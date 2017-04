Brno - Hokejisté Hradce Králové po čtyřech letech dokázali vyhrát na ledě Brna a zasloužili se o to zejména dva hráči. Vedle bezchybného brankáře Patrika Rybára se hrdinou stal útočník Tomáš Knotek, jenž se hned dvakrát prosadil v rozhodujících samostatných nájezdech a zajistil Mountfieldu výhru 1:0. Východočeši srovnali stav semifinálové série proti Kometě na 2:2.

"Věděli jsme, že to bude o jednom gólu. Když jsme přežili dvě přesilovky pět na tři, tak máme velkou šanci. Myslím, že Kometa trošku znervózněla a v prodloužení jsme byli o trošku lepší. Mohli jsme rozhodnout dřív, ale oni taky mohli dát góly," řekl Knotek.

Sedmadvacetiletý útočník mohl duel ukončit již v prodloužení, jeho střela v 70. minutě ale skončila na tyči. "Myslel jsem, že mě omejou... Takový je ale hokej. Kdyby to skočilo pět centimetrů vedle, mohl puk skončit v brance. Takhle jsme museli dál pokračovat. Jsem ale rád, že jsme to dotáhli alespoň v nájezdech," uvedl Knotek již s úsměvem.

V nájezdech se představil hned dvakrát. Nejprve ve třetí sérii gólově odpověděl na úspěšný pokus Ondřeje Němce, v sedmé se konfrontace obou hráčů zopakovala. Knotek jel první a opět dal, Němec už Rybára nepřekonal.

"První nájezd byla trošku haluz. Čiliak mi do toho sáhnul, ale myslím si, že bych to stejně zametal do prázdné. Na druhý jsem si docela věřil, i když to bylo tak tak. Jsem rád, že jsme dali nějaké góly a Patrik to zavřel," uvedl Knotek. V předešlých nájezdových sériích se mu přitom moc nedařilo. "Já dal zatím snad jen jeden gól. Jsem rád, že jsem si to načasoval správně a dobře na dnes, kdy to bylo hodně důležité," řekl.

Hradec Králové v neděli utrpěl v Brně debakl 0:8, o 24 hodin později však podal zcela rozdílný výkon. "Jakmile jsem slezl z ledu, tak jsem nevěděl, že jsme hráli. Těžké to ale bylo, 8:0 nedostáváte každý den. Pořád to byl ale jen jeden bod a osobně si myslím, že je pro nás lepší výhra 1:0 než 8:0 pro Kometu," uvedl Knotek.

Východočeši se podle jeho slov v nevydařeném utkání příliš nepitvali. "Jen jsme si řekli, z čeho jsme dostali góly, a na to jsme se připravili. Prostě nám to tam napadalo, ale dnes byl nový zápas," doplnil.

Hradečtí hráli ve čtvrtém utkání mnohem důrazněji a agresivněji. A Kometě tento styl vůbec neseděl. "Stejně jsme hráli i druhý domácí zápas a vyhráli jsme. Chtěli jsme tak hrát i v neděli, ale brzy jsme dostali góly. Dnes jsme obstáli na výbornou," řekl Knotek, jenž si byl vědom, že jen takto lze Brno porazit. "Musíme tak hrát i nadále. Nesedí to žádnému týmu a oni mají čtyři výborné lajny a všechny můžou dát gól. Musíme dohrávat všechny hráče," podotkl.

Mountfield dnes dokázal vyhrát na ledě Komety poprvé od návratu do extraligy v roce 2013, skončila tak série devíti porážek. "Nemysleli jsme na to, play off je něco jiného. V základní části tady hrajeme dvakrát za rok a je pravda, že jsme tady čtyři roky nevyhráli. Já tady snad nevyhrál nikdy, ani předtím s Kladnem. Jsme rádi, že jsme to zlomili, a nikdo neříká, že to nemůžeme zlomit i v šestém zápase," řekl Knotek. Ještě předtím se ale oba celky utkají ve čtvrtek v Hradci Králové.