Praha - Vedení hnutí ANO dnes schválilo návrh koaliční smlouvy s ČSSD a programového prohlášení případné koaliční vlády. Novinářům to po jednání výboru a poslaneckého klubu hnutí řekl místopředseda ANO Richard Brabec. Odpoledne se oběma dokumenty bude zabývat i předsednictvo ČSSD, které by také mělo vyhlásit vnitrostranické referendum o vstupu sociální demokracie do vlády s ANO. V sobotu by programové prohlášení měla posoudit ještě KSČM, jejíž poslanci by ve Sněmovně měli menšinový kabinet ANO a ČSSD podporovat.

Podle Brabce výbor ANO, který je nejvyšším orgánem hnutí mezi celostátními sněmy, i poslanecký klub hlasovaly o koaliční vládě s ČSSD jednomyslně. Nikdo se ani hlasování nezdržel.

Předseda ANO Andrej Babiš po schůzi vedení ANO novinářům řekl, že doufá, že ČSSD v referendu dohodu schválí. Podle něj je pro sociální demokraty výhodná a ANO udělalo mnoho kompromisů. Nechtěl předjímat, co by se dělo v případě, že by ČSSD vstup do vlády odmítla. Pouze se zmínil o možnosti jednání s dalšími stranami ve Sněmovně o možných předčasných volbách v květnu 2019 souběžně s volbami do Evropského parlamentu.

Vláda ANO a ČSSD by měla ve dvousetčlenné Sněmovně 93 poslanců, k většině by jí měly pomoci hlasy KSČM. Podle Babiše to ale neznamená, že by se KSČM podílela na vládě, pouze umožní její vznik výměnou za splnění programových podmínek, které jsou podle šéfa ANO blízké i ČSSD. Babiš ale zároveň přiznal, že dohoda s KSČM ještě není hotová. V nynějším návrhu vadí Babišovi požadavek KSČM na to, aby mohla ovlivňovat nominace do vedení státních firem.

Babiš už před dnešním jednáním výboru hnutí a poslaneckého klubu uvedl, že dohodu se sociální demokracií považuje za přijatelný kompromis. Podle koaliční smlouvy by ANO mělo mít deset členů vlády, ČSSD pět. V zásadních otázkách by se nemohly strany navzájem přehlasovat. Koaliční smlouva obsahuje i ustanovení, že v případě demise všech ministrů ČSSD musí podat demisi i premiér a s ním celá vláda. V případě prvoinstančního odsouzení člena vlády koaliční smlouva zanikne, pokud dotyčný z kabinetu sám neodejde.

Ustanovení o demisi premiéra či o odchodu prvoinstančně odsouzeného člena vlády prosadila do dokumentu ČSSD kvůli Babišovi. Šéfa ANO policie obvinila z podvodu v případě financování farmy Čapí hnízdo. Babiš sám považuje obvinění za politicky motivované.

Sociálním demokratům se naopak nepodařilo do koaliční smlouvy prosadit odvolání členů hnutí SPD ze sněmovních funkcí, což někteří členové ČSSD považovali za potřebnou pojistku proti tomu, aby ANO svého koaličního partnera ve Sněmovně nemohlo přehlasovat právě s hlasy SPD. ANO požadavek odmítalo a Babiš dnes řekl, že nevidí souvislost mezi ustavením Sněmovny a vládou.

ANO a ČSSD by se musely shodnout mj. na rozpočtu, daních a ústavě

Mezi hnutím ANO a ČSSD bude muset být shoda na zákonech například o státním rozpočtu, daních, volbách, referendech, o změnách ústavy a o veřejnoprávních médiích, stojí v návrhu koaliční smlouvy, který dnes získala ČTK. ANO a ČSSD by podle návrhu musely zajistit, že pro důvěru jejich vládě budou hlasovat všichni poslanci tohoto hnutí a strany.

Na předsedu ANO Andreje Babiše, který čelí stíhání v případu dotace pro farmu Čapí hnízdo, míří závěrečné ustanovení návrhu koaliční smlouvy. Stojí v něm, že pokud by v "přiměřené době" neodstoupil nepravomocně odsouzený člen vlády, smlouva by přestala platit.

Dokument nepojednává o odvolání poslanců hnutí SPD Tomia Okamury z některých orgánů Sněmovny, jak původně požadovali sociální demokraté. ANO a ČSSD mají podle návrhu podporovat personální a početní složení orgánů obou parlamentních komor podle dohody svých předsedů, tedy premiéra v demisi Babiše a Jana Hamáčka. Babiš několikrát řekl, že k odvolávání představitelů SPD nevidí důvod.

Shoda mezi ANO a ČSSD bude muset být také na zákonech s výraznými rozpočtovými dopady, o ochraně vlastnictví a na těch, které se týkají zahraniční a obranné politiky. Takové návrhy budou muset být "koaličně dohodnuté", což znamená, že je ve vládě podpoří nadpoloviční většina ministrů z každé ze stran. Podané pozměňovací návrhy k návrhům zákonů mají obě strany podporovat jen po vzájemné dohodě.

Návrh dohody pojednává také o standardních mechanismech koaliční spolupráce. Týkají se například odvolávání a jmenování členů vlády, závazku, že žádná ze stran nevyvolá hlasování o nedůvěře vládě a ani se k takovému hlasování nepřipojí, podpory návrhů zákonů a vzájemných jednání. Kdyby v případné koalici vznikl spor, nepodařilo by se jej v dohodovacím řízení urovnat a odstoupilo by všech pět sociálnědemokratických ministrů, do týdne by musel podat demisi premiér a ministři za hnutí ANO, stojí v návrhu.

Hnutí ANO schválilo návrh koaliční smlouvy a programového prohlášení případné vlády hnutí a ČSSD dnes dopoledne. Odpoledne se bude dokumenty zabývat vedení ČSSD, které by také mělo vyhlásit vnitrostranické referendum o vstupu sociální demokracie do vlády s ANO. Hlasování podle předběžných informací potrvá asi tři týdny, výsledek by měl být ohlášen 8. června.

V sobotu by měli programové prohlášení posoudit členové ústředního výboru KSČM. Poslanci komunistické strany by měli ve Sněmovně menšinový kabinet ANO a ČSSD podporovat. Dohromady mají všechna tři uskupení ve dvousetčlenné dolní komoře 108 hlasů.