. Po prohře v Třinci 2:5 podlehli v Hradci Králové 3:4 v prodloužení a zvítězili v Mladé Boleslavi 3:2 v prodloužení. - Piráti porazili Plzeň doma v extralize čtyřikrát za sebou. Indiáni na severu Čech uspěli naposledy 4. března 2014, kdy vyhráli 3:1. - Chomutov se utkal s Plzní v polovině srpna dvakrát v přípravě. Piráti vyhráli v Plzni 3:2 v prodloužení a Indiáni v Chomutově 4:1. HC Dynamo Pardubice (14.) - HC Kometa Brno (4.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: David Tomášek 7/6 (4+2) - Martin Erat 7/7 (2+5). Statistiky brankářů: Ondřej Kacetl 3,58, 86,93 a jednou udržel čisté konto, Martin Růžička 5,65 a 81,40 - Marek Čiliak 2,28 a 92,05, Karel Vejmelka 0, 100 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Dynamo prohrálo čtyři z posledních pěti zápasů a v neděli utrpělo v Plzni debakl 2:10. Doma uspělo v jediném ze tří utkání, když v pátek zdolalo nováčka Jihlavu 7:5. - Pardubický útočník Martin Kaut v pondělí oslaví 18. narozeniny. - Mistrovská Kometa se představí venku po 14 dnech a oba dosavadní duely mimo svůj led vyhrála. Zvítězila v Hradci Králové 4:2 a ve Zlíně 4:0. - Kometa vyhrála v Pardubicích třikrát za sebou a z toho dvakrát v prodloužení. - Brněnský útočník Jan Hruška může sehrát 300. zápas v extralize. HC Sparta Praha (7.) - Bílí Tygři Liberec (8.). Začátek zápasu: 18:30. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Klimek 6/4 (0+4) - Michal Bulíř 7/4 (2+2). Statistiky brankářů: Sami Aittokallio 2,63 a 90,85, David Honzík 6,00 a 85,00 - Roman Will 2,18, 92,72 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Sparta se v sedmém zápase v sezoně představí teprve podruhé doma. V prvním vystoupení porazila 10. září nováčka Jihlavu 4:3. Následně se představila čtyřikrát za sebou venku a uspěla v této sérii jen jednou. - Vicemistr Liberec ještě v nové sezoně venku nebodoval. Prohrál postupně v Litvínově 0:2, v Olomouci 0:3 a v Třinci 2:5. - Bílí Tygři dvakrát za sebou nebodovali a prohráli tři z posledních pěti utkání. - Liberec bodoval na Spartě čtyřikrát za sebou. Po výhrách v loňském finále ve 4. zápase 4:1 a v 6. duelu 2:1 v prodloužení zvítězil v minulé sezoně v O2 areně 4:1 a pak tam prohrál 3:4 po samostatných nájezdech. - Sparta se s Libercem utkala na konci července v přípravě a vyhrála na jeho ledě 4:3 v prodloužení. - Do obrany Liberce se může po třízápasovém disciplinárním trestu za faul na útočníka Miroslava Holce z Olomouce vrátit kapitán Martin Ševc. Další program: -------- Neděle 1. října - 9. kolo: 17:00 HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera, Mountfield Hradec Králové - BK Mladá Boleslav, HC Olomouc - HC Sparta Praha, Aukro Berani Zlín - HC Oceláři Třinec, 17:30 HC Škoda Plzeň - HC Dukla Jihlava, HC Verva Litvínov - Piráti Chomutov, 17:40 Bílí Tygři Liberec - HC Dynamo Pardubice (ČT sport).