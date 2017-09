Praha - Vedení ANO nevidí důvod pro vydání svého předsedy Andreje Babiše a šéfa poslaneckého klubu Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání kvůli kauze Čapí hnízdo. Novinářům to po dnešním večerním jednání řekl místopředseda hnutí Richard Brabec. Výbor ANO považuje kauzu za politicky motivovanou. Brabec nepředpokládá, že poslanci budou mít hlasování závazné, jednat o tom bude v úterý jejich klub. Někteří členové vedení řekli novinářům, že Babiše a Faltýnka ve Sněmovně podpoří.

Vydání obou politiků k trestnímu stíhání ve středu doporučil poslancům mandátový a imunitní výbor Sněmovny. Babiš a Faltýnek vyšetřování označují za účelovou snahu poškodit ANO před volbami. Dolní komora bude o vydání jednat zřejmě 6. září. Babiše chce policie stíhat pro podezření z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Faltýnek je podezřelý z dotačního podvodu ve formě účastenství. Pokud oba politici obhájí v říjnových volbách své mandáty, bude muset o jejich vydání rozhodnout Sněmovna znovu.

"Výbor hnutí ANO je přesvědčen, že nynější kauza Čapí hnízdo je politicky motivovaná a má zásadně ovlivnit nadcházející parlamentní volby. Proto výbor hnutí ANO nevidí důvod pro vydání předsedy Andreje Babiše a prvního místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka Poslaneckou sněmovnou k trestnímu stíhání," citoval Brabec z dnešního usnesení. Jednání se zúčastnila dvacítka lidí z širšího vedení strany.

"Rovněž jsme se zabývali otázkou morálního kodexu a případného konfliktu s možnou kandidaturou a konstatovali jsme, že kandidatura obou pánů není v rozporu s morálním kodexem hnutí, protože ten se zabývá pouze případem, kdy proti reprezentantovi hnutí je podána obžaloba pro úmyslný trestný čin nebo nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti a ve spojení s výkonem veřejné funkce."

O tom, jak budou Babiš a Faltýnek hlasovat na plénu, prý nemluvili. "Necháme to určitě na obou pánech. Další debata bude pokračovat v úterý na poslaneckém klubu, který potom určitě také zaujme nějaký postoj. Předpokládáme, že tam nebude žádné závazné hlasování, ale to všechno uvidíme," řekl Brabec.

První místopředseda Sněmovny Radek Vondráček je rozhodnutý hlasovat proti vydání. "Všechno, co jsem si o té kauze dokázal zjistit, mě vede k tomu, že budu proti vydání našich poslanců. Mám k tomu silné důvody," řekl. Proti vydání bude také Brabec.

Předsedkyně Asociace krajů České republiky Jan Vildumetzová přečetla novinářům stručné stanovisko, podle nějž všech pět hejtmanů ANO stojí za Babišem a Faltýnkem. "Vyjadřujeme jim plnou podporu a jsme přesvědčeni, že je za tím očividná snaha před důležitými volbami, ve kterých jde o všechno, poškodit pana Babiše a celé hnutí ANO," prohlásili hejtmani.

Faltýnek a Babiš čelí trestnímu oznámení v souvislosti s Farmou Čapí hnízdo od sklonku roku 2015. Firma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do holdingu Agrofert, který Babiš tehdy vlastnil. Poté změnila formu vlastnictví