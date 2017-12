Plzeň - Vědci ze Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) s místními firmami Vochoc a Applycon ukončili vývoj odlehčeného chytrého zásahového oděvu smartPRO2. Nyní ho budou testovat hasiči a příští rok bude uveden na trh. ČTK to dnes řekla mluvčí ZČU Šárka Stará.

Je jednodušší verzí komplexního chytrého hasičského obleku smartPRO, který zvítězil v konkurenci 54 účastníků evropského tendru Smart@Fire před rokem v Bruselu. Má velkou šanci uspět v chystaných výběrových řízeních měst v Belgii, Francii, Německu a Velké Británii.

Systém smartPRO2 má pět základních funkcí. Měří teplotu na povrchu i uvnitř oděvu a při překročení limitů upozorní hasiče LED ukazatelem na rukávu a hrudi. Je vybaven aktivním osvětlením, které si může hasič sám ovládat i při zásahu tlačítkem na oděvu.

Zásahový oblek je opatřen záchrannou funkcí emergency strip, díky níž může hasič vyslat signál, že je v nebezpečí. "Je to nově navržený systém. Vlastně je to pro hasiče něco jako záchranná brzda. V případě nouze strhne pásek na límci, oblek začne červeně blikat a z připojeného mobilního telefonu se odešle HELP SMS zpráva a aktuální GPS souřadnice až na tři předvolená telefonní čísla," uvedl Petr Kašpar z Regionálního inovačního centra elektrotechniky Fakulty elektrotechnické ZČU.

Oblek je bezdrátově spojen s chytrým telefonem, kam se prostřednictvím aplikace smartPRO přenášejí měřené údaje. Jedním z nich je záznam trasy hasiče. "Trasování je praktické zejména při venkovních zásazích. Systém zaznamenává dobu trvání zásahu i vzdálenost, kterou hasič urazí. Trasa se i s naměřenými teplotami ukládá a vykresluje do mapy v aplikaci," řekl Jiří Koželuh ze společnosti Vochoc.

Všechna naměřená data se nejen zobrazují a zpracovávají v aplikaci s grafikou, ale ukládají se i do černé skříňky, která funguje i v případě k přerušení signálu mezi oblekem a mobilním telefonem. Data se pak dají kdykoliv stáhnout a analyzovat.

Hasičský oděv s bezpečnostním systémem už firma Vochoc představila na veletrzích v Drážďanech a Düsseldorfu. Podle Koželuha vzbudil mimořádnou pozornost mezi obchodníky i hasiči díky kompaktní funkcionalitě i zajímavé ceně. Firma ho začne prodávat příští rok.