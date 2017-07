Praha - Mimořádná valná hromada Fotbalové asociace ČR, na které se bude volit nové vedení, proběhne 12. prosince v Nymburce. Dnes o tom rozhodl výkonný výbor FAČR. Hromada je náhradou za neúspěšnou valnou hromadu z 2. června, na níž ani ve třetím kole nebyl zvolen předseda.

FIFA a UEFA dnes jednaly s FAČR o tom, jak se v budoucnu vyhnout patu, který na poslední valné hromadě nastal. Asociace by proto měla do prosince přijít s návrhem nové podoby stanov, ty by měla na hromadě schválit a následně zvolit předsedu. Tématem však není zrušení dvoukomorového systému Čech a Moravy, ale především zavedení 4. kola, v němž by rozhodovala absolutní většina delegátů z obou komor.

"Vize je taková, abychom šli na hromadu s novými stanovami. Dvoukomorový systém není téma. UEFA a FIFA jen chce, abychom to měli ve stanovách podchycené tak, aby vždy byl zvolen předseda," řekl generální sekretář FAČR Rudolf Řepka.

Na řádné valné hromadě 2. června se měl volit nový výkonný výbor a předseda po Miroslavu Peltovi. Zatímco česká komora podporovala současného šéfa STES Martina Malíka, moravská komora stála za Petrem Fouskem. Nerozhodlo ani třetí kolo, v němž potřebuje vítěz absolutní většinu, ale zároveň 35 procent hlasů v každé komoře. A to ani jeden z kandidátů neměl. Musel tak být prodloužen mandát dosavadnímu výboru.

"Pro FIFA i UEFA je to ojedinělá situace. Není jiná asociace, kde by při volbách nedošlo k volbě. To nás znepokojuje a jsme tu, abychom takovým blokádám v budoucnu předešli a zabezpečili, že příští valná hromada zvolí předsedu," řekla vedoucí mezinárodních vztahů UEFA Eva Pasquierová. "Není tolik svazů, které by měly tak demokratické stanovy jako FAČR," dodala.

Během jednání pracovní skupiny vytvořily čtyři modely. Výkonný výbor FAČR z nich dnes odhlasoval model, ve kterém by po třetím kole nenásledovalo dohodovací řízení, ale 4. kolo. V něm by se stal předsedou ten, kdo by získal většinu z přítomných delegátů bez ohled na komory.

"I Morava tento model odsouhlasila. V tuto chvíli to znamená, že zástupci Čech a Moravy budou tento model prosazovat před svými delegáty. Následně se shodneme na finální podobě, se kterou budeme předstupovat na valnou hromadu," dodal Řepka.

Českou situací se bude 4. července zabývat i FIFA na zasedání komise pro členské asociace.