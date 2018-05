Praha - Za zcela nepřípustné označilo dnes vedení Svazu měst a obcí (SMO) zrušení čtyř stovek matričních úřadů, které kvůli úsporám plánuje ministerstvo vnitra. Rada svazu to oznámila ČTK. Vedení SMO připustilo nutnost zefektivnit financování veřejné správy, stát by měl ale nechat na starostech, zda se jim matrika vyplatí, či nikoli.

"Řešení spatřujeme ve výkonovém modelu, kdy by stát proplácel paušální částku za matriční úkon a v případě potřeby by nedostačující peníze dodala obec ze svého rozpočtu," uvedl výkonný ředitel svazu Pavel Drahovzal.

Svaz kvůli tomu chce jednat s ministrem vnitra Lubomírem Metnarem (za ANO) a přesvědčit ho o tom, že plánované rušení matrik od příštího roku je necitlivé a vzdaluje veřejnou správu lidem. "Budeme se snažit přesvědčit pana ministra o nutnosti řešení cestou evoluční, a nikoli radikální, kterou navrhuje. Jsou činnosti, které obce vykonávají za stát, a nelze je jen přepočítávat na korunu, neboť mají nejen administrativní význam, ale také význam komunitní," dodal předseda svazu František Lukl.

Vnitro chce zrušit matriky, kde ročně provedou méně než 20 úkonů a do 20 kilometrů od obce je jiný úřad. Slibuje si od toho úsporu 150 milionů korun. Starostové upozorňují na to, že změna zkomplikuje život hlavně starším a sociálně slabým lidem. Ministerský návrh vychází z analýzy z let 2014 až 2016, která podle svazu už není aktuální.

Změna by podle svazu zvýšila četnost výjezdů matrikářek a zvětšila by se zároveň vzdálenost míst, do kterých by musely dojíždět. Zrušení matrik v některých obcích navíc zatíží ty, které jejich agendu budou muset převzít. Na to mnohé z nich nejsou připraveny, případně budou muset z kapacitních důvodů omezit své jiné činnosti.

Svaz měst a obcí je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. Sdružuje více než 2700 měst a obcí, v nichž žije přes osm milionů obyvatel. Svaz se podílí se na přípravě a tvorbě návrhů opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí.