Praha - Pražští radní dnes projednají budoucnost Libeňského mostu. Primátorčin náměstek Petr Dolínek (ČSSD) chce radním navrhnout ke schválení plán zbourat a postavit nový most. Radní se budou zabývat také transformací příspěvkové organizace Prague City Tourism (PCT) na obchodní společnost, provozem parkoviště P+R v Troji, přidělením peněz na Prague International Marathon nebo sportovnímu oddílu a projednají také půjčky radnici Šeberova na stavbu školky.

Libeňský most je dlouhodobě ve špatném stavu. Jako důvod, proč chce Dolínek dokument předložit, uvedl, že je to nejrychlejší a nejefektivnější způsob, jak problém vyřešit. Pokud plán radní schválí, město by nový most stavělo způsobem zadání zakázky, kdy je garantována její cena.

Transformaci PCT vedení Prahy plánovalo projednat již minulý týden, na program se ale nakonec nedostala. Od změny si město slibuje lepší hospodaření PCT, zjednodušení zadávání veřejných zakázek nebo narovnání mzdy zaměstnanců. Základní jmění firmy bude 50 milionů korun.

Vedení Prahy projedná změnu fungování parkoviště u Trojského mostu. To slouží pro návštěvníky zoo i jako záchytné parkoviště. Nově by přes léto sloužilo jen návštěvníkům zahrady. Na programu jednání je také desetiletá půjčka Šeberovu 24,5 milionu Kč. Město přispěje i zhruba 1,1 milionem na pořádání mezinárodního maratonu a peníze dá rovněž TJ Slovanu Bohnice.