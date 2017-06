Praha - Vrcholné orgány ODS dnes definitivně schválily program i kandidátky pro podzimní volby do Sněmovny. Na tiskové konferenci po jednání výkonné rady a republikového sněmu ODS to řekl předseda strany Petr Fiala. Podle něj jde ODS do voleb s cílem hájit svobodu a demokracii. Fiala se domnívá, že tyto hodnoty jsou v ohrožení.

Vedení ODS potvrdilo kandidátky, které už dříve jednotlivé krajské organizace představily. Celkem se na kandidátních listinách představí 300 lidí, z toho 40 jich dodala Strana soukromníků, s níž občanští demokraté v letošních volbách spolupracují. Fiala, který bude volebním lídrem v Jihomoravském kraji, také uvedl, že za ODS bude kandidovat i řada nestraníků.

Program ODS představila už v dubnu. Je založený na snižování daní, růstu mezd, posílení bezpečnosti i plánech v sociální oblasti. "Jsme přesvědčeni, že současný ekonomický růst nesmíme projíst, nesmíme promarnit, ale musíme investovat do naší lepší budoucnosti," řekl Fiala.

"Chceme hájit svobodu, chceme hájit demokracii v této zemi, protože cítíme, že obě tyto podstatné věci jsou u nás v ohrožení. Chceme zastavit to ohrožení," dodal. Strana chce zastavit vládu ČSSD, ANO a KDU-ČSL, která podle něj způsobila zemi značné škody.

Vymezil se také proti hnutí ANO bývalého ministra financí Andreje Babiše, které má v průzkumech výrazný náskok před ostatními stranami. "Chceme také zabránit jednobarevné vládě exministra financí, chceme zabránit tomu, aby ve vládě mohli být komunisté," řekl Fiala. Proti Babišovi se vymezil i v oblasti volebního programu. "Všichni, kdo zpochybňují program, nahrazují ho marketingovými triky, koblihami a dalšími podobnými věcmi, dlouhodobě nemohou uspět. Smysl demokratické politiky je nabídnout kvalitní program, pro něj získat podporu a ten pak uskutečňovat," řekl.

Šéf poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura řekl, že strana bude v kampani sázet na přímý kontakt s voliči. "Opět navštívíme všechny kraje. Nejenom pan předseda, všichni kandidáti vyrazí mezi lidi a budou propagovat náš program, naše ideje," řekl. Kromě toho ODS využije billboardy, sociální sítě nebo volební magazíny. Zákonný limit 90 milionů korun, stejně jako vykázání všech výdajů na kampaň, ODS podle Stanjury dodržuje.

Krajští lídři ODS pro říjnové volby do Sněmovny:

Kraj Jméno lídra Jihočeský Jan Zahradník Jihomoravský Petr Fiala Karlovarský Jan Bureš Královéhradecký Ivan Adamec Liberecký Petr Beitl Moravskoslezský Zbyněk Stanjura Olomoucký Michal Zácha Pardubický Simeon Karamazov Plzeňský Ilona Mauritzová Praha Jana Černochová Středočeský Jan Skopeček Ústecký Karel Krejza Vysočina Jan Tecl Zlínský Stanislav Blaha

