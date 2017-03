Vedení Národního divadla 13. března v Praze symbolicky zahájilo rekonstrukci Státní opery. Oprava za 858 milionů korun je naplánována na 27 měsíců. Akce se zúčastnili (zleva) generální ředitel firmy Hochtief Tomáš Bílek, ministr kultury Daniel Herman a ředitel ND Jan Burian.

Vedení Národního divadla 13. března v Praze symbolicky zahájilo rekonstrukci Státní opery. Oprava za 858 milionů korun je naplánována na 27 měsíců. Akce se zúčastnili (zleva) generální ředitel firmy Hochtief Tomáš Bílek, ministr kultury Daniel Herman a ředitel ND Jan Burian. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Vedení Národního divadla (ND) dnes symbolicky zahájilo rekonstrukci Státní opery v Praze. Oprava za 858 milionů korun je naplánována na 27 měsíců, v soutěži na ni zvítězila firma Hochtief. Rekonstrukce budovy opery je první rekonstrukcí velkého divadla v majetku státu od roku 1989. Na dnešním setkání s novináři to řekl ředitel ND Jan Burian. Program této a příští sezony se odehrává na náhradních místech. Vedení divadla ale už připravuje program pro otevření opery.

"Opera rekonstrukcí získá podstatně lepší pracovní zázemí, těšíme se zejména na nové prostory ke zkoušení, které vzniknou například v podzemí v místech, kde byl dříve zásobník na LTO," uvedl Burian, který společně s ředitelkou Opery Silvií Hroncovou už plánuje operní a baletní program po otevření Státní opery v roce 2019.

Podle provozního ředitele opery Václava Peloucha by z pohledu diváků měl sál opery získat co možná nejvěrnější podobu, jakou měl po svém postavení. Zároveň v něm ale budou využity moderní technologie. Nejvýraznější změnou bude výměna sedadel. Ta sice představovala v 70. letech minulého století výstřelek poslední módy, dnes už ale požadavkům diváků neodpovídají.

Přímo na svých sedadlech si tak budou moci návštěvníci vybrat variantu titulků, uvedl Pelouch. Zrekonstruovány budou rovněž jevištní technologie, jako jsou propadla nebo točna. Veškerá technika na jevišti by měla být nově plně automatizovaná a centrálně řízená počítačem.

O rekonstrukci opery se mluvilo léta. Cena, kterou za ni má stát zaplatit, rostla. Při vyhlašování soutěže loni v únoru se odhadovala přibližně na miliardu korun. Pod tuto sumu se v tendru dostali čtyři uchazeči, další tři ji překročili.

Dnešnímu zahájení oprav kromě zástupců firmy Hochtief přihlíželi pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO) a ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Rekonstrukci financuje program Péče o národní kulturní poklad.

Poslední větší rekonstrukce Státní opery byla v 70. letech 20. století. Rekonstrukcí projde celá budova opery, včetně jejího zázemí, které se nachází v prostorách bývalého Federálního shromáždění, a okolních venkovních prostor. V nejhorším stavu jsou podle vedení divadla rozvody - zejména elektroinstalace, voda, topení a odpady. Nutná je sanace vlhkosti. Rekonstrukcí projde i skleněná fasáda přilehlé provozní budovy a fasáda historické budovy. Hlediště dostane nové sedačky, nová bude jevištní technologie i točna pod jevištěm. Úpravám se nevyhne ani půltunový lustr. Nemalou částí oprav budou restaurátorské práce.

Společnosti Hochtief v minulosti opravovala památník na pražském Vítkově, klášter Broumov či barokní hospital Kuks, který byl loni oceněn v soutěži Stavba roku ve své kategorii.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v lednu kvůli tendru na opravu opery zahájil řízení. V únoru zamítl návrh na předběžné opatření, které podalo ve výběrovém řízení neúspěšné konsorcium Opera 2016.

Vedle opravy Národního muzea a revitalizace Klementina je oprava Státní opery aktuálně další velkou investiční akcí v resortu kultury.