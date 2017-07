Praha - Celostátní výbor hnutí Starostové a nezávislí (STAN) dnes odpoledne projedná výzvu KDU-ČSL, aby zástupci Starostů vstoupili na lidovecké kandidátky pro podzimní volby do Sněmovny. Řešení by mělo nahradit volební koalici, na níž se oba subjekty původně dohodly. Díky tomu by se snížila hranice pro vstup do Sněmovny z deseti na pět procent. Někteří představitelé STAN ale mají proti výzvě lidovců výhrady.

Podle lidovců by se měla změnit pouze formální stránka spolupráce, nikoli obsahová. KDU-ČSL a STAN by tak zachovaly dohodnutý společný program i podobu kandidátek, na kterých jsou strany rovnoměrně zastoupeny, Starostové mají šest krajských lídrů a v osmi krajích zástupce na druhém místě.

Ve STAN ale zaznívají hlasy, že nová forma spolupráce by nebyla rovnoprávným partnerstvím, a proto by bylo lépe s lidovci společně nekandidovat. Poslanec Jan Farský se například vyslovil pro samostatnou kandidaturu STAN ve volbách. Někteří zástupci hnutí zmiňovali i možnost, že by Starostové své kandidáty do voleb vůbec nepostavili.