Praha - Vedení automobilky Škoda Auto dnes ujistilo premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD), že udělá vše pro zachování pracovních míst v Česku. Sobotka to řekl novinářům po jednání s představiteli automobilového průmyslu. Předseda představenstva Škody Auto Bernhard Maier ČTK potvrdil, že Česko je a zůstane srdcem automobilky. V minulosti se v médiích objevily spekulace, že koncern Volkswagen, jehož součástí je i Škoda Auto, by mohl přesunout část produkce do Německa.

"Musím říci, že pánové mě informovali o tom, že učiní maximum pro to, aby pracovní místa ve Škodě Auto tady v České republice nebyla v žádném případě ohrožena," řekl Sobotka po jednání se zástupci automobilky. Zároveň podotkl, že budoucnost Škody Auto souvisí i s tím, jaké podmínky se podaří vytvořit pro další rozvoj automobilového průmyslu obecně, zejména co se týká zaměstnanosti, digitalizace nebo robotizace.

"V zásadě mohu potvrdit, že Česko je srdcem a domovem Škody a také jím zůstane," řekl Maier. Upozornil ale, že automobilka pracuje na hranici svých kapacit. "Hledáme další možnosti produkce. Jen v posledních 12 měsících jsme zaměstnali dalších 3000 pracovníků v Kvasinách, zaměstnali jsme dalších 250 pracovníků ve vývojovém oddělení. Hledáme další výrobní kapacity, abychom mohli pokrýt světovou poptávku po našich výrobcích," řekl.

Česko podle Maiera má při výrobě automobilů proti jiným oblastem konkurenční výhodu v podobě nižších provozních nákladů. Šéf Škody Auto také ocenil podporu české vlády, která se projevila při rozvoji infrastruktury v Kvasinách a byla nutná kvůli přijetí nových zaměstnanců automobilky. O podobnou podporu by Maier nyní stál i při chystaném rozšíření kapacit automobilky v Mladé Boleslavi.

Spekulace o přesunu části výroby z Česka do Německa se objevily v médiích minulý týden. Zdroje automobilky agentuře Reuters řekly, že vedení a odbory Volkswagenu chtějí, aby se část produkce koncernové divize Škoda Auto přesunula do Německa a aby česká divize platila více peněz za sdílené technologie.Podle vyjádření Volkswagenu ale koncern v tuto chvíli žádné změny u své české značky Škoda Auto nechystá.