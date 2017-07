Praha - - Širší vedení KDU-ČSL dnes vyzvalo hnutí Starostové a nezávislí (STAN), aby jeho zástupci vstoupili na kandidátky lidovců pro podzimní sněmovní volby. Řešení by mělo nahradit volební koalici, na níž se obě uskupení dohodla letos v dubnu. Oznámil to předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. Podoba kandidátek ani financování kampaně by se podle něj nezměnily. Předseda STAN Petr Gazdík ČTK řekl, že koalici dál věří. Vedení hnutí o návrhu lidovců rozhodne příští týden. Koalice by pro vstup do Sněmovny musela získat desetinu hlasů, podle posledních průzkumů by však tuto hranici nepřesáhla.

"Usnesení bylo vedeno zodpovědností za volební výsledek a zejména povolební vývoj v České republice. Nechceme riskovat, že by tady mohla být vláda jedné strany," řekl Bělobrádek po jednání celostátního výboru KDU-ČSL. Podle něj je mnoho voličů znejistěno rizikem propadnutí jejich hlasu kvůli vyššímu volebnímu prahu.

"My si myslíme, že tohle je sázka na jistotu. Konečně, je to záležitost, kterou používají jiné strany a není nijak nová," řekl o novém formátu spolupráce. Ten by podle něj mohl zvýšit preference Lidovců a Starostů. "Věříme, že po této formální změně nedojde k ničemu jinému, než že vstoupíme stoprocentně do Poslanecké sněmovny. Část voličů se uklidní, nebude mít obavy, a naopak nám ten hlas dá a přesáhneme výrazněji deset procent," řekl Bělobrádek.

"Nás to mrzí, protože my koalici věříme. Nicméně respektujeme rozhodnutí KDU-ČSL. Rozhodne o něm příští úterý náš celostátní výbor," řekl předseda STAN Gazdík.

Koalice dvou stran pro vstup do Sněmovny musí získat nejméně deset procent hlasů. Některé červencové průzkumy ukazovaly, že Lidovci a Starostové by tuto zvýšenou volební hranici nepřekročili. Pokud by zástupci STAN byli zařazeni na kandidátky KDU-ČSL, stačilo by pět procent.

Bělobrádek v uplynulých dnech stejně jako Gazdík několikrát zdůrazňoval, že nepřeceňuje předvolební průzkumy. "Samozřejmě ty trendy pozorujeme, nicméně se domníváme, že téměř nikdy nevyjdou prognózy, obzvláště několik měsíců před volbami, tak jak vyjdou volby," říkal šéf lidovců ještě na začátku července navzdory kritice například ze strany zlínského hejtmana a lidoveckého senátora Jiřího Čunka.

Podle Bělobrádka by se změnou formy spolupráce nemělo nic měnit na financování kampaně Lidovců a Starostů ani na podobě kandidátek. Uvedl rovněž, že dnes širší vedení KDU-ČSL schválilo společné kandidátky se STAN v šesti krajích.

O změně spolupráce jednalo od časného odpoledne předsednictvo lidovců, na které navázalo téměř tříhodinové zasedání celostátního výboru. Bělobrádek po skončení jednání vystoupil před novináři s krátkým prohlášením, otázky nebyly umožněny.

O spolupráci mezi KDU-ČSL a STAN se jednalo od konce loňského roku, definitivně ji stvrdil lidovecký sjezd na konci května. Část představitelů KDU-ČSL ale vyjadřovala obavy o to, zda je zvolená forma volební koalice vhodným řešením. Poukazovali zejména na zvýšený volební práh pro koalici. Bělobrádek dlouhodobě tvrdil, že koalice má potenciál výrazně nad deset procent a že průzkumy, podle nichž by nepřekročila tuto hranici, nepřeceňuje.